Столица Украины Киев в силу своего статуса лучше защищена системами противовоздушной обороны, чем другие города страны. Об этом заявил официальный представитель воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.Спикер украинских воздушных сил признал, что страна испытывает явную нехватку систем противовоздушной и противоракетной обороны. Однако он обрушился с критикой на тех, кто акцентирует на этом внимание.Представитель ВСУ заявил, что рассуждения о неравномерном распределении сил ПВО в стране выгодны России. Если на этом начинают акцентировать внимание в СМИ, то, как считает Игнат, происходит «раскручивание российского нарратива». Он заключается в том, что власть Украины лучше обеспечивает безопасность Киева, а другие регионы в этом плане остаются беззащитными.Как отметил Игнат, столицу страны защищают потому, что невозможно распределить полученные от Запада передовые системы противовоздушной обороны по всей линии фронта. По его словам, ВСУ защищают те направления, по которым вероятнее всего наносятся удары. Разумеется, отмечает полковник ВСУ, это Киев как столица страны. В Киеве, подчеркнул Игнат, находятся государственные здания и важные военные объекты.Сам факт того, что представитель командования ВСУ вынужден оправдываться по поводу неравномерного распределения систем ПВО означает, что в украинском обществе уже обратили внимание на эту проблему. И эта неравномерность будет все больше и больше злить украинцев.С другой стороны, вероятно, что такие заявления используются и для воздействия на западное общественное мнение, чтобы выбить у западных стран новые поставки средств противовоздушной обороны.