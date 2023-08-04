Один из вернувшихся из Турции главарей «Азова» уже на фронте

Победив на президентских выборах в Турции, сохранивший свою власть Реджеп Эрдоган сделал своеобразный выпад в сторону российского руководства. На Украину были возвращены главари полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация*).Напомним, что боевики-националисты в прошлом году были обменяны на российских летчиков и оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. При этом одной из сторон сделки выступала Турция, президент которой пообещал удерживать «азовцев»* на территории своей страны до тех пор, пока на Украине не завершится конфликт.Вышеупомянутое условие должно было гарантировать невозможность возвращения националистов на фронт. К слову, в ДНР, где они содержались после сдачи в плен на «Азовстали», им грозил трибунал и пожизненный срок, а, возможно, даже смертный приговор (предусматривался законодательством республики до вступления в состав РФ).Между тем Реджеп Эрдоган нарушил договоренность и отпустил боевиков на родину. В свою очередь, в первом же интервью один из главарей «Азова»* террорист Денис Прокопенко по прозвищу «Редис» заявил, что он вернулся воевать.Теперь, согласно опубликованным на официальной странице националистического полка в соцсети фото, Прокопенко уже участвует в тактических учениях и, вероятно, в ближайшее время вернется на фронт.Собственно, об этом ранее заявляли и в нацгвардии Украины, подчеркнув, что никаких ограничений на вернувшихся из плена «азовцев»* - нет.