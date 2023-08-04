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Президент России разрешил мобилизацию в Росгвардию ее бывших сотрудников со специальными званиями полиции

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Президент России разрешил мобилизацию в Росгвардию ее бывших сотрудников со специальными званиями полиции

В Российской Федерации теперь стала возможной мобилизация военнообязанных граждан в ряды Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия). Соответствующий федеральный закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.


В законе предусматривается возможность для граждан, находящихся в запасе и ранее проходивших службу в Росгвардии на должностях, на которых предусмотрено присвоение специальных званий полиции, в случае мобилизации направляться для прохождения службы в ФСВНГ. Лишь при отказе прохождения службы в Росгвардии их будут направлять в Вооруженные силы РФ. Речь, как мы понимаем, в первую очередь идет о бывших сотрудниках подразделений ОМОН и СОБР.

Такое решение выглядит вполне обоснованным, учитывая, что, к примеру, подполковник полиции, командовавший подразделением СОБР, может иметь воинское звание «рядовой» и опыт службы на должности, скажем, стрелка или водителя. Но вряд ли его мобилизация рядовым на такую должность будет обоснованной, учитывая опыт службы в спецподразделении и наличие определенных знаний и навыков.

Кроме того, закон разрешает подписание краткосрочных контрактов для прохождения службы в войсках Росгвардии. Это позволит на некоторое время вернуться в строй многим ветеранам спецподразделений и полиции. Продолжительность краткосрочных контрактов – до 1 года.

Отдельно стоит отметить, что всем военнослужащим и сотрудникам Росгвардии отныне запрещается размещать в средствах массовой информации и социальных сетях данные, включая фотографии, видеоматериалы о себе, других военнослужащих, сотрудниках, в том числе и уволенных со службы, а также членах их семей, которые бы позволяли установить место их нахождения.
Использованы фотографии:
Управление ФСВНГ РФ по Челябинской области / 74.rosguard.gov.ru
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19 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:28
    +1
    А если бывшего капитана росгвардии имеющего в другой структуре звание лейтенант снова возьмум в росгвардию,какое у него будет теперь звание?
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 17:50
      +3
      В Росгвардию капитаном. Об этом и речь.
    2. kenig1
      kenig1 Сегодня, 17:53
      +1
      В ВНГ РФ в отличии от МВД звания соответствуют воинским званиям ВС РФ. Соответственно в обоих случаях призовут в звании капитан.
    3. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 18:08
      0
      Здесь речь идет о тех кто находится в запасе. А Если он служит по контракту в другой структуре, то он уже не может состоять в запасе. Соответственно росгвардия его не сможет мобилизовать к себе
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:29
    +3
    Разумное решение. Каждый должен заниматься знакомым делом. Опыт нужно использовать в нужном направлении.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:34
      +2
      Тем более люди в запасе там не пожилые.Почему бы и еще не послужить Родине?
    2. Жан Батист
      Жан Батист Сегодня, 17:55
      0
      Если я не ошибаюсь росгвардия 3 месяца на сво ,и месяц дома. А мобилизованные год в сво 2 недели дома. И на сколько я знаю не на передке( по крайней мере мои знакомые)Если так то хорошо быть росгвардейцем . Вообще такое ощущение что армия помогает мобилизованным дизайнерам и электрикам которые с добровольцами строителями и животноводами проводят сво.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 18:10
        +2
        Раз хорошо то как говориться вэлком, но только специфика разная. Жеглов как сказал "Потому что он солдат вражеской армии, воюет с оружием в руках. "Как говорится, по закону военного времени" . Росгвардеец и полицейский должен сначала убедиться в возможности применить оружие.
        1. Жан Батист
          Жан Батист Сегодня, 18:18
          -2
          У нас в военкомате , ни один сотрудник не поменялся за полтора года, видимо все эти доблестные кадровые военные на фронте не полезнее мобилизованных фрезеровщиков и поваров.Какая тут специфика , клановость и лицемерие
      2. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 18:12
        +1
        У меня племянник в РГ служит. Ездят в СВО 3 через 3
  3. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 17:42
    +5
    А где сейчас воюют подразделения ФСВНГ? Может кто-то подсказать?
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 17:44
      +4
      Ну те, которые из Чечни, типа на границе в Белгородской области.
      1. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 17:55
        0
        Спасибо! yes Теперь становится понятнее кто, где и чем занимается. lol
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 17:52
      +5
      Теоретически не ближе второй линии, в основном охрана объектов, блокпосты, поддержание правопорядка в новых районах, сопровождение грузов.
      1. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 18:00
        +1
        Спасибо! Тогда все встает на свои места.
  4. dementor873
    dementor873 Сегодня, 18:00
    -1
    Цитата: Жан Батист
    А мобилизованные год в сво 2 недели дома.

    Ох что-то сильно я сомневаюсь в этом.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 18:04
      +1
      не сомневайтесь, отпуск дают, не всем, и по большей части отпуск зависит от командира, сам общался с мобилизованным танкистом и штурмовиком(в 105 вроде полку служит) и отпустили их хотя года не прошло
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 18:13
      0
      Второй племянник мобилизованный, недавно приезжал на 2 недели в отпуск первый раз за почти год
  5. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 18:19
    0
    Подготовка к большой Войне и осень скоро