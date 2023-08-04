Служба безопасности Украины утверждает, что ЧВК "Вагнер" якобы готовит диверсию на одном из стратегических объектов, расположенных на территории Белоруссии.По словам представителей украинских спецслужб, "вагнеровцы" якобы планируют подорвать Мозырьский нефтеперерабатывающий завод для того, чтобы обвинить во всем Украину. Какие-либо доказательства, свидетельствующие в пользу этой версии, СБУ, ожидаемо, не предоставила.По всей видимости, украинские спецслужбы планируют совершение теракта на названом объекте, заранее обвинив в этом Россию. Вероятно, для совершения диверсии предполагается задействовать украинскую ДРГ, впоследствии назвав ее российской, составленной из "кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб". Какие-либо сроки осуществления диверсии СБУ не называет.Украинское командование и ранее прибегало к диверсиям "под чужим флагом" на территории России. Для этих целей использовались такие формирования, как так называемый "Русский добровольческий корпус*" (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Боевики в форме без опознавательных знаков украинской армии совершали вылазки на приграничные российские территории, в ходе которых совершали убийства мирных жителей и даже попытки захватить населенные пункты.Эти откровенно террористические действия готовились и осуществлялись украинскими спецслужбами, при этом представлялись Киевом как якобы "личная инициатива руководства парамилитарных формирований".