Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в страну после начала спецоперации

После начала специальной военной операции ВС РФ Украина столкнулась с такой проблемой как отказ работающих за границей дипломатов и сотрудников обслуживающего персонала посольств и консульств возвращаться на родину. На это уже обращает внимание украинская пресса.Как сообщают источники, с начала 2022 года как минимум 40-60% украинских дипломатов, работавших за границей, не вернулись домой, хотя сроки их работы в других странах подошли к концу. Из США должны были приехать около 20 сотрудников дипломатических миссий, но в итоге приехал лишь один человек. Из некоторых стран вообще никто не приехал на родину.Одним из главных факторов отказа от возвращения на Украину пресса называет страх перед мобилизацией на военную службу и общее нежелание ехать в воюющую страну, рисковать жизнью и здоровьем.Что говорить, если сами украинские чиновники и депутаты всеми силами стремятся покинуть территорию страны, и это даже потребовало введения новых законодательных норм, создающих препятствия для выезда депутатов и государственных служащих за пределы Украины в условиях продолжающегося вооруженного конфликта.Но есть и еще один нюанс – более 100 вернувшихся из командировок работников дипломатического ведомства на протяжении месяцев не могут устроиться на работу в центральный аппарат министерства иностранных дел, что их демотивирует, да еще в такой сложной военно-политической ситуации. В итоге многие дипломаты и даже обслуживающий персонал предпочитают не возвращаться в родную страну, а искать новое занятие в том государстве, где они работали в дипломатической миссии.