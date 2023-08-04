Военное обозрение
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Находящимся на Украине американским военным будут платить небольшую надбавку за риск для жизни

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Находящимся на Украине американским военным будут платить небольшую надбавку за риск для жизни

Власти США решили ввести для военнослужащих американской армии, выполняющих задачи на территории Украины, специальную надбавку к заработной плате за риск для жизни. Об этом сообщил телеканал Fox News.


До последнего времени, помимо зарплаты по должности и званию, американские военные, проходящие службу на Украине, получали лишь надбавку за тяжелые условия службы. Она составляла 150 долларов в месяц. Новая надбавка тоже небольшая по американским меркам – 225 долларов в месяц.

Теперь, после введения новой надбавки, выплату за тяжелые условия службы уменьшать до 100 долларов. Таким образом, две дополнительные выплаты вместе составят 325 долларов. Как мы видим, американская администрация не отличается особой щедростью в отношении военнослужащих.

Кстати, воюющие за ВСУ наемники получают в месяц от 500 до 3000 евро. Поскольку такими деньгами сложно привлечь нормального жителя США или стран Евросоюза, значительную часть наемников составляют либо разнообразные маргиналы, либо выходцы из менее богатых стран Восточной Европы и Латинской Америки.

Что касается американских военных на Украине, то официально они выполняют задачи по охране дипломатических представительств, а также по надзору за передаваемой Украине военной техникой. Можно предположить, что на территории страны могут находиться также военные инструкторы и технические специалисты, которые обучают личный состав ВСУ и помогают украинским военным эксплуатировать сложные образцы западной военной техники.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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11 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:57
    +1
    на гроб хватит, или только на простыню?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:00
      0
      При ихних расценках хватит на уведомление родственникам yes
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:06
      0
      Да выдавать им каждому по индивидуальному мешку для трупов ,дело в то...
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:58
    0
    Писали, что молодым американцам обещают за службу на Украине оплатить учёбу в университетах.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:58
    +3
    Так все же Пентагон признает наличие военрослужащих на Украине?
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 16:11
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Так все же Пентагон признает наличие военрослужащих на Украине?

      Так он этого и не скрывал. Только признавал он не их прямое участие в б/действиях, а их участие якобы в качестве инструкторов и инспекторов.
      Теперь эта новая надбавка, "за риск для жизни" собственно говоря и раскрыла то, что Пентагон брехал как псина шелудивая.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:03
    +1
    Мёртвому всё равно сколько денег у него на счету.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 16:11
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Мёртвому всё равно сколько денег у него на счету.
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 16:11
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Мёртвому всё равно сколько денег у него на счету.

    В гробу карманов нет
  6. guest
    guest Сегодня, 16:14
    0
    Находящимся на Украине американским военным будут платить небольшую надбавку за риск для жизни

    Надеюсь что риск этот только увеличиваться будет.
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:35
    0
    ``Кстати, наемники, воюющие в составе ВСУ, получают от 500 до 3000 евро в месяц``
    Но только если наемники выполнят контракт. Если ты уйдешь домой раньше, ты не получишь ни доллара.