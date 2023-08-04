По данным соцопроса, большинство граждан США выступают против выделения Киеву дополнительной помощи

Согласно результатам проведенного американским телеканалом CNN и компанией SSRS социологического исследования, 55% граждан США выступают против выделения конгрессом дополнительной помощи Украине.При этом 51% респондентов считают, что власти США уже оказали достаточную поддержку Украине, а 48% полагают, что поддержку следует увеличить.Более половины опрошенных отрицательно оценивают текущее состояние американской экономики и отмечают ухудшение ситуации. 51% из них заявили, что экономика США по-прежнему находится в упадке и ее состояние продолжает ухудшаться.Телеканал отмечает, что из-за негативной оценки состояния экономики страны, а также падающего рейтинга действующий президент США Джо Байден неизбежно столкнется с трудностями в использовании аргумента об успешном проведении внутренней политики в ходе своей предвыборной кампании в 2024 году.По данным исследования, в целом политику Байдена не одобряют 59% американцев, его экономическая политика не вызывает одобрения у 63% опрошенных. О его мерах, направленных на сдерживание инфляции, негативно отзываются 70% американских граждан.Ранее сообщалось, что две трети участников опроса американского издания The New York Times не смогли найти на карте Украину. Значительная часть опрошенных в попытках указать расположение Украины выбирали на карте точки от Северной Африки до Исландии. Правильно указали Украину лишь 34% жителей США.