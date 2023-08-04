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Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в страну после начала спецоперации

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Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в страну после начала спецоперации

После начала специальной военной операции ВС РФ Украина столкнулась с такой проблемой как отказ работающих за границей дипломатов и сотрудников обслуживающего персонала посольств и консульств возвращаться на родину. На это уже обращает внимание украинская пресса.


Как сообщают источники, с начала 2022 года как минимум 40-60% украинских дипломатов, работавших за границей, не вернулись домой, хотя сроки их работы в других странах подошли к концу. Из США должны были приехать около 20 сотрудников дипломатических миссий, но в итоге приехал лишь один человек. Из некоторых стран вообще никто не приехал на родину.

Одним из главных факторов отказа от возвращения на Украину пресса называет страх перед мобилизацией на военную службу и общее нежелание ехать в воюющую страну, рисковать жизнью и здоровьем.

Что говорить, если сами украинские чиновники и депутаты всеми силами стремятся покинуть территорию страны, и это даже потребовало введения новых законодательных норм, создающих препятствия для выезда депутатов и государственных служащих за пределы Украины в условиях продолжающегося вооруженного конфликта.

Но есть и еще один нюанс – более 100 вернувшихся из командировок работников дипломатического ведомства на протяжении месяцев не могут устроиться на работу в центральный аппарат министерства иностранных дел, что их демотивирует, да еще в такой сложной военно-политической ситуации. В итоге многие дипломаты и даже обслуживающий персонал предпочитают не возвращаться в родную страну, а искать новое занятие в том государстве, где они работали в дипломатической миссии.
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6 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:14
    0
    Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в страну после начала спецоперации


    Вышлите им повестки по почте и департируйти их в наручниках сразу на фронт.За что боролись на то и напоролись.Мельника ждём в первых рядах турбопатриотов.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:16
    0
    В прошлом году на антарктической станции " Академик Вернадский" произошла смена " экипажа" ,они нам знатно в Антарктиде насрали ,устроив майдан между зимовщиками и пынгвынами.Надеюсь этих хероев в 2022г доставили на Украину с почётом?!Ни одного потом не выпустили.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:16
    0
    Ну,работники дипломатии знают гораздо больше рядовых обывателей.Поэтому-ничего удивительного.Знающие люди не хотят стать пассажирами Титаника
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:17
    0

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  5. свой1970
    свой1970 Сегодня, 18:17
    +1
    ничего особо удивительного в общем то нет...
  6. сойка_тк
    сойка_тк Сегодня, 18:18
    0
    Вот как не повезло Мельнику)))). Сидел бы тихо, да не смог, самодурушка, удержать г-о запазухой)))