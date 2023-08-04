Минобороны России: с начала контрнаступления противник потерял более 43 тысяч военнослужащих

Министерство обороны России озвучило цифры потерь противника за 2 месяца его контрнаступления. Напомним, что так называемый «контрнаступ» ВСУ начали 3 июня. Хотели перенести сроки на более поздние, мотивируя тем, что, видите ли, не получили должного количества оружия и боеприпасов, однако в Вашингтоне дали понять, что наступать нужно сейчас. Напомним, что в Госдепе и Пентагоне практически синхронно заявили: Украине передано достаточные для успешного контрнаступления объёмы боеприпасов.
Министерство обороны РФ сообщает, что за время контрнаступления противник потерял не менее 43 тысяч своих военнослужащих. Это более половины подготовленных для «решающего наступления» украинских военных.
Ранее сообщалось, что до введения в бой резервов потери ВСУ убитыми и ранеными составляли около 25 тысяч убитыми и ранеными. Потом цифры стали расти. Однако киевский режим продолжал бросать в бой всё новые и новые войска, утверждая, что это ещё не контрнаступление, а только «формирующие будущее контрнаступление действия». Когда в бой были брошены и стратегические резервы – 10-й армейский корпус – уже даже на Западе назвали вещи своими именами: резервы ВСУ бросают в бой, чтобы добиться результата на Запорожском направлении.
Но вся проблема для противника состоит в том, что этот резерв он собирался бросать уже в прорванные бреши российской обороны с той целью, чтобы корпус как минимум занял территории от Орехова до границы с Крымом. Но с пробиванием брешей пока ничего не получается, потому пришлось использовать стратегические резервные силы в штурмовых действиях. Однако это привело лишь к новому росту потерь.
Как сообщает Минобороны, указанное число – 43 тысячи - не включает в себя тех военнослужащих ВСУ, которые с поля боя были эвакуированы в госпитали. Также цифра не включает ликвидированных высокоточным оружием дальнего радиуса действия и потери среди иностранных наёмников.