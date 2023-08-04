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Секретарь СНБО Украины оскорбил жителей Азии, обвинив их в «отсутствии человечности»

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Секретарь СНБО Украины оскорбил жителей Азии, обвинив их в «отсутствии человечности»

Очередная попытка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова оскорбить граждан России привела к тому, что заодно он нанес оскорбление и жителям всей Азии, обвинив их в «отсутствии человечности».


В интервью СМИ Алексей Данилов заявил, что россияне якобы являются «азиатами». У азиатов, подчеркнул секретарь СНБО, есть существенные культурные отличия от европейцев, к коим он причисляет, разумеется, и украинцев.

Я спокойно к ним отношусь, но они азиаты. У них совсем другая культура, видение. Наше ключевое отличие от них – человечность

- заявил Данилов, фактически обвинив не только россиян, но и всех жителей стран Азии в том, что у них человечность якобы отсутствует в принципе.

Удивительно, что идейные наследники бандеровцев, уничтожавших мирных людей самых разных национальностей, рассуждают сегодня о некоей «человечности». Но не менее примечательно и то, что Данилов сделал свое заявление незадолго до анонсированной встречи в Джидде в Саудовской Аравии, куда были приглашены представители и Китая, и Индии, и ряда других стран Азии.

Было бы неплохо, если бы они ознакомились с заявлением одного из наиболее высокопоставленных украинских чиновников, которое свидетельствует о том, что представители киевского режима очень сильно прониклись идеологией расизма и нацизма и глубоко презирают все народы мира, не относящиеся к «избранным», по их мнению, европейцам.
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15 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:24
    +3
    Наше ключевое отличие от них – человечность


    даже комментировать нет смысла
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:31
      -1
      Хватит это левое фото выкладывать. Это дети сумасшедшей цыганки, повешенные ею. Обсуждали не раз.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:01
        0
        жрите не обляпайтесь

        ТАРНОПОЛ воеводство тарнополское, 1943. Одно (!) из деревьев просёлочной дороги, перед которым головорезы и садисты ОУН-УПА (OUN-UPA) повесили транспарант с надписью в переводе на польский:
        «Дорога к независимой Украине».
        А на каждом дереве по обе стороны дороги палачи создавали из польских детей так называемые «венки» — убитых детей привязывали к дереву колючей проволокой:
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:31
      +5
      Цитата: Василенко Владимир
      даже комментировать нет смысла

    3. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:48
      +1
      Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
      Попробуйте, сразитесь с нами!
      Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
      С раскосыми и жадными очами!

      Для вас — века, для нас — единый час.
      Мы, как послушные холопы,
      Держали щит меж двух враждебных рас
      Монголов и Европы!

      Века, века ваш старый горн ковал
      И заглушал грома, лавины,
      И дикой сказкой был для вас провал
      И Лиссабона, и Мессины!

      Александр Блок стихотворение «Скифы»
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 17:26
    +3
    Я спокойно к ним отношусь, но они азиаты. У них совсем другая культура, видение. Наше ключевое отличие от них – человечность

    Всего одно слово и зеркально всё летит обратно .
    "Я спокойно к ним отношусь, но они укронацисты. У них совсем другая культура, видение. Наше ключевое отличие от них – человечность"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:32
      +3
      Именно,отсутствии человечности и привело бонз наци на виселицу.И многих тех,кто помельче.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:45
        +1
        Секретарь СНБО Украины оскорбил жителей Азии, обвинив их в «отсутствии человечности»


        Они привыкли всем хамить.
        По слухам, которые муссируются в политическом закулисье незалежной, Зеленский в гневе неоднократно назвал американских генералов, включая генерала армии США Милли, «полезными ид#отами Кремля», а также осуждал публикации в New York Times, Wall Street Journal и т. д., как «провокационные» и «плохо влияющие» на боевой дух захисников незалежностi. А сам Милли в ближнем кругу высказывал антисемитские характеристики в адрес Зеленского и давал нелестные характеристики «туп#це Залужному».По всей видимости, противоречия между звездно-полосатым хозяином и жовто-блакитным «союзником» носят системный характер. Однако долгое время взаимные упреки удавалось скрывать, как от «второго круга» на Украине, так и от прессы США.


        Последней каплей недоверия Банковой к Белому дому стала помощь Тайваню за счет денег, выделенных на содержание Украины, что и стало причиной истерик Зеленского и достаточно грубых звонков Залужного Милли.

        https://svpressa.ru/war21/article/382223/
  3. Седов
    Седов Сегодня, 17:30
    +3
    И это говорит самый гуманный и человечный ветеринар. Чистый Геббельс..
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:30
    +1
    А я до сих пор не понимаю почему всё эти даниловы,зеленские и прочая мра-зо-та ещё живы?
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 17:36
      +4
      ещё живы?

      Постоянно задаюсь этим же вопросом... Ещё губатый Алёшенька - того вообще уже давно пора повесить на ближайшей берёзе
  5. Вовик
    Вовик Сегодня, 17:34
    +3
    Концлагеря изобрели британцы, потом переняли немцы, от европейцев так и прет человечность. Жестокость, бесчеловечность, подлость одни из главнейших европейских ценностей, а самая главная европейская ценность это наглая, изощренная лож. На лжи, подлости и жестокости как на трех китах стоит весь европейский мир.
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:44
    +2
    Инквизиция в европе была. Крестовые походы - в европе. Вся европа до недавнего времени с перепачканными мордами с топориками бегала друг за другом. Галлы, саксы, ё-моё А азия - бесчеловечна request
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 17:49
    +3
    Человечность в его понимании вырезаниие красных звёзд, стрельба по конечностям, выкалывание глаз, просто мордобитие.
  8. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 18:12
    0
    Азиаты в общем намного лучше европейцев. Вера во Всевышнего, семейные ценности, совесть, стыд, человечность, словом, всё.