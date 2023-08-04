Секретарь СНБО Украины оскорбил жителей Азии, обвинив их в «отсутствии человечности»

Я спокойно к ним отношусь, но они азиаты. У них совсем другая культура, видение. Наше ключевое отличие от них – человечность

Очередная попытка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова оскорбить граждан России привела к тому, что заодно он нанес оскорбление и жителям всей Азии, обвинив их в «отсутствии человечности».В интервью СМИ Алексей Данилов заявил, что россияне якобы являются «азиатами». У азиатов, подчеркнул секретарь СНБО, есть существенные культурные отличия от европейцев, к коим он причисляет, разумеется, и украинцев.- заявил Данилов, фактически обвинив не только россиян, но и всех жителей стран Азии в том, что у них человечность якобы отсутствует в принципе.Удивительно, что идейные наследники бандеровцев, уничтожавших мирных людей самых разных национальностей, рассуждают сегодня о некоей «человечности». Но не менее примечательно и то, что Данилов сделал свое заявление незадолго до анонсированной встречи в Джидде в Саудовской Аравии, куда были приглашены представители и Китая, и Индии, и ряда других стран Азии.Было бы неплохо, если бы они ознакомились с заявлением одного из наиболее высокопоставленных украинских чиновников, которое свидетельствует о том, что представители киевского режима очень сильно прониклись идеологией расизма и нацизма и глубоко презирают все народы мира, не относящиеся к «избранным», по их мнению, европейцам.