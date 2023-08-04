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Замглавы Росгвардии в ДНР: Мир возможен только при полной деноминации одной из сторон конфликта

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Замглавы Росгвардии в ДНР: Мир возможен только при полной деноминации одной из сторон конфликта

Заместитель главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отметил, что в последнее время в СМИ появляется все больше намеков на возможное заключение перемирия. При этом никакие точные сроки проведения переговоров не называются, однако, следуя какой-то логике, пророчат заключение перемирия уже ближайшей зимой или ближе к весне.


Ходаковский добавил, что в качестве аргументов, свидетельствующих о возможном начале мирных переговоров, как правило, приводятся неуспешность украинского наступления, а также приближение осени с ее обильными дождями. Кроме того, упоминается падение интереса к украинскому кризису со стороны Запада, когда даже позиционирующаяся как ближайший союзник киевского режима Польша начинает ставить интересы своих фермеров выше лозунгов о безоговорочной поддержке Украины.

Зачем настраивать себя на какой-то промежуточный итог, внося разброд и шатание в свои и без того уставшие головы?

Замглавы Росгвардии в ДНР подчеркнул, что сам термин "перемирие" предполагает промежуточную фазу вооруженного конфликта, после которой, как правило, происходит либо возобновление боевых действий, либо, что менее вероятно - устанавливается мир. В конкретном случае, мир возможен только при полной деноминации одной из сторон конфликта. Любое перемирие рассматривается только как передышка для осуществления перегруппирования сил. И если у России есть возможность самостоятельно восполнить понесенные убытки и нарастить военный потенциал, то подготовить Украину к возобновлению боевых действий способен только Запад.

Исходя из изложенных факторов, Ходаковский резюмирует, что именно от настроения и позиции Запада во многом будет зависеть, по какому пути развития пойдет украинский кризис. В случае, если Запад удовлетворен результатами, либо перестанет рассматривать Украину в качестве одного из средств их достижения, сценарий будет один. Однако, в случае, если Запад решит продолжить конфликт, придется найти в себе силы, чтобы, вопреки желанию Запада, переломить хребет противнику.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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12 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 14:26
    0
    Деноминация это все таки больше к денежным знакам относится
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 14:31
      0
      Любовь нашего руководства выражаться всякими экивывертами, чтобы за умного сойти.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:40
      +2
      Цитата: Читателль 2013
      Деноминация это все таки больше к денежным знакам относится

      Деноминация - этот такой вид денацификации, когда у численности населения нацистской Украины один нолик уберут.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:27
    +2
    Так почему Россия позволяет перевооружать Украину ? Сколько не спрашивай почему Западная Украина с логистической системой не снесена под ноль, нет ответа.
    1. guest
      guest Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: Silver99
      нет ответа.

      И к сожалению вряд ли будет.
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 14:37
      0
      потому что слишком много логистических путей доставки. Да и как понять что везут в фуре, продукты или оружие. в фуру можно и бронемашину запихнуть к примеру
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:27
    0
    Интересное будет время ч ближайшие полгода.Нет,не в ситуации на вна.А в том гадюшнике около вна
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:37
    +1
    мир возможен только при полной деноминации одной из сторон конфликта.

    Граждане, объясните пожалуйста, при чем тут деноминация? Я в растерянности.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: мордвин 3
      мир возможен только при полной деноминации одной из сторон конфликта.

      Граждане, объясните пожалуйста, при чем тут деноминация? Я в растерянности.

      нолики отрежут у страны 404 из внешнего бюджета, а когда "У Пана атамана нема золотого запасу и хлопцы думают разбегаться".Если один ноль деноминируют еще туда сюда,а если 6- война через полчаса кончиться
  5. guest
    guest Сегодня, 14:38
    +1
    Замглавы Росгвардии в ДНР: Мир возможен только при полной деноминации одной из сторон конфликта

    Абсолютно согласен. Жаль, что наше руководство этого не понимает и надеется на договорняки.
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 14:43
    0
    Цитата: мордвин 3
    Граждане, объясните пожалуйста, при чем тут деноминация? Я в растерянности

    Просто легендарному блогеру слово понравилось.
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:45
    +1
    В последнее время в СМИ появляется все больше намеков на возможное заключение перемирия

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    — Мы тоже за мир!

    — За мир после победы,а не вместо победы...



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