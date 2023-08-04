Представитель США «успокоил» киевский режим, заявив, что оружие для Тайваня не будут оплачивать из средств военной помощи Украине

Власти США не собираются оплачивать вооружение для Тайваня за счет средств, предназначенных для оказания военной и финансовой помощи Украине. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что в условиях нарастания напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе США не только собираются оказать значительную военную помощь Тайваню, но и объединить ее с военной помощью Украине.
По утверждению аналитиков, такой ход гарантировал бы большую вероятность одобрения пакета военной помощи оппозиционно настроенными конгрессменами от Республиканской партии США.
Представители украинского режима, в свою очередь, выразили надежду, что оказание военной помощи Тайваню не отразится на финансировании ВСУ. Ведь сокращение военной помощи Украине сильно бы ухудшило и без того не лучшее положение украинских сил на фронте.
В конечном итоге, как мы видим, «успокоил» киевский режим, заявив, что оружие для Тайваня не будут отплачивать из военной помощи Украине. Но Киеву в любом случае следует быть настороженным: в США постепенно наблюдается снижение интереса к украинскому конфликту, особенно на фоне обсуждения дальнейшего развития событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нельзя исключать, что в какой-то момент США переключат внимание на оказание помощи Тайваню.