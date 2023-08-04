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СБУ заявила, что ЧВК «Вагнер» якобы готовит провокацию на стратегическом объекте в Белоруссии

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СБУ заявила, что ЧВК «Вагнер» якобы готовит провокацию на стратегическом объекте в Белоруссии

Служба безопасности Украины утверждает, что ЧВК "Вагнер" якобы готовит диверсию на одном из стратегических объектов, расположенных на территории Белоруссии.


По словам представителей украинских спецслужб, "вагнеровцы" якобы планируют подорвать Мозырьский нефтеперерабатывающий завод для того, чтобы обвинить во всем Украину. Какие-либо доказательства, свидетельствующие в пользу этой версии, СБУ, ожидаемо, не предоставила.



По всей видимости, украинские спецслужбы планируют совершение теракта на названом объекте, заранее обвинив в этом Россию. Вероятно, для совершения диверсии предполагается задействовать украинскую ДРГ, впоследствии назвав ее российской, составленной из "кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб". Какие-либо сроки осуществления диверсии СБУ не называет.

Украинское командование и ранее прибегало к диверсиям "под чужим флагом" на территории России. Для этих целей использовались такие формирования, как так называемый "Русский добровольческий корпус*" (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Боевики в форме без опознавательных знаков украинской армии совершали вылазки на приграничные российские территории, в ходе которых совершали убийства мирных жителей и даже попытки захватить населенные пункты.

Эти откровенно террористические действия готовились и осуществлялись украинскими спецслужбами, при этом представлялись Киевом как якобы "личная инициатива руководства парамилитарных формирований".
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:39
    +1
    "Держи вора!" громче всех кричит сам вор...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:42
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      громче всех кричит сам вор...

      А Северный поток не Вагнеровцы ли взорвали ? belay
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:08
      0
      Я бы для сбу не пожалел пары "Калибров "как минимум.
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 16:24
        0
        Говорят, что после их атаки на Москва-Сити жильцы Москва-Сити начали добровольный сбор на нанесение удара возмездия по СБУ. Уже хватает минимум на три "Сатаны" в максимальной ядерной комплектации.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:40
    +1
    Если это разведданные бритских ученых, тогда понятно.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:49
    +1
    Служба безопасности Украины утверждает, что ЧВК "Вагнер" якобы готовит диверсию на одном из стратегических объектов, расположенных на территории Белоруссии.

    Сами признались, что готовят провокацию на Ново Полоцком комбинате.
    Батька ! Будь бдителен !
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:53
    0
    По словам представителей украинских спецслужб, "вагнеровцы" якобы планируют подорвать Мозырьский нефтеперерабатывающий завод для того, чтобы обвинить во всем Украину. Какие-либо доказательства, свидетельствующие в пользу этой версии, СБУ, ожидаемо, не предоставила.
    В СБУ наметился явный творческий запор, печально. Слабительное в помощь... crying
    Боевики в форме без опознавательных знаков украинской армии совершали вылазки на приграничные российские территории, в ходе которых совершали убийства мирных жителей и даже попытки захватить населенные пункты.
    Излюбленная тактика ОУН-УПА, как под копирку request
  5. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 16:26
    0
    Уважала"Музыкантов" за их мужество под Бахмут,с уважением относилось к Приножину и верила ему
    Но теперь это в прошлом.
    Если бы Путин действительно испугался "Вагнеры* как у нас писали. Довольно, было одного его слова, когда созванивались с Лукашенко. Шойгу сразу сняли, но....потом личная встреча с В. В. они могли бы объяснить вопрос с Шойгу, но всё по прежнему..
    Зато, у западных репортёров куча сенсаций:" Вагнера " через час ударит в тыл ВСУ. Кто-то из них пукнет и крик:"вагнеровцы"готовят Хим атаку .
    Простите, но прсле происшедшего, я уже НЕ ВЕРЮ Пригожину
    Ps, Вера спрашивала у сына:, правда что бомбили их лагерь?
    Он только рассмеялся, что мама легковерная .
    Согласились, что что сыну нет резона врать матери