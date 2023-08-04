Минобороны РФ: У Кармазиновки на Сватовском участке фронта нанесено мощное огневое поражение бригадам ВСУ

Подразделения артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации 4 августа продолжали наносить удары по позициям украинских формирований на Краснолиманском направлении. Это следует из данных традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации за 4 августа 2023 года.
На Сватовском участке Краснолиманского направления, в районе Кармазиновки, артиллерия ВС РФ нанесла мощное огневое поражение силам и средствам бригад ВСУ, задействованных в боях в данном районе. Кроме того, ВС РФ отразили 2 атаки противника в районе Нововодяного и Кременной Луганской Народной Республики.
Огневое поражение украинским формированиям наши бойцы нанесли также под Червоной Дибровой, Торским и Красным Лиманом. Здесь были обстреляны позиции 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Печально складывается для врага ситуация и на Купянском направлении. Здесь формирования Западной группировки войск наступают, оттесняя противника и занимая выгодные позиции под такими населенными пунктами как Ольшана, Петропавловка и Токаревка на территории Харьковской области. Попытки противника атаковать были успешно отражены, нанесены поражения подразделениям 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе населенного пункта.
Продолжаются бои в районе Спорного, Веселого, Белогоровки, Парасковиевки и ряда других населенных пунктов в Донбассе. У Белогоровки и Водяного нашим бойцам удалось занять более выгодные позиции. Наконец, ВС РФ атаковали скопления личного состава и военной техники 24-й, 28-й, 110-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях – у самой Авдеевки, Белогоровки, Клещеевки, Красного и Торецка.
Подразделения ВС РФ продолжили наступление в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении. Здесь нашим бойцам сопутствовал успех, удалось нанести поражение подразделениям 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь и Макаровка – тоже на Южно-Донецком направлении.
На Запорожском направлении ВС РФ предотвратили попытки действий украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, артиллерия нанесла удары по местам скопления боевиков и военной техники 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области. Попытка врага атаковать в районе села Работино на Ореховском участке фронта была отбита.
Отдельно стоит отметить работу средств ПВО ВС РФ. В течение суток наши доблестные зенитчики и специалисты РЭБ сбили и вывели из строя 28 беспилотников в разных районах зоны проведения спецоперации, перехватили 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.