Новый санитарный кордон против России — «вариант Джидда»

Русские не приедут... и не придут

Другие придут, сменив уют...

Жестокий август

«переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины»,

«...Речь идёт о второй фазе консультаций Украины с десятками стран о возможности воплощения в жизнь формулы мира, предложенной Украиной в конце 2022-го.»

«были переговоры с аккредитованными в Украине послами. Вторая фаза — это встречи советников по национальной безопасности: первую такую встречу мы организовали в Копенгагене в июне. Новая встреча состоится вскоре в Джидде.»

Что за формула, создатель?

«должен стать саммит глав государств, поддерживающих выдвинутую украинскую формулу мира.»

Деньги на бочку

«НБР подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России.»

«банк действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном — не обоснованы.»