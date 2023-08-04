Лавров рассказал об опасности так называемой «формулы мира» для Украины

Вместо того, что начать серьёзный и открытий разговор с тем, чтобы признать эволюции реалий «на земле», сложившихся на протяжении последних 10-ти лет, Запад умышленно созывает какие-то постановочные форумы, единственная цель которых заключается в перетягивании на свою сторону как можно большего числа стран для обсуждения подобия «формулы мира». Согласно этой формуле [президента Украины Владимира] Зеленского Киев требует от нашей страны полной капитуляции, пренебрежения своей национальной безопасностью, рассчитывая, что Россия бросит на произвол судьбы миллионы русскоязычных граждан, чьи предки столетиями жили на этих землях, обустраивали их, строя города, дороги, порты

Все, кого западные страны пытаются так настоятельно убедить принять «формулу Зеленского» должны осознавать, что речь в данном случае идёт о судьбах миллионов русских, которых Киев безо всякого стеснения обещает уничтожить. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью журналу «Международная жизнь».Как пояснил глава российского МИД, англосаксы и их союзники выгораживают нацистов в Киеве, попросту замалчивая, а порой и оправдывая их действия, которые грубо попирают права человека и права национальных меньшинств.Сергей Лавров:В ходе беседы с корреспондентом журнала, глава российского внешнеполитического ведомства также коснулся темы запрета мэрией украинской столицы в прошлом месяце русского языка в художественном публичном пространстве. В этой связи, дипломат выразил недоумение в связи с тем, что киевскому режиму все эти действия в очередной раз сошли с рук.