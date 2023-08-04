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Немецкая пресса: Германия начала «тормозить» поставки обещанного Украине вооружения

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Немецкая пресса: Германия начала «тормозить» поставки обещанного Украине вооружения

В настоящее время власти Германии откровенно «тормозят» поставки вооружений и военной техники на Украину. Об этом пишет немецкая пресса, анализируя ситуацию с военной помощью Киеву.


По утверждению СМИ ФРГ, после того, как в мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин, Украине были поставлены лишь 10 из обещанных 110 танков Leopard немецкого производства. Двадцать боевых машин пехоты Marder на Украину не отправили до сих пор. Не передала Германия и системы противовоздушной и противоракетной обороны Iris-T, несмотря на ситуацию с российскими ракетными ударами.

Немецкая пресса обращает внимание на то, что Берлин ранее пообещал Киеву военную помощь на 2,4 млрд евро – самый внушительный пакет с начала боевых действий. Но до сих пор особых продвижений в данном направлении не наблюдается.

Кроме того, Германия отказала Украине в передаче ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. Вероятно, власти ФРГ опасаются, что украинский режим начнет ударять этими ракетами по «старым» регионам Российской Федерации, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта и заодно «подставит» саму Германию.

Сейчас Украина всецело зависит от западных военных поставок. Однако арсеналы у европейских армий тоже не безразмерные, и многие страны НАТО опасаются, что поставки большого количества оружия и боеприпасов Украине приведут лишь к ослаблению их собственных военных возможностей. Свою роль играет и разочарование Запада в контрнаступлении украинских формирований.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Rainer Lippert
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9 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:44
    +1
    Янки додавят и немцы последний патрон отдадут всукам задарма.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:54
      +1
      Янки себя дадавить всё никак не могут чтобы даже старые Абрамсы Украине передать.Жаба сильнее давит.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:08
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Янки себя дадавить всё никак не могут чтобы даже старые Абрамсы Украине передать.Жаба сильнее давит.

        При чём тут жаба? Они бабло считают. Прикинули сколько стоит Абрам и сколько Ланцет-3. Решили, что посылать танки экономически не целесообразно.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 18:03
          0
          Контрнахрюк оказался пшиком. Мясными штурмами минные поля не разминируешь: тупо не хватит мяса.
          В то, что группенфюрер Шольц тормозит поставки, я не верю. Поставлять особо нечего. У кастрированной Германии - кастрированная армия, а рядом совсем оборзевшие ляхи. Того и гляди на западные кресы пасть разинут.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:05
    +2
    А, вот не верю. И, другим не советую верить. Ничего не поменялось. Цели Запада, не изменились. Стали осторожнее и осмотрительнее. Только и всего.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:06
    0
    Ну так результата нет вот и поставочки не торопятся отправлять, Вашингтон же сказал Киеву что дал ВСЁ что нужно для наступления, а Украина результат не дала, счас будет разбор полётов(естественно под коверно) а там по результатам США даст комманду либо всё поставить, либо начнут цедить
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:07
    +1
    Что то гансы стали подозревать, что не все ладно хохляцком королевстве...
  5. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 17:19
    +2
    Хозяину надо будет дадут еще и ленточкой перевяжут. Все эти новости Дадут не дадут, как проверка как хозяин отреагирует.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:23
    +2
    Может причина в том, что если это, обещанное, отдать и кокаинцы его прокакают то больше давать будет нечего. Вот и решили попридержать до следующего окраинского "дай". А ведь "дай" будет ещё не раз.