Принципы и средства защиты от безэкипажных катеров-камикадзе

Патрульный корабль "Василий Быков" пр. 22160 - недавно он уничтожал украинские катера. Фото Минобороны РФ
С осени прошлого года киевский режим, оставшийся без полноценных военно-морских сил, использует одноразовые ударные безэкипажные катера. С помощью такой техники регулярно пытаются атаковать наши корабли и береговые объекты. Российские вооруженные силы учитывают эту угрозу и принимают меры по ее нейтрализации. За счет тех или иных средств и методик применение таких катеров предотвращается или пресекается.
Актуальная угроза
О возможности появления у киевского режима безэкипажных катеров-камикадзе стало известно прошлым летом. Позже, в сентябре, эта информация подтвердилась – противник впервые попытался применить такую технику. При этом атака сорвалась, и наши специалисты получили возможность изучить новое ударное средство.
Тем не менее, украинские формирования не оставили попыток применения катеров и атаки наших объектов и кораблей. Кроме того, на их вооружение поступили новые образцы подобной техники с иными тактико-техническими характеристиками. Как сообщается, наиболее крупные катера-камикадзе могут нести заряд в сотни килограммов и доставлять его на расстояние до 800 км.
В последние недели противник начал чаще применять свои катера. Так, утром 16 июля пара таких средств пыталась прорваться к побережью Крыма в районе г. Севастополь. Очевидно, их направляли на порт и корабли, но попытка диверсии была успешно пресечена. В ночь на 17 июля катера-камикадзе использовались в атаке на Керченский мост. На этот раз прорыв удался – были повреждены конструкции моста и погибли люди.
Украинский катер, найденный в Крыму в сентябре 2022 г. Фото Telegram / "Рыбарь"
В ночь на 25 июля два катера пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов», выполнявший задачи в западной части Черного моря. Угроза была вовремя выявлена и нейтрализована. При помощи штатного вооружения экипаж корабля уничтожил катера на дистанции 1000 и 800 м. 1 августа «Сергей Котов» вместе с однотипным кораблем «Василий Быков» отразили атаку уже трех катеров, угрожавших гражданскому судоходству.
В ночь на 4 августа противник вновь предпринял попытку атаки береговых объектов. На этот раз его целью стала военно-морская база Новороссийск. Два вражеских катера вновь были обнаружены и уничтожены. При этом украинская пропаганда, несмотря на очередной провал, пытается выставить эту диверсию успешной – поводом для ее радости стали повреждения одного из российских кораблей. Через сутки в районе Керченского пролива атаковали гражданский танкер.
Очевидно, что киевский режим продолжит атаковать наши корабли и береговые объекты при помощи доступных ему безэкипажных катеров. Кроме того, уже пострадало гражданское население и судоходство. В связи с этим нашему флоту и другим войскам придется принимать соответствующие меры. К счастью, все необходимые методики и средства уже известны, освоены и готовы. Именно поэтому основная масса вражеских катеров уничтожается задолго до подхода к их целям.
Превентивная демилитаризация
Атаки катеров-камикадзе можно предотвращать уже на стадии их организации. Для этого необходимо выявлять места производства и дислокации такой техники. Своевременный удар по таким предприятиям и базам сокращает оперативные возможности противника или вообще лишает его возможности провести диверсию.
Катер, использовавшийся в атаке на корабль "Приазовье", июнь 2023 г. Фото Минобороны РФ
Российская армия проводит соответствующие мероприятия. Выявляются и уничтожаются объекты инфраструктуры, предназначенные для безэкипажных катеров. Так, 18 июля – на следующий день после теракта против Керченского моста – ВМФ выполнил групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам противника в районе г. Одесса, где велась сборка и подготовка катеров-камикадзе. Эту операцию обозначили как удар возмездия.
В ночь на 20 июля аналогичный удар выполнили силами ВВС и ВМФ. Целями стали объекты в районе Одессы и Ильичевска. 23 июля комплексы воздушного и морского базирования вновь несли возмездие. Очевидно, что в ближайшее время противнику ответят за атаку Новороссийска.
Заграждение на пути
Достаточно простым и эффективным средством против надводных и подводных угроз разного рода являются боновые и боносетевые заграждения. Такое устройство представляет собой цепь из отдельных плавучих элементов, к которым снизу может прикрепляться сеть. Несмотря на свою простоту, заграждение такого типа позволяет защитить акваторию от надводной и подводной техники противника.
Еще в январе иностранная пресса, ссылаясь на спутниковые снимки коммерческих операторов, сообщала, что Черноморский флот начал использовать боновые заграждения. С их помощью тогда защитили бухты Севастополя, где базируются наши корабли. К сожалению, это усложняет процесс выхода в море и возвращения на базу, но такие трудности оправданы снижением рисков.
Несколько дней назад стало известно, что аналогичную защиту получает Керченский мост. Для защиты от новых атак, пролив в районе сооружения с обеих сторон перекроют бонами. Это повлияет на гражданское судоходство, но, как и в случае с Севастополем, безопасность окупает все временные неудобства.
Пулеметчик на борту "Приазовья" ведет огонь по катеру. Фото Минобороны РФ
Необходимо напомнить, что боносетевые заграждения не используются самостоятельно. Их применяют в рамках комплекса мер защиты акваторий. В частности, ведется наблюдение за надводной и подводной обстановкой, а также, при необходимости, применяется то или иное вооружение.
Огневое воздействие
Как показали события последних недель, значительную роль в борьбе с катерами-камикадзе играют боевые корабли. Они способны выявлять и уничтожать подобные цели вблизи баз и в открытом море – в последние недели и месяцы несколько вымпелов показали такие возможности. Кроме того, надводный флот обеспечил нанесение ударов возмездия и штатным оружием поразил пункты базирования катеров противника.
Украинские безэкипажные катера фактически представляют собой надводную скоростную маневренную цель. Такой объект можно обнаружить при помощи штатных радиолокаторов разных типов, ставящихся на наших кораблях. Кроме того, большое значение имеет визуальное наблюдение за окружающей обстановкой. Радиотехнические средства и оптика позволяют засечь опасный объект на дистанциях в километры и принять необходимые меры.
Катера-камикадзе уничтожаются штатным вооружением кораблей. Они не имеют никакой дополнительной защиты и уязвимы для любых огневых средств, начиная от крупнокалиберных пулеметов. После одной из прошлых атак Минобороны показывало кадры поражения катера пулеметным огнем. Также возможно использование малокалиберной скорострельной артиллерии. Она выгодно отличается от пулеметов большей огневой мощью и наличием автоматизированных систем управления.
Новый тип катера-камикадзе на вооружении Украины. Кадр из репортажа CNN
Вражеские катера управляются по радио и используют спутниковую навигацию. Это означает, что они принципиально уязвимы для систем радиоэлектронной борьбы. На наших кораблях, как и на береговых объектах, имеются такие средства. Тем не менее, пока о подавлении катеров не сообщалось – их попросту уничтожают.
В защите акваторий, баз и судоходства сейчас задействованы корабли разных типов. Так, гражданский флот прикрывают патрульные корабли пр. 22160, и недавно им пришлось отражать атаки катеров-камикадзе. Ранее, в июне, с подобной угрозой боролся разведывательный корабль «Приазовье», и его экипаж уничтожил нападавшие катера.
Борьба продолжается
Таким образом, украинские одноразовые катера ударного назначения представляют известную угрозу для наших кораблей и береговых объектов, но переоценивать ее не следует. С ними можно и нужна бороться, и наши вооруженные силы располагают всеми необходимыми средствами, методиками и компетенциями.
Как показывает практика, российский ВМФ эффективно решает задачи противодействия катерам-камикадзе. Подавляющее большинство таких объектов выявляется и поражается на пути к их целям. Кроме того, некоторое, пока неизвестное, количество катеров уничтожили ударами по их базам. Впрочем, единичные средства нападения все же прорываются к нашим объектам и наносят урон.
Все это показывает, что очередное украинское «чудо-оружие», созданное при помощи иностранных специалистов и призванное изменить ситуацию на море, не оправдало надежд. Тем не менее, противник не собирается отказываться от него и будет предпринимать новые попытки атак. Соответственно, нашему флоту придется продолжать борьбу с этой специфической угрозой.