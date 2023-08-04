Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года

Курс российской национальной валюты продолжает снижаться. Сегодня американский доллар впервые с марта прошлого года торговался выше 95 рублей.Согласно данным Мосбиржи, максимальная цена USD сегодня составила 95,6 рублей. На момент написания данного материала доллар торговался около 95,3 рублей.Стоит напомнить, что в связи с резким падением цены на национальную валюту, ЦБ РФ был вынужден повысить учетную ставку сразу на 100 базисных пунктов. На данный момент она равна 8,5% годовых, что является высоким показателем, который не благоприятствует развитию бизнеса и экономики в целом из-за высоких ставок по кредитам.В то же время данная мера была необходима для сдерживания разгоняющейся инфляции, что, судя по сегодняшним данным с торгов, пока не принесло результатов.Более того, по мнению некоторых экспертов, на отметке 95 рублей находится психологический барьер, после уверенного преодоления которого цена может продолжить рост до 100 рублей за американский доллар.Касательно причин происходящего, здесь озвучиваются разные версии, начиная от банальной спекуляции биржевых игроков и заканчивая повышением спроса на валюту США со стороны импортеров. Ведь далеко не за все товары и продукцию, которую мы закупаем за рубежом, расчеты осуществляются не в долларах.Кроме того, стоит отметить, что сложившаяся сегодня ситуация крайне выгодна экспортерам сырья. В частности, нефти. Ведь расчеты со многими покупателями по-прежнему ведутся в американской валюте. В итоге, крупные российские сырьевые компании прямо сейчас получают двойную прибыль - от подорожания нефти и дешевого рубля.