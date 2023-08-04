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Американская пресса: ВВС США планируют осуществить ускоренную закупку самолётов ДРЛОиУ Boeing E-7

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Американская пресса: ВВС США планируют осуществить ускоренную закупку самолётов ДРЛОиУ Boeing E-7

ВВС США намерены осуществить процесс принятия на вооружение самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Boeing E-7, в связи с чем проводят работу по ускорению закупок этих военно-воздушных судов. Об этом сообщает Defense News.


Так, по данным портала, американские военно-воздушные силы рассчитывают уже к 2032-му году пополнить парк Boeing 737 AEW&C в количестве 26 единиц, которые придут на смену устаревшим Boeing E-3 Sentry, разработанным ещё в 60-х годах прошлого столетия. Как отметили в ведомстве, половина из этих самолётов (а их парк насчитывает в общей сложности 31 борт) уже доживает свой век.

Однако существуют и определённые сложности, связанные с налаживанием массового производства Боингов E-7. Связано это, главным образом, с проблемами при выпуске критически важных деталей для этих самолётов, а именно их оснащением РЛС, использующими фазированную антенную решётку с электронным сканированием (MESA) и датчиками MCAS. Все эти системы должны поначалу пройти тестирование, а боевая машина - сертификацию, до того как её проверят на готовность к полёту.

Для устранения всех недостатков самолёта и начала серийного производства E-7 ВВС США планируют закупить для них большее количество деталей длительного цикла изготовления. Таким образом, эти боевые машины, как ожидается, будут запущены в производство не ранее, чем в 2025-м году.

Что касается расходов на 2024-й финансовый год, то по предварительным оценкам они составляют порядка 596 млн долларов, хотя средства на эти цели ещё не были заложены в бюджете страны.
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6 комментариев
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  1. bayard
    bayard Сегодня, 00:12
    +2
    А почему нет фото этого самолёта ДРЛОиУ ? Ведь такие самолёты уже продавались союзникам США по НАТО , той же Турции . Это Боинг-737 с "доской" на спине . С аэродинамикой такого самолёта лучше , чем у АВАКСА с "грибом" , но зато большие мёртвые зоны спереди и сзади . Кругового обзора у него нет . Есть два сектора обзора по бортам по примерно 100 градусов каждый .
    Но интересно было бы узнать как там поживает "Вега" , и не икается ли ей отсутствие в строю ВКС давно анонсированного А-100 . И уделяется ли должное внимание появлению таки этого самолёта ДРЛОиУ на вооружении наших ВКС .
    Если у "Веги" настолько руки и мозги кривые , а больше в стране и некому (как утверждали в МО) , то может хоть китайские союзники нам в этом помогут ? У них то такие самолёты есть . Ибо оставшиеся несколько А-50 и А-50У обеспечить постоянное дежурство в воздухе не могут .
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 00:24
      +1
      Как ответку нужно развивать привязные стратостаты ДРЛОиУ.
      У РФ в этой области есть огромный опыт, даже здесь в ВО статья была.
      Цитата: bayard
      Ибо оставшиеся несколько А-50 и А-50У обеспечить постоянное дежурство в воздухе не могут .

      А дирижабли могут!
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 00:37
        +1
        Так дело не в самолётах, которых хватает, а в наполнении. Вон альтаир двое суток может летать и высвечивать своей АФАР РЛС куда надо, но что-то он не наблюдается где-то кроме испытаний, продолжающихся уже 7 лет. А самое главное - что-то не заметно, чтобы МО по этому поводу сильно переживало
      2. михаилл
        михаилл Сегодня, 01:06
        0
        Цитата: Румaтa
        А дирижабли могут!

        Тем более при современных полиэтиленах!!!
        Тем более, что термостаты! Где конструктивный вес компенсируется гелием, а переменный вес теплым воздухом.
        А то, что современной ракетой очень просто сбить дирижабль- то и самолет ДЛРО точно такая же большая медленная мишень. А к дирижаблю за счет в разы большей грузоподъёмности можно прикрутить мощнейшие системы РЭБ и пару "Панцирей" для самозащиты.
        Только "Гинденбург" террористически взорвали и летают "Боинги".
  2. osp
    osp Сегодня, 00:39
    0
    Что касается А-100 , то смело можно сказать что проект отложили в долгий ящик и скорее всего закроют.
    Просто отсутствует в Ульяновске серийное производство платформы - Ил-76.
    Те несколько самолетов что собирают в год для ВТА и гражданских заказчиков это ни о чем - надо делать десятки. А это невозможно из-за состояния промышленности и нехватки кадров.

    Потом, проект родом из конца 90-х годов которому больше 20 лет безнадежно устарел.
    Уже никто не делает самолеты ДРЛО в такой компоновке на базе грузового самолета с 4-я двигателями и вращающейся антенной-тарелкой.
    Фактически это модернизация и компоновка все того-же А-50.

    Гораздо более привлекательной идея создания самолета ДРЛО на базе Ту-214.
    Как с классической антенной-тарелкой так и в дальнейшем полотном АФАР которое пока делать не могут.
    Самолет меньше и проще значительно.
    Но и их нет лишних для этих целей.
    От авиакомпаний заказы пошли на годы вперед.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 00:46
      0
      Ну вот пусть Кронштадт сделает свой Гелиос-рлд поскорее, всё равно орионы бомбить по тылам не могут, а в ближней зоне есть системы попроще