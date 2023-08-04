Суд отправил под арест еще двух чиновников ГСЧС Украины по делу о крушении вертолета в Броварах

На Украине продолжается расследование по делу о крушении вертолета в Броварах, в результате которого погиб глава МВД Денис Монастырский и его зам. Что характерно, активная деятельность правоохранителей «проявилась» лишь через полгода после самого происшествия.
Буквально вчера сообщалось о подозрении, выдвинутом пяти чиновникам из ГСЧС, которых уже отправили под арест. Сегодня украинские СМИ сообщают, что к ним «присоединились» еще двое - командир авиационной эскадрильи спецназначения Андрей Дворник и и.о. командира части Владимир Леонов.
Согласно версии следствия, катастрофа произошла из-за халатности и нарушения правил безопасности. Вертолет, который находился на дежурстве и не имел права подниматься в воздух, если не произошла ЧС, управлялся в плохую погоду, да еще и пилотами, не имеющими соответствующего допуска.
В итоге, ГБР Украины считает, что крушение винтокрылой машины произошло из-за сильного тумана и недостаточной квалификации пилотов.
Особое внимание на себя обращает то, что данные выводы следователи сделали исходя из переговоров пилотов, которые просто констатировали сильную туманность. О каких-либо проблемах с управлением речи не шло.
Между тем вышеупомянутая версия сегодня является основной. Хотя в первое время после крушения, учитывая то, что в нем погибло все руководство МВД Украины, выдвигались и другие предположения. Вплоть до поражения вертолета из ПЗРК.