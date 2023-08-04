Президент России разрешил мобилизацию в Росгвардию ее бывших сотрудников со специальными званиями полиции

В Российской Федерации теперь стала возможной мобилизация военнообязанных граждан в ряды Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия). Соответствующий федеральный закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.В законе предусматривается возможность для граждан, находящихся в запасе и ранее проходивших службу в Росгвардии на должностях, на которых предусмотрено присвоение специальных званий полиции, в случае мобилизации направляться для прохождения службы в ФСВНГ. Лишь при отказе прохождения службы в Росгвардии их будут направлять в Вооруженные силы РФ. Речь, как мы понимаем, в первую очередь идет о бывших сотрудниках подразделений ОМОН и СОБР.Такое решение выглядит вполне обоснованным, учитывая, что, к примеру, подполковник полиции, командовавший подразделением СОБР, может иметь воинское звание «рядовой» и опыт службы на должности, скажем, стрелка или водителя. Но вряд ли его мобилизация рядовым на такую должность будет обоснованной, учитывая опыт службы в спецподразделении и наличие определенных знаний и навыков.Кроме того, закон разрешает подписание краткосрочных контрактов для прохождения службы в войсках Росгвардии. Это позволит на некоторое время вернуться в строй многим ветеранам спецподразделений и полиции. Продолжительность краткосрочных контрактов – до 1 года.Отдельно стоит отметить, что всем военнослужащим и сотрудникам Росгвардии отныне запрещается размещать в средствах массовой информации и социальных сетях данные, включая фотографии, видеоматериалы о себе, других военнослужащих, сотрудниках, в том числе и уволенных со службы, а также членах их семей, которые бы позволяли установить место их нахождения.