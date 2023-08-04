Нигерия привела армию в полную боевую готовность из-за переворота в соседнем Нигере

В настоящее время вооруженные силы Нигерии приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на пожелавшего остаться анонимным офицера нигерийской армии.
Причиной приведения армии в состояние боевой готовности является ситуация в соседнем Нигере. В ночь на 27 июля там произошел военный переворот. Пришедший к власти Национальный совет по защите Отечества во главе с бывшим командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Тчиани, выступает с антиколониальными и антизападными лозунгами. Нигер уже разорвал соглашение с Францией о пребывании в стране французского военного контингента и прекратил поставки урана и золота Парижу.
В ответ страны ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), в котором Нигерия играет одну из ключевых ролей, пригрозили военным путем восстановить режим прозападного президента Мохаммеда Базума, которого свергли военные Нигера. Теперь нигерийские вооруженные силы привели в состояние полной боеготовности. Не исключается, что они будут развернуты в Нигере.
В свою очередь, новые военные власти Нигера заявили, что ответят вооруженным путем на любую попытку вторжения. Кроме того, соседние Мали и Буркина-Фасо заявили, что воспримут нападение ЭКОВАС на Нигер как агрессию против самих себя.
Заступиться за Нигер пообещал и Алжир, располагающий второй по численности армией на Африканском континенте. Если в боевые действия ввяжутся как страны ЭКОВАС и Евросоюза, так и Алжир с Мали и Буркина-Фасо, то в регионе разгорится масштабный вооруженный конфликт.
Вооруженные силы Нигерии насчитывают 143 тысячи человек, в том числе 100 тысяч человек - в сухопутных войсках. В состав сухопутных войск входят 3 пехотные, 2 механизированные, 2 смешанные и 1 танковая дивизии, 1 оперативная бригада, 1 рейнджерский батальон и 1 батальон спецназа и другие подразделения. Нигер располагает несравнимо меньшей армией численностью не более 10 тысяч человек, ее основу составляют сухопутные войска из 10 мотопехотных батальонов.