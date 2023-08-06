Британские САУ AS-90 для Украины: первые потери и сомнительные перспективы

AS-90 британской армии на учениях. Фото Минобороны Великобритании
Затянувшаяся история с поставкой британских самоходных артиллерийских установок AS-90 на Украину приближается к логичному финалу. После многочисленных обещаний и длительного ожидания, такая техника попала в зону боевых действий. Кроме того, она уже понесла первые потери. Учитывая различные обстоятельства и последние тенденции, теперь можно ожидать, что уничтожение всего парка переданных AS-90 является исключительно делом техники и вопросом времени.
Обещания и поставки
Первые сообщения о возможной передаче САУ AS-90 киевскому режиму появились в британской прессе в марте-апреле 2022 г. Тогда утверждалось, что правительство Великобритании изучает парк бронетехники своей армии и решает, какие машины, в каких количествах и в какие сроки можно отправить на Украину. Решения такого рода ожидались в ближайшее время.
К концу апреля стало известно, что британское Минобороны готово списать 20 самоходок и передать их Киеву в течение нескольких следующих месяцев. Затем планы пересмотрели в сторону увеличения. К концу года говорили о 30 самоходках с поставкой несколькими партиями. Первая из них должна была включать 8 машин и отправиться на Украину в ближайшее время.
Примечательно, что в течение всего прошлого года британская сторона только обещала поставку САУ и уточняла свои планы, тогда как реальная отгрузка техники не начиналась. О передаче боевых машин Минобороны Великобритании сообщило только в середине марта 2023 г. – почти через год после первых новостей о планах.
Перевозка самоходок по территории польши, март 2023 г. Фото Telegram / Dambiev
Как сообщает военное ведомство, на Украину отправили в общей сложности 32 самоходки. 20 машин были в хорошем состоянии и предназначались для эксплуатации и боевого применения. Другие 12 находились «в разной степени готовности». Их предлагалось использовать в качестве источника запчастей для обеспечения эксплуатации боеготовой техники.
По всей видимости, на момент официального пресс-релиза Великобритания только начинала отгрузку бронемашин. Только к концу марта AS-90 на тралах-танковозах были замечены на территории Польши. В первых числах апреля эту технику перегрузили на железнодорожные платформы и отправили на Украину.
В зоне боевых действий
К середине апреля появились первые фотографии и видеоролики, показывающие британские САУ якобы в зоне боевых действий. При этом информация о боевом применении такой техники не поступала. По всей видимости, украинская артиллерия продолжала освоение полученной техники, и ее не торопились привлекать к боевым действиям.
Полученные AS-90 находились в резерве в течение следующих двух месяцев. Первые сообщения об их боевом применении относятся к середине июня. Как водится, украинская и дружественная иностранная пресса писала о высочайшей эффективности британских систем и об их способности изменить обстановку на фронте.
Останки AS-90, уничтоженной в начале Июля. Фото Listarmour.info
Впрочем, смелые оценки и прогнозы не оправдались. AS-90 фактически стала лишь еще одним образцом на вооружении противника. При этом количество такой техники не позволило существенно нарастить общую численность парка и повысить его боеспособность. Кроме того, на британские САУ распространились общие меры российской армии по поиску и уничтожению вражеской артиллерии.
Всего через несколько недель после появления в зоне боевых действий AS-90 понесли первые потери. В самом начале июля такая машина вела огонь в районе н.п. Малые Щербаки (Запорожская обл.) и попала под контрбатарейный удар. Точное попадание российского снаряда привело к полному разрушению самоходки с отрывом башни и выгоранием внутренних агрегатов.
Не позднее 22 июля была уничтожена еще одна машина AS-90. Место, время и обстоятельства ее гибели пока остаются неизвестными. Судя по состоянию обломков, неким огневым средством была повреждена укладка боекомплекта, и взрыв внутри корпуса не оставил никаких шансов.
В процессе уничтожения
Из всех эпизодов иностранной военно-технической помощи Украине, поставка британских САУ AS-90 выглядит одной из наиболее странных или даже глупых. Эта история серьезно затянулась, но дала только ограниченные практические результаты и не оправдала ожиданий противника. Более того, теперь можно с уверенностью прогнозировать дальнейшее развитие событий.
К настоящему времени достоверно известно об уничтожении двух изделий AS-90, и оба не подлежат восстановлению. Возможно, фактическое число пораженных / уничтоженных САУ выше. Так или иначе, десятая часть парка, пригодного к эксплуатации, уже выбита и более не представляет никакой опасности.
САУ, уничтоженная 22 июля. Фото Lostarmour.info
На первый взгляд, это не слишком много. Однако российская армия принимает все меры для выявления и уничтожения артиллерии противника. Это означает, что AS-90 будут регулярно выводиться из строя или уничтожаться с использованием разных средств. Количество такой техники, как и самоходной артиллерии противника в целом, будет постепенно сокращаться.
Скорейшему уничтожению всех британских САУ поспособствует несколько факторов. В первую очередь, это их ограниченное количество – всего 20 боеготовых машин, не считая техники для «каннибализации». Некоторые другие зарубежные самоходки передавались более крупными партиями, но и они понесли значительные потери. Британские машины, очевидно, закончатся еще быстрее.
Кроме того, существуют риски, связанные с состоянием техники и особенностями ее эксплуатации. До недавнего времени Великобритания имела менее 180 САУ типа AS-90, и, по разным данным, только две трети этого парка были пригодны к эксплуатации либо могли использоваться после мелкого ремонта. При этом для передачи киевскому режиму смогли найти всего 20 боеготовых машин и 12 пригодных только на запчасти.
Очевидно, что состояние британской техники оставляет желать лучшего. Имеются риски тех или иных поломок, причем некоторые из них не удастся исправить по объективным причинам. Поэтому следует ожидать, что некоторая доля украинских AS-90 не сможет добраться до огневой позиции из-за поломок, а затем будет списана вследствие невозможности восстановления. Вопрос только в количестве таких машин и скорости их выхода из строя.
Британский артиллерист загружает метательные заряды. Картузное заряжание может создавать дополнительную угрозу безопасности машины и экипажа. Фото Минобороны Великобритании
Наконец, следует напомнить, что AS-90 является далеко не самой удачной и совершенной самоходкой, поступившей на Украину из-за рубежа. По характеристикам и возможностям она серьезно уступает более новым образцам, таким как немецкая САУ PzH 2000 или польская AHS Krab.
Изделие «Краб» представляет особый интерес в этом контексте. Дело в том, что боевое отделение этой САУ было разработано в Великобритании с целью глубокой модернизации изделий AS-90. Однако британская армия не стала обновлять свои самоходки, и ее наработками в итоге воспользовалась Польша.
Обоюдный вред
Начиная с февраля-марта прошлого года, ряд зарубежных стран активно помогал киевскому режиму поставками различных вооружений и военной техники. Технику передавали из наличия собственных армий, и поэтому на Украину зачастую отправлялись морально и физически устаревшие изделия. Как следствие, пользы от такой помощи было немного.
Поставка британских САУ AS-90 похожа на предыдущие неоднозначные эпизоды помощи, а также имеет свои собственные сомнительные особенности. Так, получателю пришлось ждать обещанные машины более года, а объемы поставок и качество переданных изделий оказались слишком низкими.
В результате всех этих процессов украинская самоходная артиллерия получила некоторое количество техники, но она не даст никаких преимуществ. Одновременно с этим Великобритания в некоторой мере ослабила свои собственные сухопутные войска, и без того не самые мощные и эффективные.