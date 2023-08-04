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Президент Турции назвал решение Нигера прекратить поставки урана во Францию «воздаянием за жестокость» Парижа

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Президент Турции назвал решение Нигера прекратить поставки урана во Францию «воздаянием за жестокость» Парижа

Действия нового руководства Нигера по прекращению поставок урана во Францию являются ответом на многие годы несправедливости со стороны французских властей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.


Турецкий лидер напомнил о том, как вели себя французские колонизаторы в разных регионах мира, в первую очередь – в Африке, включая такие страны как Алжир, Мали и Руанда. Нигер остановил поставки золота и урана во Францию, отомстив ей.

Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран

- подчеркнул президент Турции.

Как отметил Эрдоган, Турция будет продолжать поддерживать хорошие отношения с африканскими странами. Таким образом, президент Турции фактически дал понять Европе, что он если не одобряет, то прекрасно понимает действия нигерских властей.

Напомним, что в ночь на 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Пришедший к власти Национальный совет по защите Отечества под руководством командующего президентской гвардией бригадного генерала Абдурахмана Тчиани принял решение о прекращении поставок урана и золота во Францию и потребовал вывода французского военного контингента из страны.

В ответ Запад собирается натравить на Нигер страны ЭКОВАС –Экономического сообщества стран Западной Африки, главной силой в котором является Нигерия с многочисленной армией. Однако за Нигер собираются заступиться Мали, Буркина-Фасо и Алжир. Многое будет зависеть от готовности стран НАТО напрямую вмешаться в события в этой части Африканского континента.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:01
    +1
    Мимо дома Макорона я без шуток не хожу...( Сектор газа).Исполняет Эрдоган.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:07
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Мимо дома Макорона я без шуток не хожу...( Сектор газа).Исполняет Эрдоган.

      "Любит" Эрдоган Макрона, это у них давнее, да и Макрон, много кому перцу в кашу насыпал, теперь пусть пожинает.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:02
    +2
    Не надо обращать внимарип на вроде и правильные слова.Он всегда держит камень за пазухой
  3. frruc
    frruc Сегодня, 18:05
    0
    Тчиани принял решение о прекращении поставок урана и золота во Францию и потребовал вывода французского военного контингента ....

    Я так понимаю, что этот самый воен. контингент обеспечивал поддержку старого режима и вывоза стратегических ресурсов из страны, т.ч. все закономерно. Хватит уже нищей стране обеспечивать высокий уровень жизни колонизаторов .
  4. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 18:05
    0
    Erdogane, to není žádná odplata, jenom si Niger udělal pořádek! Odplata by to byla v případě, že by Francie musela vrátit všechno zlato a Uran! a vlastně všechno, co v Nigeru za ta léta nakradli.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 18:06
      0
      Erdogane, to není žádná odplata, jenom si Niger udělal pořádek! Odplata by to byla v případě, že by Francie musela vrátit všechno zlato a Uran! a vlastně všechno, co v Nigeru za ta léta nakradli.
  5. Адрей
    Адрей Сегодня, 18:09
    0
    Президент Турции назвал решение Нигера прекратить поставки урана во Францию «возданием за жестокость» Парижа

    "Воздаянием" наверно все таки. А не хотит( wassat ) ли президент Турции вспомнить жестокости Османской империи в Армении и на Балканах?