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Новый санитарный кордон против России — «вариант Джидда»

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Новый санитарный кордон против России — «вариант Джидда»



Русские не приедут... и не придут


На первую декаду августа в Саудовской Аравии запланированы и, по имеющейся информации, состоятся переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Но без участия России — в них будут задействованы как страны Запада, так и многие развивающиеся страны и сама Украина.

Это подтвердил 29 июля и The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники ряда стран-участниц. Мероприятие называют некими «мирными переговорами», но Россию на них приглашать по-прежнему отказываются.

Как это воспринимать нам, пока не совсем понятно, поскольку не исключён сценарий некоего «принуждения к миру». Силой явно не получается, приходится пробовать взять измором... и массовостью, точнее — иллюзией массовости.

Нечто вроде представительного саммита было запланировано на 5-7 августа, обозначено и место проведения — саудовская Джидда. Хотя изменения возможны по обеим параметрам.

Другие придут, сменив уют...


К участию в этом саммите, который иначе как «антироссийским шабашем» назвать язык не поворачивается, приглашены не менее 30 стран. Своё участие уже подтвердили, наряду с Эр-Риядом, Украина, Европейская комиссия, США, Польша, Великобритания, Канада, ЮАР, Индия, Бразилия, Австралия, Египет, Индонезия, Чили, Замбия, ряд других стран.

Обращает на себя внимание присутствие партнёров России и по БРИКС, и по соглашениям ОПЕК-плюс. Каких усилий это стоило кураторам и организаторам, станет понятно по итогам тусовки, где речь может пойти чуть ли не о внешнем управлении для страны-агрессора.

И не подумайте, что мы сгущаем краски, ведь даже лучший итог для нас, вроде «поговорили и разошлись» — без неприятного осадка не останется. Тем более что от США планируется участие в саммите советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Это по статусу как минимум третий человек в американской внешней политике.

Также сообщается, что «возможно» участие Китая в этом мероприятии, как минимум — в статусе наблюдателя. И на том спасибо, хотя от Пекина в любые времена можно было ждать любых неожиданностей.

Жестокий август


«Железный занавес» и созвучный с ним «санитарный кордон» — при такой повестке именно эти определения уже пошли в ход в прессе и соцсетях. США и Европа надеются, что

«переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины»,

— уточняет WSJ.

Ожидается участие приглашённых на саммит Кении и Либерии, отказавшихся под разными предлогами от участия в состоявшемся в конце июля 2023 г. в Санкт-Петербурге межгосударственном форуме «Россия-Африка». Заметим, что в Либерии издавна зарегистрировано не менее 60 % грузового флота, используемого Россией под «удобными флагами».

Под удар могут попасть русский реэкспорт и параллельный импорт, хотя де-факто этот флот поныне контролируется западными державами и транснациональными корпорациями. Рискнут ли строители новой, хотя и не «берлинской» стены, замахнуться на их прибыли, вопрос едва ли не самый интересный.

Фабулу и цели означенного саммита на днях подробно прояснил глава пресс-службы президента Украины Андрей Ермак:

«...Речь идёт о второй фазе консультаций Украины с десятками стран о возможности воплощения в жизнь формулы мира, предложенной Украиной в конце 2022-го.»

Уточнено, что первой фазой

«были переговоры с аккредитованными в Украине послами. Вторая фаза — это встречи советников по национальной безопасности: первую такую встречу мы организовали в Копенгагене в июне. Новая встреча состоится вскоре в Джидде.»

Что за формула, создатель?


А заключительной фазой, по данным А. Ермака,

«должен стать саммит глав государств, поддерживающих выдвинутую украинскую формулу мира.»

Киевская «формула мира» предусматривает, что переговоры с РФ могут начаться, дескать, только после «возвращения всех занятых» Россией территорий, включая Крым.

Ещё одно условие — вывод российских войск из «оккупированных ими регионов». Складывается впечатление, что Западом активно формируется некая обширная коалиция, которая официально или неофициально уже поддерживает или поддержит потом означенную киевскую «формулу», хотя её условия, разумеется, неприемлемы для Москвы.

В связи с чем вполне может возникнуть ситуация, когда Россию «коллективно» объявят, в какой-либо форме, виновницей продолжающегося конфликта. Что, в свою очередь, создаст первичные условия для введения — по крайней мере, для лоббирования антироссийских санкций уже по линии ООН.

Такой вариант антироссийской фронды тем более возможен, если раунды в Джидде и последующие без участия России — по вопросам урегулирования того же конфликта — официально поддержит ООН.

Деньги на бочку


Обращает на себя внимание и то, что именно в канун данного саммита, как и предстоящего саммита БРИКС в ЮАР, подконтрольный этому объединению Новый банк развития с суммарным инвесткапиталом в 100 млрд долл. неожиданно отказался от участия в новых проектах Российской Федерации.


Точнее, экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, ныне глава этого банка, заявила на днях, что

«НБР подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России.»

Поскольку

«банк действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном — не обоснованы.»

Отметим кстати, что штаб-квартира НБР находится в китайском Шанхае, поэтому и нужны, по всей видимости, наблюдатели из Китая в Джидде... Словом, в рамках геополитического и экономического давления на Россию, Запад максимально агрессивно прессингует всё большее число стран, чтобы вовлечь их в антироссийские санкции.

Или, как минимум — чтобы эти страны отказывались от сотрудничества с Россией. Таким задачам способствуют и применяемые вторичные санкции Запада, всё активнее распространяемые на страны и их бизнес, сотрудничающие с Россией: к началу августа 2023 г. уже свыше двадцати стран получили такие санкции…
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Использованы фотографии:
tvbrics.com, politnavigator.net
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 05:16
    +1
    Я не думаю,что у убытков что то выоорит.Просто очередная "крымская платформа2.0"А то что в другом месте?Цирк должен гастролировать
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:00
    +1
    станет понятно по итогам тусовки, где речь может пойти чуть ли не о внешнем управлении для страны-агрессора.
    "Странной-агрессором" на Западе считают Россию, значит приведенная цитата авторов относится к ней? Уже сегодня прошла информация, что по итогам саммита даже совместное коммюнике приниматься не будет, что очень расстроило Киев, а авторы замахнулись на договорняк "по внешнему управлению Россией". Кто, как и какими силами и средствами попробует установить внешнее управление над нашей страной? По поводу союзников по БРИКС принявших участие в этой сходке время покажет какие цели они при этом преследовали и какие плюшки получат от американцев за участие.

    PS: У нас в Хабаровске 13.00, а кто-то с 5.00 на посту. На Кубани, если не ошибаюсь, время мск.?
    1. Комментарий был удален.
  3. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:02
    0
    Стоит ли обращать внимание на это представление,где на первый план выносят идет Зеленского? А каким боком Украина находится с Африкой вообще? Если и нам надо много усилий,чтобы подравняться с ЕС и Китаем. Нам часто говорят,мол не вспоминайте ради всех святых 90 годы.Мы бы и рады забыть.Но наши враги это все помнят.Мы подняли лапки вверх перед Западом,когда в этом нужды не было.Слабые технологии-все это чушь собачья.На подходе были новые технологии буквально во всем.Да и то,что мы в 90 продали,пошло бы в пользу государства,нас было бы не узнать.Но самый большой подвох было подписание Беловежского Соглашения.И то,что это было в пользу США,-сомнений никаких нет.Еще не успели просохнуть чернила на этом соглашении,как на картах мира появились новые государства.Нам придется жить в это непростое время.Но иногда все же надо заглядывать в историю.
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:20
    +2
    С учётом отсутвия в папуасии "полной суверенности", наличия откровенных предателей на высоких постах - очень возможны крайне негативные сценарии (например, перекроют все пути импорта критических товаров и уменьшат потолок цен на энергоносители). И при этом вожди папуасии будут по прежнему "дружить" со всему участниками шабаша. Это к разговору о том, что соблюдение в войне правил, установленных врагами, ведёт к очень печальным последствиям...
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 06:24
    +2
    Сегодня отмечается 78-я годовщина со дня бомбардировки. В Парке мира в Хиросиме состоялась траурная церемония памяти жертв трагедии. Второй год подряд власти города не прислали приглашения посольствам России и Белоруссии. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш вспомнил о жертвах американской бомбардировки Хиросимы, при этом глава международной организации не назвал страну, ответственную за гибель людей в Японии. Послание от имени Гутерреша зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. По ее словам, почти 80 лет назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Она отметила, что «воспоминания никогда не тускнеют».
    А вот это уже враньё, американцев нельзя в Японии даже упоминать, а тем более говорить, что ядерное оружие применили США, даже госпожа Идзуми Накамицу будучи японкой, боится произнести вслух эти слова.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:55
      0
      вспомнил о жертвах американской бомбардировки Хиросимы, при этом глава международной организации не назвал страну, ответственную за гибель людей

      Это всё что нужно знать про ООН - подстилка англосаксов и глобалистов-сатанистов.