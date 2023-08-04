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По данным соцопроса, большинство граждан США выступают против выделения Киеву дополнительной помощи

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По данным соцопроса, большинство граждан США выступают против выделения Киеву дополнительной помощи

Согласно результатам проведенного американским телеканалом CNN и компанией SSRS социологического исследования, 55% граждан США выступают против выделения конгрессом дополнительной помощи Украине.


При этом 51% респондентов считают, что власти США уже оказали достаточную поддержку Украине, а 48% полагают, что поддержку следует увеличить.

Более половины опрошенных отрицательно оценивают текущее состояние американской экономики и отмечают ухудшение ситуации. 51% из них заявили, что экономика США по-прежнему находится в упадке и ее состояние продолжает ухудшаться.

Телеканал отмечает, что из-за негативной оценки состояния экономики страны, а также падающего рейтинга действующий президент США Джо Байден неизбежно столкнется с трудностями в использовании аргумента об успешном проведении внутренней политики в ходе своей предвыборной кампании в 2024 году.

По данным исследования, в целом политику Байдена не одобряют 59% американцев, его экономическая политика не вызывает одобрения у 63% опрошенных. О его мерах, направленных на сдерживание инфляции, негативно отзываются 70% американских граждан.

Ранее сообщалось, что две трети участников опроса американского издания The New York Times не смогли найти на карте Украину. Значительная часть опрошенных в попытках указать расположение Украины выбирали на карте точки от Северной Африки до Исландии. Правильно указали Украину лишь 34% жителей США.
Использованы фотографии:
Pixabay
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7 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 19:17
    0
    Граждане американцы, если не довольны, то вперёд на штурм Белого дома! И на этот раз, чтобы до конца, т. е. до последнего американца!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:20
      0

      По данным соцопроса, большинство граждан США выступают против выделения Киеву дополнительной помощи

      Да кому легче, от этого соцопроса, да ещё американцев...
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:22
    +1
    По данным соцопроса, большинство граждан США выступают против выделения Киеву дополнительной помощи

    А эти соцопросы что-то могут изменить?
    Помнится, демонстрации протеста против войны во Вьетнаме что-то изменили...или количество трупов американских солдат зашкалило...
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:24
    0
    Очередная мантра из тех как всё у супостата гадко ,и что народ сшы завтра сбросит ярмо проклятого капитализма. lol
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:26
    +1
    CNN это пропагандистикий рупор проправительственных элит .Чем несусветнее ложь тем охотнее в неё верят.Перед дачей интервью журналисту СNN,надо сначала зарядить ему в рожу.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:26
    0
    Можно подумать - при капитализме мнение народа хоть кого-то интересует и хоть что-то значит...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:34
    0
    По данным соцопроса, большинство граждан США выступают против выделения Киеву дополнительной помощи
    . Кто у них там соц опросы проводит? Накануне писали, что у них там многие поддерживают ввод войск в крайну, а это, по факту, те же затраты, только ещё больше!!! А теперь бабла кукуевским не хотят давать fool
    Что у них там в головах творится, не могут сложить 2 + 2???
    Впрочем, все эти опросы, вопросы... куда кому нужно, так и повернуть, есть такие мастера, соцопросители.