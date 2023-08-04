Корабли ВМФ РФ и ВМС КНР отработали действия по поиску и уничтожению подлодки потенциального противника

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продолжают выполнять задачи третьего по счёту совместного морского патрулирования акватории Тихого океана, сообщает Минобороны страны.
Так, по данным российского оборонного ведомства, экипажи кораблей уже прошли Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море и Камчатский пролив. Они также отработали совместные действия по тактическому маневрированию, провели тренировки по связи. Осуществили они посадки и взлёты вертолётов с палуб кораблей друг друга.
Стоит отметить, что расстояние, которое отряды преодолели с самого начала патрулирования превысило 2,3 тыс морских миль.
Что касается юго-западной части Берингова моря, то отряд российских и китайских кораблей провёл противолодочное учение, в ходе которого ВМФ РФ и ВМС НОАК отработали действия по поиску, сопровождению и уничтожению подводных лодок потенциального противника.
При обнаружении «вражеской» подводной лодки (по сценарию учений она вошла в закрытый для плавания регион) применялись корабельные гидроакустические средства поиска наряду с палубными противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ.
После того как были определены координаты и параметры движения цели, были выработаны рекомендации с применением оружия. Для того чтобы поразить условную субмарину, моряки выполнили залп реактивными глубинными бомбами.
Из противолодочных кораблей в состав международного отряда нашей страны входят – «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», из корветов – «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» наряду со средним морским танкером «Печенга». Со стороны ВМС КНР в патрулировании принимают участие эсминцы «Гуйян» и «Цицикар», из сторожевых кораблей задействованы «Тунлин» и «Жичжао», а также корабль комплексного снабжения «Тайху.
Напомним, что третье российско-китайское морское патрулирование в акватории Тихого океана началось 28-го июля. Первое такое совместное морское патрулирование моряки двух стран провели в 2021-м году, в то время как второе – осенью прошлого года.