Украинская самоделка для защиты танков от наших FPV-дронов

Мы уже не раз подмечали тот факт, что специальная военная операция на Украине стала настоящим полигоном для полевых модификаций боевой техники в области повышения её защищённости. В основном они касаются непосредственно усиления бронирования различными экранами, козырьками и динамической защитой. Однако не так давно украинские кустари представили свою новую разработку в виде комплекса радиоэлектронной борьбы для размещения на танках и других машинах.
Цель «изобретения» проста – противодействие дронам-камикадзе, всё чаще атакующим бронетехнику.
Есть необходимость?
Понятно, что про дроны-камикадзе, которые отправляют украинские боевые машины в ремонтные мастерские или прямиком в их стальную Вальгаллу, написано немало. Иногда настолько фантастично, что танки ВСУ якобы истребляются чуть ли не многими сотнями единиц, так и не доехав до линии боевого соприкосновения. А уж про легкобронированную технику вообще можно не говорить.
Но каковы реальные масштабы происходящего?
Там всё куда скромнее, чем кажется.
Для ответа на этот вопрос достаточно взглянуть на статистику использования этих изделий. Однако, чтобы составить более полную картину происходящего, посмотрим как на целевую «аудиторию» украинской поделки в лице FPV-дронов с примотанными к ним гранатами, так и на «Ланцеты», которые ни разу не являются специализированными противотанковыми средствами и имеют статус универсальных барражирующих боеприпасов.
Атака FPV-дрона по украинскому танку
Так, по данным ребят из Lostarmour, за период с июля 2022 года по 7 августа 2023 года на видео было зафиксировано 517 эпизодов применения «Ланцета», из которых только 67 пришлось по танкам и спецтехнике, а также 52 – на лёгкую бронетехнику. Остальное – самоходные артиллерийские установки, буксируемые орудия, зенитные комплексы и так далее.
По FPV-дронам всё та же статистика говорит, что за период с февраля этого года по нынешний день в сеть выложили видео 311 случаев применения этих изделий, хотя сколько ещё неопубликованных или не попавших в поле зрения – даже загадывать трудно. Но из того, что есть: 22 атаки «летучих гранат» по танкам и специальной технике, а также 37 – по легкобронированным машинам, включая БМП.
Да, обескураживающего количества мы наблюдать не можем. Но здесь есть один очень важный нюанс. Кроется он в том, что украинские военные располагают крайне ограниченным по количеству парком танков и другой брони, который фактически нечем пополнять. А учитывая, что достаётся танкам ещё и от ракетных комплексов, артиллерии, мин и прочего оружия, дроны становятся действительно серьёзной угрозой, способной нанести существенные потери.
Так что в условиях, когда собственная или иностранная промышленность средства радиоэлектронной борьбы в серийном количестве предоставить не может, в дело вступают кустари. Тем более, что опыт в этой сфере накоплен значительный – самодельные РЭБ буквально наводнили позиции обеих сторон конфликта.
Чемодан с антенной
Первые упоминания этой штуковины в украинских СМИ появились почти две недели назад – тогда портал Militarnyi со ссылкой на запрещённую в России социальную сеть Facebook опубликовал фотографии нового устройства, созданного волонтёрами и предназначенного для использования на танках и другой технике.
На снимках видно, что изделие представляет собой ударопрочный и влагозащищённый пластиковый кейс с электроникой внутри, который помещается в металлический ящик на крыше башни танка за люками экипажа. Имеется и антенна, ввинчивающаяся в соответствующий вход после закрытия крышки ящика.
Заявленные характеристики: создание помех на частоте 900 МГц, используемой многими беспилотниками для управления, и рабочая мощность 50 Ватт. Этого в принципе должно хватать для того, чтобы «сбить с толку» атакующий БПЛА на конечном участке траектории.
Забавно, что появление этой самоделки ожидаемо вызвало волну слухов в типичном стиле о создании некоего «супероружия», способного свести к нулю все действия беспилотной авиации. Некоторые вообще предположили, что за стенками кейса кроются секретные разработки сумрачного киевского гения. Тем не менее практика с обеих сторон конфликта показывает – зачастую никто заново изобретать велосипед не хочет, когда есть «Алиэкспресс» и отработанная технология производства, для которой не требуются университетское профильное образование и сложное оборудование.
Иными словами, начинка самодельного комплекса радиоэлектронной борьбы, скорее всего, полностью копирует схему окопных систем РЭБ, собираемых буквально на коленке. Применяются они как у нас, так и в ВСУ – в формате ружей против дронов и стационарной аппаратуры с возможностью длительной работы.
Китайские модули постановки помех для БПЛА, продаваемые на «Алиэкспрессе»
Как правило, подобные комплексы собираются на основе уже готового модуля постановки помех, включающего все необходимые транзисторы-резисторы и прочие компоненты. Достать их не проблема, поскольку производятся они нашими добрыми китайскими друзьями и продаются на вышеупомянутом «Алиэкспрессе».
Цена вопроса: от 300 до почти 1 000 долларов за единицу в зависимости от частоты и мощности передатчика. Это с фиксированной частотой, но есть и подороже, позволяющие регулировать частотные диапазоны с помощью отвёртки или, в совсем уж люксовом варианте, кнопками и даже сенсором.
Китайский модуль генерации помех (сверху) на массивном алюминиевом радиаторе
В качестве охлаждения обычно применяется алюминиевый или медный радиатор с вентилятором (окно для него прекрасно видно в стенке кейса), поскольку при длительной работе модуль нагревается до такой температуры, что, грубо говоря, пожарить на нём яичницу – не проблема.
Что же по периферии: при необходимости преобразователь напряжения, а также аккумуляторы или иной источник электропитания, конфигурация антенны – на выбор. В данном случае она всенаправленная.
Преобразователь напряжения, используемый для питания самодельных средств РЭБ
Безусловно, до заводских полноценных комплексов РЭБ эти самопальные системы не дотягивают и в целом непробиваемую защиту от прилёта сверху не обеспечивают, но с дронами гражданского назначения, переделанными в боевые, порой успешно справляются. Иногда настолько, что прикрытые ими наши или украинские позиции становятся полностью недоступными как минимум для FPV при использовании глушилок разных частотных диапазонов.
В случае с данным изделием по частотам всё скромно – только 900 МГц, но результаты показать может вполне. Тут остаётся только предоставить слово самим «разработчикам», испытывавшим этот кейс с антенной на танке Т-72. Изначально язык английский, поэтому использован машинный перевод.
«В течение трёх недель на боевых вылетах (в ходе боевой работы) эта коробочка выполняла все поставленные задачи на отлично, без единого даже касательного попадания FPV-дронов. Хотя соседние экипажи поймали по 2 кумулятивных (дрона) на одной из многочисленных миссий».
Верить сказанному или не верить – вопрос обсуждаемый, но ничего удивительного в этом нет. «Глушилка», особенно в доработанном виде с разными диапазонами частот, вполне способна обрубить управление беспилотников гражданского назначения, переделанных под боевые. В конце концов, в стационарных вариантах исполнения такие изделия уже давно опробованы и широко применяются.
Можно, конечно, сильно обеспокоиться фактом оснащения бронетехники такими самодельными РЭБ. Тем не менее есть основания полагать, что ожидать их появления на украинских танках и другой бронетехнике пока рано.
Более того, скорее всего, они вообще не получат широкого распространения не только из-за повышенной радиолокационной заметности машин, которые в общем-то легко запеленговать средствами радиолокационной разведки. Но и по причине возможности поубивать собственные беспилотники. Причём под ударом даже не собственные FPV-дроны, которые случайно могут попасть в ловушку.
Дело в том, что БПЛА гражданского типа давным-давно используются для оценки обстановки на поле боя, корректировки боевой работы подразделений и улучшения их взаимодействия. Порой без их «взгляда сверху» вообще невозможен какой-либо успех даже самого локального характера. Поэтому нетрудно представить, какие сложности может вызвать постоянно перемещающаяся бесполётная зона от танка или БМП, а тем более от целой бронегруппы, оснащённой таким комплексом РЭБ, когда в воздухе висят не защищённые от помех коптеры.
Так что пока – палка о двух концах. Тут даже промышленность, в том числе и нашей страны, имея все ресурсы и финансирование, на такие рисковые эксперименты пока не решается – сопутствующих проблем в эксплуатации будет вагон и маленькая тележка.