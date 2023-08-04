Находящимся на Украине американским военным будут платить небольшую надбавку за риск для жизни

Власти США решили ввести для военнослужащих американской армии, выполняющих задачи на территории Украины, специальную надбавку к заработной плате за риск для жизни. Об этом сообщил телеканал Fox News.До последнего времени, помимо зарплаты по должности и званию, американские военные, проходящие службу на Украине, получали лишь надбавку за тяжелые условия службы. Она составляла 150 долларов в месяц. Новая надбавка тоже небольшая по американским меркам – 225 долларов в месяц.Теперь, после введения новой надбавки, выплату за тяжелые условия службы уменьшать до 100 долларов. Таким образом, две дополнительные выплаты вместе составят 325 долларов. Как мы видим, американская администрация не отличается особой щедростью в отношении военнослужащих.Кстати, воюющие за ВСУ наемники получают в месяц от 500 до 3000 евро. Поскольку такими деньгами сложно привлечь нормального жителя США или стран Евросоюза, значительную часть наемников составляют либо разнообразные маргиналы, либо выходцы из менее богатых стран Восточной Европы и Латинской Америки.Что касается американских военных на Украине, то официально они выполняют задачи по охране дипломатических представительств, а также по надзору за передаваемой Украине военной техникой. Можно предположить, что на территории страны могут находиться также военные инструкторы и технические специалисты, которые обучают личный состав ВСУ и помогают украинским военным эксплуатировать сложные образцы западной военной техники.