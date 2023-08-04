Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в страну после начала спецоперации

После начала специальной военной операции ВС РФ Украина столкнулась с такой проблемой как отказ работающих за границей дипломатов и сотрудников обслуживающего персонала посольств и консульств возвращаться на родину. На это уже обращает внимание украинская пресса.
Как сообщают источники, с начала 2022 года как минимум 40-60% украинских дипломатов, работавших за границей, не вернулись домой, хотя сроки их работы в других странах подошли к концу. Из США должны были приехать около 20 сотрудников дипломатических миссий, но в итоге приехал лишь один человек. Из некоторых стран вообще никто не приехал на родину.
Одним из главных факторов отказа от возвращения на Украину пресса называет страх перед мобилизацией на военную службу и общее нежелание ехать в воюющую страну, рисковать жизнью и здоровьем.
Что говорить, если сами украинские чиновники и депутаты всеми силами стремятся покинуть территорию страны, и это даже потребовало введения новых законодательных норм, создающих препятствия для выезда депутатов и государственных служащих за пределы Украины в условиях продолжающегося вооруженного конфликта.
Но есть и еще один нюанс – более 100 вернувшихся из командировок работников дипломатического ведомства на протяжении месяцев не могут устроиться на работу в центральный аппарат министерства иностранных дел, что их демотивирует, да еще в такой сложной военно-политической ситуации. В итоге многие дипломаты и даже обслуживающий персонал предпочитают не возвращаться в родную страну, а искать новое занятие в том государстве, где они работали в дипломатической миссии.