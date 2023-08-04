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Лавров рассказал об опасности так называемой «формулы мира» для Украины

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Лавров рассказал об опасности так называемой «формулы мира» для Украины

Все, кого западные страны пытаются так настоятельно убедить принять «формулу Зеленского» должны осознавать, что речь в данном случае идёт о судьбах миллионов русских, которых Киев безо всякого стеснения обещает уничтожить. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью журналу «Международная жизнь».


Как пояснил глава российского МИД, англосаксы и их союзники выгораживают нацистов в Киеве, попросту замалчивая, а порой и оправдывая их действия, которые грубо попирают права человека и права национальных меньшинств.

Сергей Лавров:

Вместо того, что начать серьёзный и открытий разговор с тем, чтобы признать эволюции реалий «на земле», сложившихся на протяжении последних 10-ти лет, Запад умышленно созывает какие-то постановочные форумы, единственная цель которых заключается в перетягивании на свою сторону как можно большего числа стран для обсуждения подобия «формулы мира». Согласно этой формуле [президента Украины Владимира] Зеленского Киев требует от нашей страны полной капитуляции, пренебрежения своей национальной безопасностью, рассчитывая, что Россия бросит на произвол судьбы миллионы русскоязычных граждан, чьи предки столетиями жили на этих землях, обустраивали их, строя города, дороги, порты

В ходе беседы с корреспондентом журнала, глава российского внешнеполитического ведомства также коснулся темы запрета мэрией украинской столицы в прошлом месяце русского языка в художественном публичном пространстве. В этой связи, дипломат выразил недоумение в связи с тем, что киевскому режиму все эти действия в очередной раз сошли с рук.
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4 комментария
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  1. guest
    guest Сегодня, 14:21
    +2
    Все, кого западные страны пытаются так настоятельно убедить принять «формулу Зеленского» должны осознавать, что речь в данном случае идёт о судьбах миллионов русских, которых Киев безо всякого стеснения обещает уничтожить.

    И кого там судьбы русских интересуют? Для запада русские вообще не люди и их уничтожать не то что можно, а нужно.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:45
      +1
      И кого там судьбы русских интересуют?

      А там есть русские ? Русские если же они действительно русские живут в России а все те кто за границей России это русскоговорящие. В данном случае русскоговорящие как-лы.
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:39
    +2
    англосаксы и их союзники выгораживают нацистов в Киеве
    А это разве сегодня началось? Об этом постоянно говорят наши представители в ООН и СБ ООН, но как об стенку горох.
    речь в данном случае идёт о судьбах миллионов русских, которых Киев безо всякого стеснения обещает уничтожить
    Кому-то на это глубоко наплевать, а главные киевские спонсоры мечтают об этом днем и ночью. Поэтому поведение их закономерно.
  4. мазута
    мазута Сегодня, 14:43
    0
    И пока наш Гарант не возьмется за дело,пока будут нести что Господь на душу положит Медведев,Песков,Захарова и крупные чины в МО,пока будет процветать в инфопространстве полуправда,как сегодня по утру( для примера )о сбитых и подбитых дронах и отсутствии ущерба для флота,"формулы мира"г-н Лавров будут цвести пышным цветом от Копенгагена,Джидды и прочих Дели...Россия терпелива,она ждет этого часа.Критическая масса в обществе постепенно нарастает.Люди (не все увы)приходят с СВО,приезжают в отпуска,те кто в "тылу"(какой уж Москва-Сити)тыл сталкиваются с новой реальностью и чаще начинают задумываться над событиями.Посмотрим на результаты встречи ВВП с султаном.Если жесты,акты,шаржи,инициативы будут продолжены,то что?