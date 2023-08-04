Военное обозрение
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Нацбанк Украины представил монету с изображением ЗРК Patriot

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Нацбанк Украины представил монету с изображением ЗРК Patriot

Киевские власти проявляют поистине чудеса креатива в стремлении не просто «отблагодарить» своих западных спонсоров, но при этом еще и как-то так похитрее намекнуть, что, мол, не оставляйте нас без вашей всяческой помощи. А лучше, увеличьте финансирование и поставки вооружений.


И ладно в самом начале военного конфликта после первых поставок турецких БПЛА и американских ПЗРК не особо далекие рядовые украинцы тут же кинулись называть своих детей соответственно: в основном девочек Джавелинами, мальчиков — Байрактарами. По данным украинского Минюста, в 2022 году младенцам давали такие имена, как Аделина-Джавелина, Артур-Байрактар и Ян-Джавелин.

Такое преклонение перед западным «чудо-оружием» со стороны простых граждан Украины не сильно помогло ВСУ в разгроме российской армии. К тому же, российские зенитчики довольно быстро научились сбивать показавшие довольно слабую боевую эффективность турецкие беспилотники. Тут еще у Пентагона закончились ПЗРК старой модификации, производство которых, как выяснилось, наладить в современных условиях чрезвычайно сложно.

В процессе затянувшегося военного противостояния с Россией натовские союзники постепенно повышали ставки, предоставляя Киеву все более сложные и современные виды вооружений. Естественно, культивирующие символизм практически на уровне оккультности, украинцы стали проявлять «благодарность» своим покровителям уже на официальном уровне, порою доходя до абсурда. Видимо, исчерпав все остальные способы выпрашивания новых поставок очередного «чудо-оружия». Достаточно вспомнить платок с изображением истребителя Су-27, который украинский министр обороны Алексей Резников продемонстрировал на заседании американской контактной группы по Украине в середине февраля в Брюсселе.

Не остался в стороне от этого тренда, больше похожего на массовый психоз, и госорган, который по определению в любой стране считается одним из самых консервативных. Нацбанк Украины продолжает выпуск монет, посвященных военнослужащим ВСУ. В частности, запущена специальная серия для войск противовоздушной обороны. Ко дню воздушных сил Украины финансовый регулятор представил новую монету номиналом десять гривен с изображением ЗРК Patriot.

Это первый случай, когда на украинских памятных монетах оказалось зарубежное вооружение. Помимо установки Patriot, на реверсе монеты высечена надпись «ПВО — надежный щит Украины». В обращение поступит около 10 млн подобных монет, в наличном обороте они станут доступны 4 августа. Следующей, очевидно, должна стать монета с изображением истребителя F-16, на поставках которых очень настаивает Киев.

Еще не так давно эти американские системы ПВО, которые Зеленский в конце прошлого года лично выпросил у Байдена, в Киеве называли чуть-ли не панацеей в защите от воздушных атак ВС РФ. Несколько батарей Patriot Украина получила, но никакого существенного влияния на прекращение атак российских дронов и ракет они не оказали, сами став доступной целью для наших гиперзвуковых комплексов «Кинжал». Выходит, не таким уж и «надежным» оказался этот «щит».

Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:46
    +2
    Когда своего нет,и нет возможности сделать что то подобное,приходится лизоблюдничать с барского стола.И не прекращать кланяться и кляньчить
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:04
      0
      А где гривна с" Леопардом"? negative И слоган по кругу "танки наше усё-совсем"!!! wassat
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:25
        0
        Надо отдать должное креативу врага. Эти монеты, себестоимостью производства в 10 копеек, разойдутся по всему миру в коллекции нумизматов и там осядут, принеся Украине относительно неплохой доход. То же самое с почтовыми марками. Наш ЦБ тоже регулярно выпускает партии памятных или юбилейных монет, а часто ли мы видим их в обращении? Вот я именно об этом.... laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Когда своего нет,и нет возможности сделать что то подобное,приходится лизоблюдничать с барского стола.

      А кому теперь нужны ихние монеты и ихние гривны, они сейчас ценятся как Эфиопский - БЫР.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:49
    +2
    Чому не з бабкою Параською та банкою огірків, якими вона збивала "калібри"? wink
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:24
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Чому не з бабкою Параською та банкою огірків, якими вона збивала "калібри"?

      Вот эти деньги, были более значимые на Украине, чем те которые ходят по Украине сейчас:
      [center]
      Но главное написано на них, нормальным человеческим языком.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:50
    +2
    Да чего мелочится, начинайте уже чеканить монеты с портретом зели, да, и про бидона не забудьте, старику приятно будет.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 16:26
      +1
      Цитата: Uprun
      Да чего мелочится, начинайте уже чеканить монеты с портретом зели, да, и про бидона не забудьте, старику приятно будет.

      Если так, то портрет Бидона будет будет изображён тыльной стороной организма, той частью, что чуток ниже спины -"Бидонов копчик- самый засмоктаний надийный щит". Но этот "образ" засекречен и они берегут его на особый случай.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:51
    +1
    Нацбанк Украины представил монету

    Анекдот в тему времён введения гривни.

    Решили, что печатать лучше всего в Канаде (чистая правда).
    Канадцы:
    - А чем вы заплатите за печать, у вас же денег нет?
    - А вот вы напечатайте, мы ими и заплатим.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:51
    0
    УБОГИЕ!!!


    p.s. ну что я могу сделать если об этих скакуасах больше не чего сказать
  6. HermancarloS10
    HermancarloS10 Сегодня, 16:01
    0
    Они реагируют как колонизированные люди
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 16:08
      0
      Карго-культы? Да, весьма похоже.
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  7. 30 вис
    30 вис Сегодня, 16:04
    0
    Ну , что тут можно сказать ... ? Своего нет ни чего . Ни своей истории , ни своей земли .
  8. NickShel
    NickShel Сегодня, 16:09
    -1
    Пока беспилотные катера-камикадзе показывают себя эффективнее.
  9. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 16:09
    0
    Что мне бросилось в глаза - это чёрная метка, монета "чёрная". ТудЫ им и дорога... Аминь...
  10. Ramazan
    Ramazan Сегодня, 16:10
    0
    Рабы в квадрате или стокгольмским синдромом, больше добавить нечего.
  11. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:23
    0
    В июле они кстати ещё два кинджала сныщевали, теперь уже даже не пытаются поискать обломки какие-то, просто верьте и всё
  12. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 16:23
    -1
    А Я-б хотел ,такую монетку у себя иметь-пусть будет)
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:32
    0
    Есть государства, в символике которых присутствует автомат калашникова, как символ оружия принёсшего свободу и независимость. Теперь появится государство, которое избрало чужое оружие как символ своего раболепия и духовной нищеты.