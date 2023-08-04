Bloomberg: Украинские аграрии сокращают площади посевов озимых после прекращения действия зерновой сделки

При нынешних ценах на сельхозпродукцию, учитывая проблемы с логистикой у украинских аграриев и учитывая количество урожая, которое мы получаем с малопродуктивных земель, заработать на нем будет невозможно

После выхода России из зерновой сделки, нанесения ВС РФ ударов по инфраструктуре украинских портов на Черном море и в устье Дуная, местные аграрии столкнулись с кризисом перепроизводства сельскохозяйственных культур.Резкое сокращение экспорта привело к затариванию элеваторов и других мест хранения, откуда еще не вывезен даже урожай прошлого года, пожаловались украинские аграрии агентству Bloomberg. И хотя остается сухопутная логистика в Европу, да и порты Дуная все-таки восстановили работу, объемы вывоза по этим путям в десятки раз меньше, чем возможности морской транспортировки. По этой причине урожай этого года просто хранится на полях.Перенасыщение внутреннего рынка привело к тому, что отпускная цена зерна на Украине сейчас ниже себестоимости его производства. Да и затраты на экспорт продовольствия по оставшимся маршрутам резко возросли, в основном из-за требований судовладельцев речных барж об уплате дополнительного военного страхового взноса при перевозках в европейские страны.Генеральный директор крупной украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Дмитрий Скорняков сообщил агентству, что предприятие выводит из обработки от 10% до 15% наименее продуктивных площадей, в первую очередь засеваемых озимыми культурами.— заявил глава аграрного холдинга Украины.Очевидно, что решение о сокращении посевных площадей в 2024 году в сложившихся обстоятельствах примут и другие предприятия аграрной отрасли Украины, уверены в Bloomberg. В агентстве считают, что это негативно отразится не только на доходах государства, но и повлияет на продовольственную ситуацию в мире.Эксперты Bloomberg об этом, конечно, не пишут, но обеспечить продовольственную безопасность в мире довольно просто и без украинского экспорта продовольствия. В России в этом году прогнозируется близкий к прошлогоднему рекордному объем сбора зерновых. В Москве не раз заявляли, что готовы полностью заместить на мировом рынке поставки из Украины. Для этого Западу лишь нужно снять препоны и ограничения, которые наложены на российский экспорт. К слову, в этом случае РФ еще и готова возобновить участие в зерновой сделке.Вроде, от такого решения выиграют все, даже Украина. Но коллективный Запад категорически не желает исполнять свою часть обязательств, согласованных в меморандуме ООН на момент подписания соглашения по черноморской инициативе более года назад.