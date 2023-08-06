Новый санитарный кордон против России — «вариант Джидда»

Русские не приедут... и не придут
На первую декаду августа в Саудовской Аравии запланированы и, по имеющейся информации, состоятся переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Но без участия России — в них будут задействованы как страны Запада, так и многие развивающиеся страны и сама Украина.
Это подтвердил 29 июля и The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники ряда стран-участниц. Мероприятие называют некими «мирными переговорами», но Россию на них приглашать по-прежнему отказываются.
Как это воспринимать нам, пока не совсем понятно, поскольку не исключён сценарий некоего «принуждения к миру». Силой явно не получается, приходится пробовать взять измором... и массовостью, точнее — иллюзией массовости.
Нечто вроде представительного саммита было запланировано на 5-7 августа, обозначено и место проведения — саудовская Джидда. Хотя изменения возможны по обеим параметрам.
Другие придут, сменив уют...
К участию в этом саммите, который иначе как «антироссийским шабашем» назвать язык не поворачивается, приглашены не менее 30 стран. Своё участие уже подтвердили, наряду с Эр-Риядом, Украина, Европейская комиссия, США, Польша, Великобритания, Канада, ЮАР, Индия, Бразилия, Австралия, Египет, Индонезия, Чили, Замбия, ряд других стран.
Обращает на себя внимание присутствие партнёров России и по БРИКС, и по соглашениям ОПЕК-плюс. Каких усилий это стоило кураторам и организаторам, станет понятно по итогам тусовки, где речь может пойти чуть ли не о внешнем управлении для страны-агрессора.
И не подумайте, что мы сгущаем краски, ведь даже лучший итог для нас, вроде «поговорили и разошлись» — без неприятного осадка не останется. Тем более что от США планируется участие в саммите советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Это по статусу как минимум третий человек в американской внешней политике.
Также сообщается, что «возможно» участие Китая в этом мероприятии, как минимум — в статусе наблюдателя. И на том спасибо, хотя от Пекина в любые времена можно было ждать любых неожиданностей.
Жестокий август
«Железный занавес» и созвучный с ним «санитарный кордон» — при такой повестке именно эти определения уже пошли в ход в прессе и соцсетях. США и Европа надеются, что
«переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины»,
— уточняет WSJ.
Ожидается участие приглашённых на саммит Кении и Либерии, отказавшихся под разными предлогами от участия в состоявшемся в конце июля 2023 г. в Санкт-Петербурге межгосударственном форуме «Россия-Африка». Заметим, что в Либерии издавна зарегистрировано не менее 60 % грузового флота, используемого Россией под «удобными флагами».
Под удар могут попасть русский реэкспорт и параллельный импорт, хотя де-факто этот флот поныне контролируется западными державами и транснациональными корпорациями. Рискнут ли строители новой, хотя и не «берлинской» стены, замахнуться на их прибыли, вопрос едва ли не самый интересный.
Фабулу и цели означенного саммита на днях подробно прояснил глава пресс-службы президента Украины Андрей Ермак:
«...Речь идёт о второй фазе консультаций Украины с десятками стран о возможности воплощения в жизнь формулы мира, предложенной Украиной в конце 2022-го.»
Уточнено, что первой фазой
«были переговоры с аккредитованными в Украине послами. Вторая фаза — это встречи советников по национальной безопасности: первую такую встречу мы организовали в Копенгагене в июне. Новая встреча состоится вскоре в Джидде.»
Что за формула, создатель?
А заключительной фазой, по данным А. Ермака,
«должен стать саммит глав государств, поддерживающих выдвинутую украинскую формулу мира.»
Киевская «формула мира» предусматривает, что переговоры с РФ могут начаться, дескать, только после «возвращения всех занятых» Россией территорий, включая Крым.
Ещё одно условие — вывод российских войск из «оккупированных ими регионов». Складывается впечатление, что Западом активно формируется некая обширная коалиция, которая официально или неофициально уже поддерживает или поддержит потом означенную киевскую «формулу», хотя её условия, разумеется, неприемлемы для Москвы.
В связи с чем вполне может возникнуть ситуация, когда Россию «коллективно» объявят, в какой-либо форме, виновницей продолжающегося конфликта. Что, в свою очередь, создаст первичные условия для введения — по крайней мере, для лоббирования антироссийских санкций уже по линии ООН.
Такой вариант антироссийской фронды тем более возможен, если раунды в Джидде и последующие без участия России — по вопросам урегулирования того же конфликта — официально поддержит ООН.
Деньги на бочку
Обращает на себя внимание и то, что именно в канун данного саммита, как и предстоящего саммита БРИКС в ЮАР, подконтрольный этому объединению Новый банк развития с суммарным инвесткапиталом в 100 млрд долл. неожиданно отказался от участия в новых проектах Российской Федерации.
Точнее, экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, ныне глава этого банка, заявила на днях, что
«НБР подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России.»
Поскольку
«банк действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном — не обоснованы.»
Отметим кстати, что штаб-квартира НБР находится в китайском Шанхае, поэтому и нужны, по всей видимости, наблюдатели из Китая в Джидде... Словом, в рамках геополитического и экономического давления на Россию, Запад максимально агрессивно прессингует всё большее число стран, чтобы вовлечь их в антироссийские санкции.
Или, как минимум — чтобы эти страны отказывались от сотрудничества с Россией. Таким задачам способствуют и применяемые вторичные санкции Запада, всё активнее распространяемые на страны и их бизнес, сотрудничающие с Россией: к началу августа 2023 г. уже свыше двадцати стран получили такие санкции…