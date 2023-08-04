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Американская пресса: Президент России не намерен идти на деэскалацию конфликта до выборов в США

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Американская пресса: Президент России не намерен идти на деэскалацию конфликта до выборов в США

Президент России Владимир Путин рассчитывает на поражение действующего президента США Джо Байдена на выборах осенью 2024 года и не намерен идти на деэскалацию вооруженного конфликта на Украине как минимум до этого времени.


Как сообщает американское издание CNN со ссылкой на свои источники, в связи с этим власти ключевых стран Запада считают маловероятным завершение украинского кризиса до конца следующего года.

По словам бывшего посла США в Польше Дэниела Фрида, Путин рассчитывает на поддержку со стороны пришедшего к власти в США Дональда Трампа и, несмотря на отсутствие явных признаков, прямо или косвенно указывающих на это, подобного мнения придерживаются многие на Западе.

Дипломат полагает, что на украинский кризис неизбежно повлияют результаты президентских выборов в США и это побуждает Путина думать, что в случае победы Трампа будет подорвана политическая поддержка Киева со стороны США.

Издание также пишет, что в связи с этим украинское руководство пытается ускорить наступление ВСУ, стремясь добиться существенных результатов до американских выборов.

Однако, вызывает большие сомнения способность украинской армии добиться сколько-нибудь значимых результатов по итогам своего наступления. Согласно данным Минобороны России, общие потери ВСУ за два месяца с начала наступления достигают 43 тысяч военнослужащих, а также более 4900 единиц военной техники, в том числе 1831 танк и 26 самолетов.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:55
    +8
    Какая может быть поддержка Трампа ?Он что,выступит на стороне России?Он прожженый амерзский черт.И будет делать то,что скажут лобби в Сенате или Конгрессе
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 19:08
      0
      А собственно - смысл США бодаться с нами в Цэгабонии длительно? Всё что надо - они уже получили, нашего газа в Эуропе нет и не будет, всё подсели на молекулы свободы. Деиндустриализация идёт полным ходом, и вряд ли уж остановится. Арсеналы выметены, и все лихорадочно будут закупать американское оружие. В общем-то - всё что хотели, матрасники получили.

      Продолжение же войны - явно ведёт лишь к усилению России, да и отвлекает от противостояния с Китаем. К тому же - точно уже не приведёт к дополнительным доходам. Одни убытки. Самое время зафиксировать прибыль и закончить бодалово, предложив нашим аллигаторам всякие послабления санкций и отдав пару маленьких кусочков Цэгабонии.. Заявив при этом о своей оглушительной победе. И что-то мне нехорошо подсказывает, что наши верхи запросто пойдут на какой-нибудь Минск-3 в обмен на ништяки. Первый раз что ли?

      И Трамп, как прожжённый деляга, отлично всё это понимает. Как и круги, его поддерживающие. В отличие от старого ишака Байдена и его окружения. Так что..
      1. arthh
        arthh Сегодня, 19:23
        +1
        Это ты так думаешь что газа после сво в 'еуропе не будет.
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 19:14
      0
      Да но из всех вариантов у нас хорошего нет ... не решить на фронте , не подняться в экономике .... вся надежда на Трампа через год ...
      а ведь ещё Вове как то надо обнулиться через полгода боле мене легально
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:34
      0
      Смысл поддерживать слабого, чтоб они больше друг с другом воевали, а не с нами
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:38
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Какая может быть поддержка Трампа ?

      CNN сильно удивились бы, если бы узнали, что Президенту России, по большому счёту, вобще наплевать на американские выборы. Потому что для нас что Байден, что Трамп что хрен, что редька - оба овоща с одного огорода.
      Мало того, "эскалация" или "деэскалация" конфликта не связаны с американскими выборами от слова "совсем". Она связана только с нашими интересами и больше ничем.

      Если пофантазировать и представить, что у нас у власти был бы кто-то, учитывающий американские интересы так же, как, например, не к ночи помянутые Горбатая Собака или Свердловский Пьяница, то не было бы ни февраля 2022-го, ни декабря 2021-го. Соответственно, и войны бы не было. Потому что при этих [жутко нелитературно и нецензурно] сегодня и России, как таковой, не было бы.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:04
    0
    В США только две темы ,Путин хочет избрать Трампа и США надо так извернуться ,если вдруг Украина выиграет.Путин 100 % тогда применит, хотябы одну ракету против США для начала.Это на полном серьёзе.Они по прежнему решают что нам делать и что от нас ожидать.И всех при этом такие умные морды,что понятно чтобы от них что то приемлемое для нас добиться - это не возможно без радикального способа.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:19
      +1
      Цитата: tralflot1832
      В США только две темы

      Слава богу, у нас тема одна - ...
      Всякий раз одна главная тема сменяет другую, ибо:
      Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:31
        0
        Я сегодня очень изумлен,стоило блогеру Алёше приезжать а Россию,как он за неё испереживался- Родина его отблагодарила 19 лет.Но ещё чистить и чистить.
  3. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 19:08
    0
    Это конечно мнение газеты, но на самом деле есть такие "эксперты" у нас примерно так считают что когда будут выборы в США то всё закончится, а уж если Трамп станет президентом то лучше не придумать. Мне это напоминает когда у нас некоторые ждали выборы партий в США осенью 22 года, мол всё, республиканцы постараются быстрее конфликт завершить или финансы поддержки порежут Украине, но по итогу ничего из этого не произошло.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 19:13
      +1
      Скорее эти "эксперты" просто обманывают народ - потерпите ещё чуть чуть, ещё годик, ещё до выборов (так можно почти до бесконечности)
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:33
      0
      Не знаю откуда вы это взяли,но против СССР, России конгресс США голосует всегда единогласно,с 1945 года.
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:36
      0
      А там наоборот к этим выборам подарили Херсон и жалкие попытки вымолить перемирие
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:10
    +1
    Раньше прилетят добрые инопланетяне и разгромят не только всу но и весь блок нато,чем трамп окажется даже нейтральный а не лояльный е России.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:15
    0
    Американская пресса: Президент России не намерен идти на деэскалацию конфликта до выборов в США

    Американской прессе виднее, ибо в России мы узнаём о подобных планах в последнюю очередь...Когда нас просят отнестись к этому с пониманием...
    А вообще-то о такой ситуации Александр Сергеевич как-то написал:
    Ах! боже мой! что станет говорить. Княгиня Марья Алексевна!
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:36
    0
    Американская пресса: Президент России не намерен идти на деэскалацию конфликта до выборов в США
    . Ну конечно, полосатая пресса, даже лучше наглой прессы знает, что у нашего "жирафа" в голове laughing wink
  7. spirit
    spirit Сегодня, 19:55
    0
    Путин рассчитывает на поддержку со стороны пришедшего к власти в США Дональда Трампа
    Ага Трамп который в мирное время выбивал полумиллиардный контракт для саудитов на вооружение, сейчас когда жар в печах только разгорелся все закончит!Ага держи карман шире.Только наивные могут в это верить.Хотя тот кто все мечтает о договорняках в больших кабинетах в это с удовольствием поверит hi