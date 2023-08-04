Появились кадры предполагаемой атаки морским беспилотником БДК «Оленегорский горняк»

В сети опубликованы кадры предполагаемой атаки морским беспилотником находившегося на рейде возле Новороссийска БДК "Оленегорский горняк". Как утверждается, кадры сняты при помощи камеры одного из морских дронов, задействованных при атаке на Новороссийск. На кадрах можно увидеть, что беспилотнику удалось вплотную приблизиться к левому борту судна, очертания которого совпадают с очертаниями БДК "Оленегорский горняк".
По данным ряда источников, в результате поражения морским беспилотником левого борта БДК, оказался затопленным один из отсеков судна, что и стало причиной крена. Корабль уже находится на базе. Ремонтные работы займут около трех недель, после чего БДК "Оленегорский горняк" вернется в строй.
Ранее американский телеканал CNN выпустил сюжет о секретной базе украинских ВМС, на которой проводятся испытания морских ударных дронов. Также были продемонстрированы и сами надводные беспилотники. Длина дрона составляет около пяти метров. Заявляется, что такие морские ударные беспилотники способны нести до 300 килограммов взрывчатки, при этом передвигаясь на расстояние до 800 километров со скоростью до 80 километров в час.
Однако, вероятнее всего, на Украине изготовлены только корпусы этих дронов. Вся электронная начинка предположительно поставляется Киеву Западом. Кроме того, Запад обеспечивает поддержку навигации морских беспилотников и предоставляет данные спутниковой разведки.