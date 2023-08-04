Немецкая пресса: Германия начала «тормозить» поставки обещанного Украине вооружения

В настоящее время власти Германии откровенно «тормозят» поставки вооружений и военной техники на Украину. Об этом пишет немецкая пресса, анализируя ситуацию с военной помощью Киеву.
По утверждению СМИ ФРГ, после того, как в мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин, Украине были поставлены лишь 10 из обещанных 110 танков Leopard немецкого производства. Двадцать боевых машин пехоты Marder на Украину не отправили до сих пор. Не передала Германия и системы противовоздушной и противоракетной обороны Iris-T, несмотря на ситуацию с российскими ракетными ударами.
Немецкая пресса обращает внимание на то, что Берлин ранее пообещал Киеву военную помощь на 2,4 млрд евро – самый внушительный пакет с начала боевых действий. Но до сих пор особых продвижений в данном направлении не наблюдается.
Кроме того, Германия отказала Украине в передаче ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. Вероятно, власти ФРГ опасаются, что украинский режим начнет ударять этими ракетами по «старым» регионам Российской Федерации, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта и заодно «подставит» саму Германию.
Сейчас Украина всецело зависит от западных военных поставок. Однако арсеналы у европейских армий тоже не безразмерные, и многие страны НАТО опасаются, что поставки большого количества оружия и боеприпасов Украине приведут лишь к ослаблению их собственных военных возможностей. Свою роль играет и разочарование Запада в контрнаступлении украинских формирований.