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Bloomberg: Украинские аграрии сокращают площади посевов озимых после прекращения действия зерновой сделки

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Bloomberg: Украинские аграрии сокращают площади посевов озимых после прекращения действия зерновой сделки

После выхода России из зерновой сделки, нанесения ВС РФ ударов по инфраструктуре украинских портов на Черном море и в устье Дуная, местные аграрии столкнулись с кризисом перепроизводства сельскохозяйственных культур.


Резкое сокращение экспорта привело к затариванию элеваторов и других мест хранения, откуда еще не вывезен даже урожай прошлого года, пожаловались украинские аграрии агентству Bloomberg. И хотя остается сухопутная логистика в Европу, да и порты Дуная все-таки восстановили работу, объемы вывоза по этим путям в десятки раз меньше, чем возможности морской транспортировки. По этой причине урожай этого года просто хранится на полях.

Перенасыщение внутреннего рынка привело к тому, что отпускная цена зерна на Украине сейчас ниже себестоимости его производства. Да и затраты на экспорт продовольствия по оставшимся маршрутам резко возросли, в основном из-за требований судовладельцев речных барж об уплате дополнительного военного страхового взноса при перевозках в европейские страны.

Генеральный директор крупной украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Дмитрий Скорняков сообщил агентству, что предприятие выводит из обработки от 10% до 15% наименее продуктивных площадей, в первую очередь засеваемых озимыми культурами.

При нынешних ценах на сельхозпродукцию, учитывая проблемы с логистикой у украинских аграриев и учитывая количество урожая, которое мы получаем с малопродуктивных земель, заработать на нем будет невозможно

— заявил глава аграрного холдинга Украины.

Очевидно, что решение о сокращении посевных площадей в 2024 году в сложившихся обстоятельствах примут и другие предприятия аграрной отрасли Украины, уверены в Bloomberg. В агентстве считают, что это негативно отразится не только на доходах государства, но и повлияет на продовольственную ситуацию в мире.

Эксперты Bloomberg об этом, конечно, не пишут, но обеспечить продовольственную безопасность в мире довольно просто и без украинского экспорта продовольствия. В России в этом году прогнозируется близкий к прошлогоднему рекордному объем сбора зерновых. В Москве не раз заявляли, что готовы полностью заместить на мировом рынке поставки из Украины. Для этого Западу лишь нужно снять препоны и ограничения, которые наложены на российский экспорт. К слову, в этом случае РФ еще и готова возобновить участие в зерновой сделке.

Вроде, от такого решения выиграют все, даже Украина. Но коллективный Запад категорически не желает исполнять свою часть обязательств, согласованных в меморандуме ООН на момент подписания соглашения по черноморской инициативе более года назад.
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5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:14
    -1
    Украинские аграрии сокращают площади посевов озимых

    ***
    — "Инда взопрели озимые?" ...
    ***
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:25
    0
    Рано ещё прогнозировать,но ЕС может в этом году ещё и попасть на на стоимость сельхозпродукции.А вот поляки лучше всех себя чувствуют и украинцев когда надо два раза поимели,на перепродаже ,а сейчас поимеют на транзите.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:25
    0
    Да и "мешок пшеницы" на украинских аграриев с их переизбытком и проблемами. Уже отдельные страны ЕС и "друзья Украины" по совместительству запрещают ввоз украинского зерна, а помощь Киеву легла на них тяжким грузом. А эти все плачутся и требуют к себе особого отношения.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:38
      0
      МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Урожай зерновых на Украине в этом году будет на 6% ниже прошлогоднего и составит примерно 66 млн тонн. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский.


      "В этом году урожай зерновых будет примерно на 6% ниже, чем в прошлом, когда собрали около 70 млн тонн, и составит около 66 млн тонн. Уменьшение показателей связано с погодой, а также с тем, что ряд аграрных хозяйств сократили посевы кукурузы, заменив ее подсолнечником и соей, которые дают меньший урожай по весу на тех же площадях", - пояснил он.

      https://tass.ru/ekonomika/18436297
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:38
    0
    Не знаю кто врёт блюмберг или Украина.Минагрополитики Украины- мы вывезли полностью зерно запланированное на экспорт в 2022- 23г.Своим заявлением блюмберг влияет на цену.