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Появились кадры предполагаемой атаки морским беспилотником БДК «Оленегорский горняк»

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Появились кадры предполагаемой атаки морским беспилотником БДК «Оленегорский горняк»

В сети опубликованы кадры предполагаемой атаки морским беспилотником находившегося на рейде возле Новороссийска БДК "Оленегорский горняк". Как утверждается, кадры сняты при помощи камеры одного из морских дронов, задействованных при атаке на Новороссийск. На кадрах можно увидеть, что беспилотнику удалось вплотную приблизиться к левому борту судна, очертания которого совпадают с очертаниями БДК "Оленегорский горняк".


По данным ряда источников, в результате поражения морским беспилотником левого борта БДК, оказался затопленным один из отсеков судна, что и стало причиной крена. Корабль уже находится на базе. Ремонтные работы займут около трех недель, после чего БДК "Оленегорский горняк" вернется в строй.




Ранее американский телеканал CNN выпустил сюжет о секретной базе украинских ВМС, на которой проводятся испытания морских ударных дронов. Также были продемонстрированы и сами надводные беспилотники. Длина дрона составляет около пяти метров. Заявляется, что такие морские ударные беспилотники способны нести до 300 килограммов взрывчатки, при этом передвигаясь на расстояние до 800 километров со скоростью до 80 километров в час.

Однако, вероятнее всего, на Украине изготовлены только корпусы этих дронов. Вся электронная начинка предположительно поставляется Киеву Западом. Кроме того, Запад обеспечивает поддержку навигации морских беспилотников и предоставляет данные спутниковой разведки.

Использованы фотографии:
Wikipedia/Netelo
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17 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:50
    +4
    Лаосский флот абсолютно необучаемый. Вахта это корыто проспала. АК даже не развернули в сторону атаки. Корабль стоял на рейде. У этого типа кораблей в том месте куда пришелся удар танкодесантный трюм, с другой стороны там мощные насосы установлены и корабль приспособлен к тому чтобы воды принять.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:52
      -1
      Вы не туда попали.Лаосский флот в Лаосе.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 12:56
        +1
        Так прямая критика сейчас наказуема, т.к. автоматически переводят в "дескридитацю".
        А так "армия Лаоса" - всем все понятно.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:58
      0
      ЖЭК - Водогрей.Лаосский флот стоял бы на "яшке",здесь прогресс - корабль просто в дрейфе,ждёт разрешение на вход в бухту.Откуда прилетела новость что Оленегорский горняк выполнял функцию корабля дозора?Честно говоря я считал что он в Керченской проливе ,между берегами пароход туда сюда шастает.А оно во как.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:51
    0
    В эту игру можно играть вдвоём.Скопировать беспилотник(один из которых был затрофеен в Севастополе год назад) и послать его там где судоходство наших уважаемых партнёров и посмотрим как запоют.
  3. barclay
    barclay Сегодня, 12:51
    +1
    Прошляпили момент. До сих пор этого не случалось. Это - не есть хорошо...
    А Новороссийск намного дальше Крыма.от Одессы и прочего украинского побережья, которое как утверждают в МО заблокировано. Создаётся впечатление, что существует какая-то плавучая база этих дронов.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:55
      +3
      Цитата: barclay
      Прошляпили момент. До сих пор этого не случалось. Это не есть хорошо...

      Самое интересное что наши СМИ молчат и руководство флота молчит .Как будь то ничего не произошло
      1. barclay
        barclay Сегодня, 12:58
        0
        А там все хорошо, даже после утепления флагмана КЧФ..
    2. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 12:58
      0
      Прошляпили момент. До сих пор этого не случалось. Это не есть хорошо...
      Противник тоже учится и совершенствует технику и тактику её применения. Видимо штатными средствами противодействия уже не обойтись и надо предпринимать какие-то и технические и организационные меры
  4. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 12:53
    0
    На ролике никаких признаков стрельбы с БДК по дрону.
    Никаких.
    А вот палубное освещение горит.
    Отдыхали оленегорские горняки.
    Плачет по ним Бутовский полигон.
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 12:54
    0
    если на дроне было бы 300 кг вв то скорее корабль затонул бы , может не полная детонация или меньший заряд
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:56
    0
    А боевое охранение на рейде кому выставляется не говоря о технических способах обороны судна ?!
  7. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 12:56
    0
    Есть версия что беспилотники с сухогруза на рейде запустили. А про корабль скажу, что с окна 12-го этажа в бинокль смотрел, стоит на причале ровно.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 12:57
    0
    В Севастополе женщины-матросы службу исправно несли,а здесь дятлы на вахте...
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:58
    0
    На флоте Черноморском- мирное небо и ласковое теплое море. Курорт, одним словом. Проспали. Конкретно. Жаль, маты запрещены, а иногда - хочется.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    0
    То, что халатно отнеслись к несению вахты это точно. Расслабились что-то ребятки. Естественно разбор полетов и для капитана найдет "слова" и для вахты.
  11. Роман_
    Роман_ Сегодня, 12:59
    0
    Какой то идиотизм. Где наблюдатели, даже в ВОВ визуально торпеду могли засечь? А сейчас телеметрия, тепло/ифро/радио и пр. веди съемку, комп все обработает - выдаст сигнал. А у этих орудия в походном положении и ... слов нет одни аноалоговнет.