«Никакой новой мобилизацией и не пахнет»: глава комитета Госдумы высказался об ответственности за уклонение от мобилизационных мероприятий

В настоящее время Российская Федерация не будет проводить новую мобилизацию военнообязанных граждан на военную службу. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы Российской Федерации Андрей Картаполов в беседе с «Газетой.ру».
Глава думского комитета прокомментировал анонсированный законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Депутаты хотят дополнить статью 328 Уголовного кодекса Российской Федерации пунктом об ответственности за уклонение от мобилизационных мероприятий, так как ранее предполагалась уголовная ответственность лишь от призыва на срочную службу.
В результате в законодательстве существовал очевидный пробел, который не позволял привлечь уклоняющихся от мобилизационных мероприятий российских граждан к ответственности и фактически делал уклонение от мобилизации безнаказанным. В соответствии с законопроектом, предлагается назначать уклоняющимся от мобилизации гражданам штраф до 500 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.
Никакой новой мобилизацией и не пахнет
- заявил «Газете.ру» глава комитета Госдумы РФ по обороне.
По словам Картаполова, рассмотрение законопроекта и перспективы проведения новой мобилизации никак между собой не связаны. Законопроект, по утверждению депутата, был подготовлен еще осенью 2022 года, когда в стране проводилась частичная мобилизация граждан на военную службу. Но инициатива долго обсуждалась и согласовывалась, и лишь на днях было получено окончательное согласование законопроекта от правительственной комиссии.