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Появились кадры переброски через Латвию военной техники к границе с Белоруссией

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Появились кадры переброски через Латвию военной техники к границе с Белоруссией

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена, как утверждается переброска военной техники через латвийский город Лудза к границе с Белоруссией. На кадрах можно увидеть колонну бронетехники, передвигающуюся по городским улицам.


Ранее сообщалось, что польские власти перекинули в приграничные с Белоруссией регионы страны боевые вертолеты. Эти действия вызваны якобы существующей угрозой со стороны ЧВК "Вагнер".





Как заявил замначальника польского Генштаба Марек Соколовский в ходе совещания с главой Минобороны страны Мариушем Блащаком, пилотам вертолетов отдан приказ в случае возникновения угрозы со стороны Белоруссии "без колебаний" открывать огонь. По словам генерала, отправленные в приграничные районы пилоты имеют боевой опыт, полученный ими в годы НАТОвской оккупации Афганистана. Также усилила охрану своих границ Литва.

По словам главы польского правительства Матеуша Моравецкого, цель ЧВК "Вагнер" заключается в дестабилизации восточного фланга НАТО. По оценкам польских властей, на территории Белоруссии находятся от 4 до 10 тысяч сотрудников ЧВК, одной из предположительных целей которых является обеспечение Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию с Калининградской областью России и в настоящее время подконтрольного Польше и Литве.

Лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил правительство страны в попытках, преследуя при этом свои предвыборные цели, искусственно раздуть якобы существующую угрозу со стороны ЧВК "Вагнер".

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