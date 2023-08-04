На Луганском направлении российские войска сумели продвинуться у Белогоровки и выйти на восточные окраины поселка

Идущее уже третий месяц так называемое контрнаступления ВСУ существенного успеха, особенно с учетом ранее заявленных в Киеве грандиозных планов, украинской армии не принесло. По данным западной прессы, командование перебрасывает чуть ли не последние резервы на Запорожское направление в район Работино, пытаясь прорвать оборону ВС РФ, безрезультатно.
Украинцы сняли эпизод одного из своих «мясных штурмов» как раз под Работино. Небольшая группа боевиков, буквально прижимаясь к танку, оборудованному противоминным тралом, ведя редкую стрельбу продвигается вперед по полю. Будучи обнаруженными, штурмовики попадают под минометный огонь ВС РФ. После первых же разрывов, потеряв как минимум одного бойца убитым, бравые укровоины в панике отступают.
Уже и американский журнал Forbes с нескрываемым ужасом описывает колоссальные потери ВСУ в ходе двухмесячных атак только на одном участке Запорожского направления. Журналисты подчеркивают, что крепко окопавшиеся в районе Работино всего три российских мотострелковых полка, пара бригад спецназа и несколько резервных батальонов вынудили три украинские механизированные бригады — 47-ю, 65-ю и 118-ю — «истекать кровью буквально за каждый освобожденный метр».
По данным журнала, 118-я бригада ВСУ только в ходе одного боя при попытке форсировать лесополосу в пяти километрах к северо-востоку от Работино лишилась четырех БМП, двух танков и одного бронеавтомобиля. Немалое количество украинских военных было убито и ранено.
В целом, на Ореховском направлении определенное затишье, в основном идут взаимные обстрелы. В то же время, по данным нашей разведки, противник не оставляет планов вновь пойти в наступление. Ближе к передовой ВСУ начали перемещать эвакуационные группы, оснащенные колесной бронетехникой для вывоза убитых и раненых с поля боя. Из госпиталей и медучреждений активно выписывают личный состав.
На всех участках, включая Запорожье, Южно-Донецкий и Артемовский фронты, наступление ВСУ завязло в серой зоне. На главных направлениях удара — Ореховском и Великоновоселковском — украинские войска не достигли первой линии обороны ВС РФ и уперлись в огневые мешки — небольшие села, окопаться в которых и удерживать позиции без потерь невозможно.
На Луганском направлении российские войска сумели продвинуться у Белогоровки и выйти на восточные окраины этого поселка. Также наши заняли ряд новых позиций в Новоселовском за трассой Н-26.
Телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что по данным радиоперехватов украинцев под стражей на позициях 56-го стрелкового батальона ВСУ уже две недели находятся иностранные журналисты, которые освещали провалы украинских формирований в наступлении. Возможно, это фронтовая байка или деза. Однако на фоне недовольства киевских властей неудобной для них картинкой в СМИ, которая просачивается через мощную военную цензуру, исключать вероятность подобного не стоит.