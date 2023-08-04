Спикер Воздушных сил Украины: Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 займет до полугода

Уже не первый месяц Киев настойчиво выпрашивает у натовских союзников поставку современных истребителей, заявляя, что их наличие у Воздушных сил ВСУ уж точно поможет одолеть российскую армию. Пока что единого мнения по этому поводу у западных союзников нет, хотя разговоры о том, что истребители F-16 все-таки могут оказаться на Украине ведутся все чаще.Последнее и главное слово в этом вопроса, конечно, за США. Ранее американский президент объявил, что поставка истребителей Киеву, в принципе, возможна, но для этого необходимо провести ряд серьезных подготовительных мероприятий совместно с европейскими членами НАТО, в том числе обучение украинских пилотов.Вот этот вопрос между американцами и европейцами до сих пор и не согласован, сообщил накануне американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Соединенные Штаты все еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, который США должны будут санкционировать, прежде чем программа может начаться.Между тем, в Киеве, наоборот, делают очень оптимистичные прогнозы. Президент Украины Зеленский объявил, что тренировки украинских пилотов на F-16 начнутся уже в августе. Такого же мнения придерживается и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который уверен, что обучение летчиков начнется самое позднее в сентябре. Параллельно будет идти подготовка документов и самих самолетов, первые из которых «будут летать в нашем небе до конца первого квартала следующего года», еще в июле сообщил Кулеба в интервью западным журналистам.Сегодня спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что для подготовки украинских пилотов не просто управлению, но и полноценному боевому применению истребителей F-16 понадобится не более полугода. За это время, считает Игнат, летчики смогут научиться не только летать на американских самолетах, но и применять вооружения, которого там «десятки номенклатур».В апреле этого года бывший американский астронавт и морской летчик, а сейчас сенатор Конгресса США от штата Аризона Марк Келли рассказал в интервью каналу CBS, что бучение 12 пилотов с Украины управлению американскими истребителями F-16 займет примерно год. И это с учетом того, отметил сенатор, что курсантами будут пилоты, ранее уже летавшие на советских самолетах, таких как МиГ-29.Обучение базовому курсу (B-Classe) управления F-16 на авиабазе Люк (Luke), которая является единственной в США, где готовят пилотов истребителей Lockheed Martin F-16, требуется девять месяцев. Причем две трети времени курса уходит на теорию. После этого следует продолжительная наработка навыков пилотирования, применения различных видов вооружений под присмотром опытных инструкторов. Только после этого курсанты допускаются к самостоятельным вылетам.