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Украинский вице-премьер пожаловалась на то, что граждане ее страны начали «расслабляться» и «переключаться с войны на мирную жизнь»

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Украинский вице-премьер пожаловалась на то, что граждане ее страны начали «расслабляться» и «переключаться с войны на мирную жизнь»

На Украине новая «зрада». Оказывается, граждане этой страны устали от войны и все больше стремятся к мирной жизни, что не идет на пользу «победе» Украины над Россией. По крайней мере, именно об этом написала украинский вице-премьер Ирина Верещук в своем ТГ-канале.


Представительница киевской власти отметила, что украинцы в последнее время несколько «расслабились» и стали тратить больше энергии и денег на мирную жизнь. Это, с ее слов, в целом нормально, но в данной ситуации – опасно, так как подобное поведение отдаляет «победу» ВСУ.

Верещук добавила, что сегодня многие ее сограждане делают все от них возможное, чтобы помочь стране и армии. При этом вице-премьер подчеркнула, что есть вещи, которые делать не нужно. Например, веселиться в то время, как другие воюют на фронте или занимаются волонтерством.

Нужно меньше кайфовать и больше работать

- заявила чиновница.

При этом представительница киевских властей пожаловалась на то, что граждане ее страны начали «расслабляться» и «переключаться на с войны на мирную жизнь». Как она выразилась, сейчас Украине очень не хватает той атмосферы, которая царила в стране в феврале прошлого года.

В целом, Верещук права – во время войны «пышные гулянки» и танцы до упаду абсолютно неуместны. Между тем на фоне призывов вице-премьера к народу о том, что нужно «меньше «кайфовать» и больше работать», родственники киевских властей показывают абсолютно противоположный пример.

В частности, внучка нынешнего секретаря СНБО Данилова регулярно снимает клипы о роскошной жизни и деньгах. При этом пока никто ни разу не застал «молодую звезду» за занятием волонтерством.
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8 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:47
    +3
    Вы всё-таки, блин, идиоты
    Как вас ещё можно назвать…???
    Могли у России с Европой
    Транзитную соску сосать…
    Но вы предпочли вступить в НАТО,
    А НАТО, то это зачем…???
    Войны НАТО точно не надо –
    У НАТО хватает проблем…
    Не взяли «небратья» вас в НАТО,
    Не взяли вас в Евросоюз…
    Сказали – «Пусть ваши солдаты
    Несут на себе войны груз…»
    Пусть гибнут и кровь проливают
    И жизни свои отдают…
    Но в НАТО с ЕС твердо знают,
    Они Украину не ждут…
    1. Владимир Владимирович Воронцов
      Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:53
      +1
      Но в НАТО с ЕС твердо знают,
      Они Украину не ждут…

      ***
      — "Деточка,ваше место у ..." ...




      ***
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:59
        0
        Нужно меньше кайфовать и больше работать

        - заявила чиновница.


        Это она Зеленскому сказала?Минус один Министр.
    2. -sa-
      -sa- Сегодня, 14:34
      0
      У них была не просто транзитная соска.учитывая,что до 2014 ненавистная россия и клятый путин продавали им газ по самым дешёвым ценам и одновременно платили им хорошие деньги за транзит,то газ украине доставался практически халявный.да еще и воровать умудрялись,делали врезки в газопровод
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:59
    0
    не хватает той атмосферы, которая царила в стране в феврале прошлого года.
    Атмосферы страха?
  3. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 14:09
    0
    Это потому что там по телевизору говорят как и у нас что они почти выиграли.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:13
    0
    Нужно меньше кайфовать и больше работать
    Интересно, а как проводит время сама вице-премьер? Наверное вся в заботах о поднятии экономики, улучшения социального положения граждан? Или считает свои доходы и смотрит где бы еще урвать для последующего кайфа за границей? И лицо на фото не изнеможденное взвалившимся на хрупкие плечи непомерным грузом заботы о воюющей стране.
  5. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:27
    0
    То то я смотрю, она вся такая расслабленная! Непорядок!!! laughing