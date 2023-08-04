Американская пресса: Президент России не намерен идти на деэскалацию конфликта до выборов в США

Президент России Владимир Путин рассчитывает на поражение действующего президента США Джо Байдена на выборах осенью 2024 года и не намерен идти на деэскалацию вооруженного конфликта на Украине как минимум до этого времени.Как сообщает американское издание CNN со ссылкой на свои источники, в связи с этим власти ключевых стран Запада считают маловероятным завершение украинского кризиса до конца следующего года.По словам бывшего посла США в Польше Дэниела Фрида, Путин рассчитывает на поддержку со стороны пришедшего к власти в США Дональда Трампа и, несмотря на отсутствие явных признаков, прямо или косвенно указывающих на это, подобного мнения придерживаются многие на Западе.Дипломат полагает, что на украинский кризис неизбежно повлияют результаты президентских выборов в США и это побуждает Путина думать, что в случае победы Трампа будет подорвана политическая поддержка Киева со стороны США.Издание также пишет, что в связи с этим украинское руководство пытается ускорить наступление ВСУ, стремясь добиться существенных результатов до американских выборов.Однако, вызывает большие сомнения способность украинской армии добиться сколько-нибудь значимых результатов по итогам своего наступления. Согласно данным Минобороны России, общие потери ВСУ за два месяца с начала наступления достигают 43 тысяч военнослужащих, а также более 4900 единиц военной техники, в том числе 1831 танк и 26 самолетов.