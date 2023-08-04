Военное обозрение
Войти Регистрация

На Луганском направлении российские войска сумели продвинуться у Белогоровки и выйти на восточные окраины поселка

7
На Луганском направлении российские войска сумели продвинуться у Белогоровки и выйти на восточные окраины поселка

Идущее уже третий месяц так называемое контрнаступления ВСУ существенного успеха, особенно с учетом ранее заявленных в Киеве грандиозных планов, украинской армии не принесло. По данным западной прессы, командование перебрасывает чуть ли не последние резервы на Запорожское направление в район Работино, пытаясь прорвать оборону ВС РФ, безрезультатно.


Украинцы сняли эпизод одного из своих «мясных штурмов» как раз под Работино. Небольшая группа боевиков, буквально прижимаясь к танку, оборудованному противоминным тралом, ведя редкую стрельбу продвигается вперед по полю. Будучи обнаруженными, штурмовики попадают под минометный огонь ВС РФ. После первых же разрывов, потеряв как минимум одного бойца убитым, бравые укровоины в панике отступают.



Уже и американский журнал Forbes с нескрываемым ужасом описывает колоссальные потери ВСУ в ходе двухмесячных атак только на одном участке Запорожского направления. Журналисты подчеркивают, что крепко окопавшиеся в районе Работино всего три российских мотострелковых полка, пара бригад спецназа и несколько резервных батальонов вынудили три украинские механизированные бригады — 47-ю, 65-ю и 118-ю — «истекать кровью буквально за каждый освобожденный метр».

По данным журнала, 118-я бригада ВСУ только в ходе одного боя при попытке форсировать лесополосу в пяти километрах к северо-востоку от Работино лишилась четырех БМП, двух танков и одного бронеавтомобиля. Немалое количество украинских военных было убито и ранено.



В целом, на Ореховском направлении определенное затишье, в основном идут взаимные обстрелы. В то же время, по данным нашей разведки, противник не оставляет планов вновь пойти в наступление. Ближе к передовой ВСУ начали перемещать эвакуационные группы, оснащенные колесной бронетехникой для вывоза убитых и раненых с поля боя. Из госпиталей и медучреждений активно выписывают личный состав.

На всех участках, включая Запорожье, Южно-Донецкий и Артемовский фронты, наступление ВСУ завязло в серой зоне. На главных направлениях удара — Ореховском и Великоновоселковском — украинские войска не достигли первой линии обороны ВС РФ и уперлись в огневые мешки — небольшие села, окопаться в которых и удерживать позиции без потерь невозможно.



На Луганском направлении российские войска сумели продвинуться у Белогоровки и выйти на восточные окраины этого поселка. Также наши заняли ряд новых позиций в Новоселовском за трассой Н-26.

Телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что по данным радиоперехватов украинцев под стражей на позициях 56-го стрелкового батальона ВСУ уже две недели находятся иностранные журналисты, которые освещали провалы украинских формирований в наступлении. Возможно, это фронтовая байка или деза. Однако на фоне недовольства киевских властей неудобной для них картинкой в СМИ, которая просачивается через мощную военную цензуру, исключать вероятность подобного не стоит.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:07
    +6
    Вообще то у них минимум 4бригады ещё полноценные где то в резерве,так что рано радоваться. Когда а день будем проходить по 30километров,тогда и можно петь деферамбы.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 19:15
      0
      так они и до нашей первой линии обороны не дошли, да и что такое 4 бригады для развития успеха прорыва на глубину до 70км и ширину так же?ни о чем собсно
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 19:31
        +3
        Виталий 161 не забывайте что европа и дальше готовит на своей территории новых всуук а это тоже десятки тысяч людей.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:27
      +1
      Цитата: Бережливый
      Когда а день будем проходить по 30километров,тогда и можно петь деферамбы.

      На освобождённой территории нужно организовавать ВГА, обеспечивать население питанием, жильем, восстановлением разрушенного, пенсии, пособия... организация полиции...
      Иначе... нож в спину
    3. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:40
      -1
      Цитата: Бережливый
      Вообще то у них минимум 4бригады ещё полноценные где то в резерве,так что рано радоваться. Когда а день будем проходить по 30километров,тогда и можно петь деферамбы.

      Дифирамбов не будет. Такое на этой войне невозможно. по крайней мере пока. Это если их полностью перемолоть, но это вряд ли случится. они тоже сядут в оборону и уже нашим придется пробиваться с такими жертвами. В общем время упущено, это надо было делать еще прошлой весной. Как Стрелков ругался, когда они не стали брать Угледар , а начали штурм Мариуполя. А ведь тогда хохзлы ушли из него и возьми наши этот город уже выходили бы во фланг всей донбасской группировке. Отшли бы они оттуда , Донецк не обстреливается и уже другой расклад! Но эти стратеги в принципе не обучаемые. Совсем недавно остров Джагарлыч, сегодня десантный корабль. Что дальше?
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:12
    +1
    Естественно не знаю планов нашего командования, но задаюсь вопросом: что будет, когда мы прогрызем линию обороны, которую всу готовили почти 10 лет? Должно пойти быстрее, по уму. С другой стороны, на юге и севере таких укрепрайонов, как в Донбассе, вроде нет, напрашивается решение, но, увы...
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:32
    0
    Мы должны отбить Купянск и продолжать отвоевывать территорию