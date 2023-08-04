Президент Турции назвал решение Нигера прекратить поставки урана во Францию «воздаянием за жестокость» Парижа

Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран

Действия нового руководства Нигера по прекращению поставок урана во Францию являются ответом на многие годы несправедливости со стороны французских властей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Турецкий лидер напомнил о том, как вели себя французские колонизаторы в разных регионах мира, в первую очередь – в Африке, включая такие страны как Алжир, Мали и Руанда. Нигер остановил поставки золота и урана во Францию, отомстив ей.- подчеркнул президент Турции.Как отметил Эрдоган, Турция будет продолжать поддерживать хорошие отношения с африканскими странами. Таким образом, президент Турции фактически дал понять Европе, что он если не одобряет, то прекрасно понимает действия нигерских властей.Напомним, что в ночь на 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Пришедший к власти Национальный совет по защите Отечества под руководством командующего президентской гвардией бригадного генерала Абдурахмана Тчиани принял решение о прекращении поставок урана и золота во Францию и потребовал вывода французского военного контингента из страны.В ответ Запад собирается натравить на Нигер страны ЭКОВАС –Экономического сообщества стран Западной Африки, главной силой в котором является Нигерия с многочисленной армией. Однако за Нигер собираются заступиться Мали, Буркина-Фасо и Алжир. Многое будет зависеть от готовности стран НАТО напрямую вмешаться в события в этой части Африканского континента.