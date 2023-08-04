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Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года

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Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года

Курс российской национальной валюты продолжает снижаться. Сегодня американский доллар впервые с марта прошлого года торговался выше 95 рублей.


Согласно данным Мосбиржи, максимальная цена USD сегодня составила 95,6 рублей. На момент написания данного материала доллар торговался около 95,3 рублей.



Стоит напомнить, что в связи с резким падением цены на национальную валюту, ЦБ РФ был вынужден повысить учетную ставку сразу на 100 базисных пунктов. На данный момент она равна 8,5% годовых, что является высоким показателем, который не благоприятствует развитию бизнеса и экономики в целом из-за высоких ставок по кредитам.

В то же время данная мера была необходима для сдерживания разгоняющейся инфляции, что, судя по сегодняшним данным с торгов, пока не принесло результатов.

Более того, по мнению некоторых экспертов, на отметке 95 рублей находится психологический барьер, после уверенного преодоления которого цена может продолжить рост до 100 рублей за американский доллар.

Касательно причин происходящего, здесь озвучиваются разные версии, начиная от банальной спекуляции биржевых игроков и заканчивая повышением спроса на валюту США со стороны импортеров. Ведь далеко не за все товары и продукцию, которую мы закупаем за рубежом, расчеты осуществляются не в долларах.

Кроме того, стоит отметить, что сложившаяся сегодня ситуация крайне выгодна экспортерам сырья. В частности, нефти. Ведь расчеты со многими покупателями по-прежнему ведутся в американской валюте. В итоге, крупные российские сырьевые компании прямо сейчас получают двойную прибыль - от подорожания нефти и дешевого рубля.
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17 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:39
    +8
    торговался выше 95 рублей.
    Как недавно прозвучало: это выгодно бизнесу ! А народу ?
    1. Комментарий был удален.
    2. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 15:50
      +5
      Ну что вы stop конечно выгодно. Ведь мы в одной "лодке",мы должны сплотиться. Поэтому что выгодно бизнесу, то выгодно и народу. Ведь бизнес - это наш кормилец, пастырь ведущий "заблудших овец" в светлое будущее - миллиарды на счетах и нищенская пенсия, шикарная платная медицина "там" и не доживающие даже до пенсионного возраста.. В общем выгода всем есть.
    3. РМТ
      РМТ Сегодня, 15:52
      +3
      Бизнесу это не выгодно, если не нефть продаете за границу.
    4. Грац
      Грац Сегодня, 16:06
      +2
      фигня какая и все рублевые сбережения на банковских вкладах опустили в покупательной способности, сколько там 74-76р было стало 95р, ну так то простой народ, потерпят. давно надо было снимать с должности Набиуллину это враг народа, сначала 300 млрд. баксов врагу сдала, сейчас опускает народные накопления
    5. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:35
      0
      Цитата: Uncle Lee
      торговался выше 95 рублей.
      Как недавно прозвучало: это выгодно бизнесу ! А народу ?

      Ну а в чем трагедия? Тем более ,что РФ практически не использует доллар в торговле.
  2. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 15:45
    +1
    Стоит напомнить, что в связи с резким падением цены на национальную валюту, ЦБ РФ был вынужден повысить учетную ставку сразу на 100 базисных пунктов. На данный момент она равна 8,5% годовых, что является высоким показателем, который не благоприятствует развитию бизнеса и экономики в целом из-за высоких ставок по кредитам.

    В то же время данная мера была необходима для сдерживания разгоняющейся инфляции, что, судя по сегодняшним данным с торгов, пока не принесло результатов.
    Стабильно отрицательный результат. Подтанцовка МВФ.
    Международный валютный фонд, МВФ (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение ООН, со штаб-квартирой в Вашингтоне, США.
    ...при том, что курс всецело определяется Банком России (напоминаю - он как регулятор определяет объем и валюты, и рублей на бирже).
    ...
    Дело в том, что в условиях тотального недоверия к -ххххх-и-ххххххххм--- регуляторам и отсутствия альтернативных инструментов для инвестирования повышение ставки Банка России роняет рубль, а не укрепляет его: удорожание денег выдавливает рублевую массу из реального сектора на валютный рынок, а панические настроения обостряются.

    Ххххххххна демонстрирует эту закономерность с 2014 года, - но делает вид, что как одичалая от безнаказанности либерастка не способна учиться даже на собственных достижениях.

    А может, и не делает вид. https://t.me/delyagin/25860
  3. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 15:45
    +3
    Ну это дно , что можно сказать . От чего ушли в прошлом году , к тому обратному и пришли . В Россию все стабильно , рубль фантик.
  4. Есаул
    Есаул Сегодня, 15:53
    +3
    Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист ради получения тройной прибыли
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:01
      +3
      Нет такого преступления, на которое не пойдёт купленный чиновник, если ему пригрозят перекрыть краник.
  5. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 15:58
    +2
    В этой новости еще не хватает того, что ЦБ РФ объявил о закупке валюты начиная с 7 августа, самое время, ага laughing Вот тогда курсам и порадуемся, надеюсь бакс 150 не пробьет, а то всем совсем грустно станет. Но судя по росту фондового рынка все может быть - народ резко в акции перекладывается.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 16:22
      0
      Цитата: vadimtt
      В этой новости еще не хватает того, что ЦБ РФ объявил о закупке валюты начиная с 7 августа,

      Кто, простите, закупает?
      Минфин возобновляет покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила
      03.08.23 12:17 Новости компаний
      Finam.ru

      Или для Вас это одно и тоже? laughing
  6. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:59
    +3
    Ну что "товарищ" Набиулина и министры-капиталисты во главе с таким же президентом уже можно волноваться или всё ещё пока по плану?
    1. NickShel
      NickShel Сегодня, 16:16
      0
      Да у них всегда все по плану и по личному бизнес-джету с разогретыми двигателями напоготове в теплые края на случай большого шухера. Это нам здесь оставаться и страну поднимать после их манагерских подвигов.
    2. Роман_
      Роман_ Сегодня, 16:19
      +1
      Как говорят по голубому экрану - экономика ухраины держится только за счет западных вливаний, а так там полнейшее дно. НО! Если открыть онлайн калькулятор - Курс украинской гривны к рублю за год, таки рубль упал на 64,17% относительно (как говорят по голубому экрану) разрушенной в хлам украинской экономики.
      1. Всем_Добра
        Всем_Добра Сегодня, 16:26
        0
        Да это сюрреализм какой-то. Россияне во всю работают , а получают все меньше и меньше . Это что за экономика ? Она вообще есть или только на бумаге ?
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 16:40
        0
        У нас искусственный курс рубля. Просто необходимо пополнить бюджет рублями за счет долларов от продажи нефти и газа. Никаким рынком здесь не пахнет
  7. alystan
    alystan Сегодня, 16:18
    +2
    Тю, а евро давно уже за 100 перешагнул.
    Спасибо спекулянтке Набиулиной.
    Не скрывая все делает для того, чтобы в экономике страны наступил колапс.