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Суд отправил под арест еще двух чиновников ГСЧС Украины по делу о крушении вертолета в Броварах

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Суд отправил под арест еще двух чиновников ГСЧС Украины по делу о крушении вертолета в Броварах

На Украине продолжается расследование по делу о крушении вертолета в Броварах, в результате которого погиб глава МВД Денис Монастырский и его зам. Что характерно, активная деятельность правоохранителей «проявилась» лишь через полгода после самого происшествия.


Буквально вчера сообщалось о подозрении, выдвинутом пяти чиновникам из ГСЧС, которых уже отправили под арест. Сегодня украинские СМИ сообщают, что к ним «присоединились» еще двое - командир авиационной эскадрильи спецназначения Андрей Дворник и и.о. командира части Владимир Леонов.

Согласно версии следствия, катастрофа произошла из-за халатности и нарушения правил безопасности. Вертолет, который находился на дежурстве и не имел права подниматься в воздух, если не произошла ЧС, управлялся в плохую погоду, да еще и пилотами, не имеющими соответствующего допуска.

В итоге, ГБР Украины считает, что крушение винтокрылой машины произошло из-за сильного тумана и недостаточной квалификации пилотов.

Особое внимание на себя обращает то, что данные выводы следователи сделали исходя из переговоров пилотов, которые просто констатировали сильную туманность. О каких-либо проблемах с управлением речи не шло.

Между тем вышеупомянутая версия сегодня является основной. Хотя в первое время после крушения, учитывая то, что в нем погибло все руководство МВД Украины, выдвигались и другие предположения. Вплоть до поражения вертолета из ПЗРК.
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3 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:26
    0
    в нем погибло все руководство МВД Украины,

    Сдох Максим и хрен с ним.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:27
    +1
    Я удивлен ,что к этой катастрофе нас не притянули.Абидно,панимаеш...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:40
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Я удивлен ,что к этой катастрофе нас не притянули.Абидно,панимаеш...

      Сначала уберут свидетелей, а затем предъявят вину России.