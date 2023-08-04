Экс-посол США на Украине предупредил о риске сокращения помощи ВСУ из-за провала контрнаступления

Если результаты украинского контрнаступления будут оценены на Западе негативно, это может повлечь за собой сокращение масштабов поддержки киевского режима. Об этом заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в беседе с телеканалом NBC News.Как отметил дипломат, если страны Запада начнут задумываться над тем, что украинская армия оказалась не в состоянии «победить», то возникнут сомнения и относительно целесообразности дальнейшего предоставления ей вооружения и военной техники. То есть, провал контрнаступления может повлечь за собой сокращение помощи ВСУ.Тейлор подчеркнул, что для Киева выводы о контрнаступлении могут стать «самосбывающимся пророчеством». Между тем, на Западе все чаще появляются публикации с критикой результатов контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.Даже те авторы и издания, которые сложно было заподозрить в симпатиях к России, начинают обращать внимание на такие факторы как слишком высокие потери в рядах украинской армии, утрата значительной части переданной Западом военной техники, непреодолимость российской линии обороны.На Западе пытаются найти и другие причины неудач украинской армии. Например, британская разведка в своем отчете обвинила во всем кусты и высокую траву, которые якобы мешают украинским военным наступать. В свою очередь, в Киеве все чаще винят в провале контрнаступления сам Запад, который якобы предоставил мало военной помощи, плохо обучал солдат и препятствовал началу наступательных действий раньше.