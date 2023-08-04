Нацбанк Украины представил монету с изображением ЗРК Patriot

Киевские власти проявляют поистине чудеса креатива в стремлении не просто «отблагодарить» своих западных спонсоров, но при этом еще и как-то так похитрее намекнуть, что, мол, не оставляйте нас без вашей всяческой помощи. А лучше, увеличьте финансирование и поставки вооружений.
И ладно в самом начале военного конфликта после первых поставок турецких БПЛА и американских ПЗРК не особо далекие рядовые украинцы тут же кинулись называть своих детей соответственно: в основном девочек Джавелинами, мальчиков — Байрактарами. По данным украинского Минюста, в 2022 году младенцам давали такие имена, как Аделина-Джавелина, Артур-Байрактар и Ян-Джавелин.
Такое преклонение перед западным «чудо-оружием» со стороны простых граждан Украины не сильно помогло ВСУ в разгроме российской армии. К тому же, российские зенитчики довольно быстро научились сбивать показавшие довольно слабую боевую эффективность турецкие беспилотники. Тут еще у Пентагона закончились ПЗРК старой модификации, производство которых, как выяснилось, наладить в современных условиях чрезвычайно сложно.
В процессе затянувшегося военного противостояния с Россией натовские союзники постепенно повышали ставки, предоставляя Киеву все более сложные и современные виды вооружений. Естественно, культивирующие символизм практически на уровне оккультности, украинцы стали проявлять «благодарность» своим покровителям уже на официальном уровне, порою доходя до абсурда. Видимо, исчерпав все остальные способы выпрашивания новых поставок очередного «чудо-оружия». Достаточно вспомнить платок с изображением истребителя Су-27, который украинский министр обороны Алексей Резников продемонстрировал на заседании американской контактной группы по Украине в середине февраля в Брюсселе.
Не остался в стороне от этого тренда, больше похожего на массовый психоз, и госорган, который по определению в любой стране считается одним из самых консервативных. Нацбанк Украины продолжает выпуск монет, посвященных военнослужащим ВСУ. В частности, запущена специальная серия для войск противовоздушной обороны. Ко дню воздушных сил Украины финансовый регулятор представил новую монету номиналом десять гривен с изображением ЗРК Patriot.
Это первый случай, когда на украинских памятных монетах оказалось зарубежное вооружение. Помимо установки Patriot, на реверсе монеты высечена надпись «ПВО — надежный щит Украины». В обращение поступит около 10 млн подобных монет, в наличном обороте они станут доступны 4 августа. Следующей, очевидно, должна стать монета с изображением истребителя F-16, на поставках которых очень настаивает Киев.
Еще не так давно эти американские системы ПВО, которые Зеленский в конце прошлого года лично выпросил у Байдена, в Киеве называли чуть-ли не панацеей в защите от воздушных атак ВС РФ. Несколько батарей Patriot Украина получила, но никакого существенного влияния на прекращение атак российских дронов и ракет они не оказали, сами став доступной целью для наших гиперзвуковых комплексов «Кинжал». Выходит, не таким уж и «надежным» оказался этот «щит».