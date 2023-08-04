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«Никакой новой мобилизацией и не пахнет»: глава комитета Госдумы высказался об ответственности за уклонение от мобилизационных мероприятий

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«Никакой новой мобилизацией и не пахнет»: глава комитета Госдумы высказался об ответственности за уклонение от мобилизационных мероприятий

В настоящее время Российская Федерация не будет проводить новую мобилизацию военнообязанных граждан на военную службу. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы Российской Федерации Андрей Картаполов в беседе с «Газетой.ру».


Глава думского комитета прокомментировал анонсированный законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Депутаты хотят дополнить статью 328 Уголовного кодекса Российской Федерации пунктом об ответственности за уклонение от мобилизационных мероприятий, так как ранее предполагалась уголовная ответственность лишь от призыва на срочную службу.

В результате в законодательстве существовал очевидный пробел, который не позволял привлечь уклоняющихся от мобилизационных мероприятий российских граждан к ответственности и фактически делал уклонение от мобилизации безнаказанным. В соответствии с законопроектом, предлагается назначать уклоняющимся от мобилизации гражданам штраф до 500 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.

Никакой новой мобилизацией и не пахнет

- заявил «Газете.ру» глава комитета Госдумы РФ по обороне.

По словам Картаполова, рассмотрение законопроекта и перспективы проведения новой мобилизации никак между собой не связаны. Законопроект, по утверждению депутата, был подготовлен еще осенью 2022 года, когда в стране проводилась частичная мобилизация граждан на военную службу. Но инициатива долго обсуждалась и согласовывалась, и лишь на днях было получено окончательное согласование законопроекта от правительственной комиссии.
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19 комментариев
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  1. NickShel
    NickShel Сегодня, 16:11
    +5
    Что-то быстро дед заднюю дал. Совсем недавно ведь проговорился про "большую войну", а теперь оправдывается. Видно, сильно сверху по шапке надавали, чтобы народ раньше времени не будоражил.
    1. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 16:17
      +2

      https://youtu.be/ovYgrgzqJ7A

      Лучше один раз увидеть Картаполова... и все вопросы отпадут.
      "не будем будоражить избирателей" .... "и сейчас ... попахивает".
      hi
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:20
      +3
      Народ наслушается и заранее переедет в Турцию, Дубай и Египет... Лгунам никто не верит
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:23
      +4
      "Значит будут грабить#","повышения пенсионного возраста не будет"..Ага..
  2. Cannon
    Cannon Сегодня, 16:14
    0
    Цитата: NickShel
    Что-то быстро дед заднюю дал. Совсем недавно ведь проговорился про "большую войну", а теперь оправдывается. Видно, сильно сверху по шапке надавали, чтобы народ раньше времени не будоражил.

    А куда спрятали Гурулёва после похода ВАГНЕРОВ? Суровикина прячут.Странно как-то.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:24
      0
      Суровикина прячут

      Вчера у Соловьёва проскочило свежее видео. Суровикин и Путин.
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 16:31
        +1
        это всё немного не туда идёт, говорят грядёт такое закручивание гаек, что мало не покажется, от отмены бесплатной медицины до уголовки за уклонение, получается какое то крепостное бесправие граждан... куда плывёт титаник? просачивается много информации в послденее время..
  3. Грац
    Грац Сегодня, 16:16
    +2
    Государство само лицемерит на 100%.Объявляйте полноценную войну и не мните сиськи мямли кремлёвские, а то ишь с народа требуют, а с СЕБЯ?
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 16:29
      +1
      а от себя: дети - граждане стран ненавистого и загнивающего запада и нато, имущество и деньги там
  4. Адрей
    Адрей Сегодня, 16:17
    +5
    «Никакой новой мобилизацией и не пахнет»

    Ого! Это не может не настораживать! laughing
  5. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 16:18
    +6
    "Девальвации рубля не будет. Это твердо и четко"(с). Все, конечно, охотно поверили и пошли потихоньку стряхивать лапшу с ушей. Законы в такой спешке наш обычно неторопливый парламент просто так не принимает. Вангую - осенью что-то будет, поживем, как говорится,- увидим.
  6. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 16:18
    +3
    Иными словами мобилизацию следует ожидать в ближайшее время good
  7. beybender
    beybender Сегодня, 16:18
    +4
    Ха. Ха. Ха.!!! Ельцин тоже за день до дефолта гнусавил , что дефолта не будет !!! В этом вся суть власти !!!
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:19
    +1
    Никакой новой мобилизацией и не пахнет

    - заявил «Газете.ру» глава комитета Госдумы РФ по обороне.
    Правильно, чтобы проводить новую мобилизацию необходимо подготовить нормативно-правовую базу по результатам предыдущей. И чтобы не говорил т-щ Картополов, но на всякий случай тревожный чемоданчик должен быть на готове... winked
  9. Грац
    Грац Сегодня, 16:21
    +4
    в России если властепридержащие вдруг говорят что ,того то того то точно не будет, по моему опыту именно это самое и случается через какое то время request
  10. alystan
    alystan Сегодня, 16:21
    +2
    Устал генерал, бедненький, бумажки туда-сюда по столу гоняет и интервью только разные дает.
  11. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк Сегодня, 16:23
    +3
    Мобилизации не будет. Но если вы попробуете от неё уклониться...
  12. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 16:27
    +2
    Картаполов? Это тот генерал-депутат, в недавнем прошлом - командующий армией, у которого 27+3=31?
  13. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:29
    +1
    А ведь Гражданин Картаполов и не врёт, что не будет проводиться Новая мобилизация. У нас сейчас действует старая мобилизация, она не закончена. Любая мобилизация может закончиться только демобилизацией.