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Президент Турции обещает укрепить армию после новых перестановок в рядах высших офицеров

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Президент Турции обещает укрепить армию после новых перестановок в рядах высших офицеров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении министров и высших генералов в Президентском комплексе в Анкаре открыл новое ежегодное собрание Высшего военного совета. Совет принял решение о новых назначениях, а также об увольнениях в турецких вооруженных силах. Кроме этого, в рамках заседания должен был быть обсужден срок пребывания в должности нынешнего командующего турецкой армии.


Заседание совета, проводимое ежегодно в августе, всегда проходит за закрытыми дверями. Месяц август турки выбрали для ежегодных совещаний, связывая его с историческими победами своей армии. Генерал Метин Гюрак сменил начальника Генерального штаба Мусу Авсевера, который был назначен на этот пост после того, как его предшественник Яшар Гюлер получил пост министра национальной обороны в кабинете министров после победы Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая.

В заявлении после встречи совет сообщил, что 32 генерала и адмирала получили повышение, а 63 полковника получили звание генерала или адмирала. Генерал Сельджук Байрактароглу, второй генеральный начальник штаба, был назначен новым командующим Сухопутными войсками. Генерал Зия Джемаль Кадиоглу был назначен новым командующим ВВС.

Метин Гюрак, который был одной из ключевых фигур сопротивления попытке государственного переворота 2016 года, был назначен на пост командующего Второй армией в 2020 году. Его усилия ограничили передвижение путчистов в Анкаре, но позже он также был похищен путчистскими офицерами. Через несколько часов он был освобожден с военной базы Акынджи, контролируемой мятежниками, после подавления попытки государственного переворота.

По традиции участники сначала посетили Аныткабир, мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики и ее первого главнокомандующего. В мемориальной книге Мавзолея Эрдоган сказал, что Турция по-прежнему остается центром притяжения, несмотря на конфликты и напряженность в ее регионе.

Помимо Эрдогана, Авсевера и командующих сухопутными, воздушными и военно-морскими силами, на встрече присутствовали вице-президент Джевдет Йылмаз, министр обороны Яшар Гюлер, министр юстиции Йылмаз Тунч, министр внутренних дел Али Ерликая, министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек и министр образования Юсуф Текин.

Эрдоган:

Турецкая армия будет значительно укреплена. Это наш принцип.
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6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:02
    -1
    Генерал Сельджук Байрактароглу, второй генеральный начальник штаба

    ***


    ***
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 10:47
      0
      Эрдоган превзошел турецкоподанного Остапа Бендера-сидит ОДНОВРЕМЕННО на "12 стульях"...
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:30
    0
    При Эрдогане Турция реально нашла своё место. Да, хотели убить экономику Турции, обвалили лиру, у них в стране живёт миллион мигрантов на их содержании, но на колени Турция не встала. Молодцы. Он в первую очередь думает об интересах его страны, его экономики, да и себя и зятя не забывает. Короче он молодец!
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 10:35
      -2
      Цитата: Azerbaijan2023
      Он в первую очередь думает об интересах его страны, его экономики, да и себя и зятя не забывает

      Кукушка хвалит петуха? wink lol
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 10:39
        +1
        Цитата: Репеллент
        Кукушка хвалит петуха?

        А ты докажи обратное...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48
    0
    Цитата: Azerbaijan2023
    Короче он молодец!
    Да кто бы сомневался, лозунг "две страны, один народ" в силе. Эрдоган "укрепляет" армию под себя и своими генералами. Еще из памяти не стерлась попытка переворота.