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Экс-посол США на Украине предупредил о риске сокращения помощи ВСУ из-за провала контрнаступления

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Экс-посол США на Украине предупредил о риске сокращения помощи ВСУ из-за провала контрнаступления

Если результаты украинского контрнаступления будут оценены на Западе негативно, это может повлечь за собой сокращение масштабов поддержки киевского режима. Об этом заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в беседе с телеканалом NBC News.


Как отметил дипломат, если страны Запада начнут задумываться над тем, что украинская армия оказалась не в состоянии «победить», то возникнут сомнения и относительно целесообразности дальнейшего предоставления ей вооружения и военной техники. То есть, провал контрнаступления может повлечь за собой сокращение помощи ВСУ.

Тейлор подчеркнул, что для Киева выводы о контрнаступлении могут стать «самосбывающимся пророчеством». Между тем, на Западе все чаще появляются публикации с критикой результатов контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

Даже те авторы и издания, которые сложно было заподозрить в симпатиях к России, начинают обращать внимание на такие факторы как слишком высокие потери в рядах украинской армии, утрата значительной части переданной Западом военной техники, непреодолимость российской линии обороны.

На Западе пытаются найти и другие причины неудач украинской армии. Например, британская разведка в своем отчете обвинила во всем кусты и высокую траву, которые якобы мешают украинским военным наступать. В свою очередь, в Киеве все чаще винят в провале контрнаступления сам Запад, который якобы предоставил мало военной помощи, плохо обучал солдат и препятствовал началу наступательных действий раньше.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:35
    0
    Пока не достигнута цель-ослабить Россию и закопать кучу украинцев,снижения поддержки финансово и военной техникой ждать не стоит.Англосаксы могут играть вдолгую,выжидая,гадя ежечастно.Им спешить некуда
  2. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 18:38
    +3
    Завуалированный приказ продолжать контрнаступление.
  3. БойКот
    БойКот Сегодня, 18:55
    +3
    С присущей мне скромностью feel читаю подтверждение моего недавнего коммента: инвестиции должны окупаться, это азбука бизнеса. Нет перспективы - бизнеспроект закрывается, убытки списываются, виновные (если не из руководства) назначаются и наказываются. Пророчествую дальше, виновным назначат оберклоуна всея окраины (ну это предсказать нетрудно laughing )
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:56
    0
    Видимо тогда задействуют план Б - сдадут всю Украину Путину, велят своим прихвостням возлюбить Россию и мол чините теперь все сами. Для нашего правительства этот подарок будет похлеще атомной войны
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:00
    -1
    Не надоело ещё бред всяких бэушек пастить?Янки будут содержать сами и за счёт натовщины ук'-роину пока там есть кого послать на убой.
  6. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 19:00
    0
    На то он и экс посол чтобы частное мнение высказывать, США передают оружие старое, их военным компании получают новые контракты чтобы обновлять арсеналы в самой Америке, в общем им и так сойдёт.