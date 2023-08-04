Нужно меньше кайфовать и больше работать

На Украине новая «зрада». Оказывается, граждане этой страны устали от войны и все больше стремятся к мирной жизни, что не идет на пользу «победе» Украины над Россией. По крайней мере, именно об этом написала украинский вице-премьер Ирина Верещук в своем ТГ-канале.Представительница киевской власти отметила, что украинцы в последнее время несколько «расслабились» и стали тратить больше энергии и денег на мирную жизнь. Это, с ее слов, в целом нормально, но в данной ситуации – опасно, так как подобное поведение отдаляет «победу» ВСУ.Верещук добавила, что сегодня многие ее сограждане делают все от них возможное, чтобы помочь стране и армии. При этом вице-премьер подчеркнула, что есть вещи, которые делать не нужно. Например, веселиться в то время, как другие воюют на фронте или занимаются волонтерством.- заявила чиновница.При этом представительница киевских властей пожаловалась на то, что граждане ее страны начали «расслабляться» и «переключаться на с войны на мирную жизнь». Как она выразилась, сейчас Украине очень не хватает той атмосферы, которая царила в стране в феврале прошлого года.В целом, Верещук права – во время войны «пышные гулянки» и танцы до упаду абсолютно неуместны. Между тем на фоне призывов вице-премьера к народу о том, что нужно «меньше «кайфовать» и больше работать», родственники киевских властей показывают абсолютно противоположный пример.В частности, внучка нынешнего секретаря СНБО Данилова регулярно снимает клипы о роскошной жизни и деньгах. При этом пока никто ни разу не застал «молодую звезду» за занятием волонтерством.