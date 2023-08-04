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Минобороны РФ: У Кармазиновки на Сватовском участке фронта нанесено мощное огневое поражение бригадам ВСУ

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Минобороны РФ: У Кармазиновки на Сватовском участке фронта нанесено мощное огневое поражение бригадам ВСУ

Подразделения артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации 4 августа продолжали наносить удары по позициям украинских формирований на Краснолиманском направлении. Это следует из данных традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации за 4 августа 2023 года.


На Сватовском участке Краснолиманского направления, в районе Кармазиновки, артиллерия ВС РФ нанесла мощное огневое поражение силам и средствам бригад ВСУ, задействованных в боях в данном районе. Кроме того, ВС РФ отразили 2 атаки противника в районе Нововодяного и Кременной Луганской Народной Республики.

Огневое поражение украинским формированиям наши бойцы нанесли также под Червоной Дибровой, Торским и Красным Лиманом. Здесь были обстреляны позиции 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.


Печально складывается для врага ситуация и на Купянском направлении. Здесь формирования Западной группировки войск наступают, оттесняя противника и занимая выгодные позиции под такими населенными пунктами как Ольшана, Петропавловка и Токаревка на территории Харьковской области. Попытки противника атаковать были успешно отражены, нанесены поражения подразделениям 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе населенного пункта.

Продолжаются бои в районе Спорного, Веселого, Белогоровки, Парасковиевки и ряда других населенных пунктов в Донбассе. У Белогоровки и Водяного нашим бойцам удалось занять более выгодные позиции. Наконец, ВС РФ атаковали скопления личного состава и военной техники 24-й, 28-й, 110-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях – у самой Авдеевки, Белогоровки, Клещеевки, Красного и Торецка.

Подразделения ВС РФ продолжили наступление в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении. Здесь нашим бойцам сопутствовал успех, удалось нанести поражение подразделениям 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь и Макаровка – тоже на Южно-Донецком направлении.

На Запорожском направлении ВС РФ предотвратили попытки действий украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, артиллерия нанесла удары по местам скопления боевиков и военной техники 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области. Попытка врага атаковать в районе села Работино на Ореховском участке фронта была отбита.

Отдельно стоит отметить работу средств ПВО ВС РФ. В течение суток наши доблестные зенитчики и специалисты РЭБ сбили и вывели из строя 28 беспилотников в разных районах зоны проведения спецоперации, перехватили 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

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4 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:20
    +2
    Есть ещё силы у кокаинцев, но надеюсь скоро выдохнутся и придёт время нашего наступления.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:55
      +1
      Цитата: Лешак
      Есть ещё силы у кокаинцев, но надеюсь скоро выдохнутся и придёт время нашего наступления.

      Коц говорит, что у ВФУ ещё 6 свежих бригад стратегического резерва (насколько помню из 12...15-ти, точных цифр нет). При таком темпе их потерь - до зимы их хватит, если введут в бой.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:20
    +4
    Чего про бритские вундервафли давно ничего не слышно. То ли мало дали, то ли склады накрыли, то ли взлетать летакам не откуда, толи летаки чинят.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:35
      +1
      Цитата: Uprun
      про бритские вундервафли давно ничего не слышно

      И век бы про них не слыхать !