Военное обозрение
Войти Регистрация

Один из вернувшихся из Турции главарей «Азова» уже на фронте

3
Один из вернувшихся из Турции главарей «Азова» уже на фронте

Победив на президентских выборах в Турции, сохранивший свою власть Реджеп Эрдоган сделал своеобразный выпад в сторону российского руководства. На Украину были возвращены главари полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация*).


Напомним, что боевики-националисты в прошлом году были обменяны на российских летчиков и оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. При этом одной из сторон сделки выступала Турция, президент которой пообещал удерживать «азовцев»* на территории своей страны до тех пор, пока на Украине не завершится конфликт.

Вышеупомянутое условие должно было гарантировать невозможность возвращения националистов на фронт. К слову, в ДНР, где они содержались после сдачи в плен на «Азовстали», им грозил трибунал и пожизненный срок, а, возможно, даже смертный приговор (предусматривался законодательством республики до вступления в состав РФ).

Между тем Реджеп Эрдоган нарушил договоренность и отпустил боевиков на родину. В свою очередь, в первом же интервью один из главарей «Азова»* террорист Денис Прокопенко по прозвищу «Редис» заявил, что он вернулся воевать.

Теперь, согласно опубликованным на официальной странице националистического полка в соцсети фото, Прокопенко уже участвует в тактических учениях и, вероятно, в ближайшее время вернется на фронт.

Собственно, об этом ранее заявляли и в нацгвардии Украины, подчеркнув, что никаких ограничений на вернувшихся из плена «азовцев»* - нет.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:05
    0
    Не думаю что " Редис" имеет шанс второй раз сдаться в плен.ВСУ шникам и азовцам* надо быть подальше от него ,есть шанс прожить дольше.
  2. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 18:08
    0
    Судьба дала ему шанс, не осознал. Теперь протянет не очень долго.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:12
    0
    Ну если действительно на передовой то, для него, это путь в один конец. Шанса сдаться ему не предоставят.