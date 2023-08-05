Военное обозрение
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Подтвердилась украинская атака на российский танкер в районе Керченского пролива

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Подтвердилась украинская атака на российский танкер в районе Керченского пролива

Подтвердилась информация об атаке на российский танкер в районе Керченского пролива.


В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска рассказали ТАСС о том, что танкер получил повреждения. По последним сведениям, есть повреждение машинного отделения.

Экипаж танкера, а это 11 человек, не пострадал. Разлива топлива, к счастью, не произошло.

Сообщается, что танкер, вероятно, будет отбуксирован в ближайший порт для проведения детального анализа повреждений и решения вопроса о надлежащем ремонте.

Напомним, что ранее власти Украины отметились прямыми угрозами в адрес России в плане готовности атаковать, как они сами заявили, любые гражданские суда РФ в Чёрном море. И такая угроза уже реализована. По всей вероятности, для удара по российскому танкеру использовался морской беспилотник.

Напомним, что днём ранее украинский режим дронами пытался атаковать военную базу ЧФ РФ в Новороссийске. Сообщалось, что основная атака была отбита. Однако потом в сети появились кадры с тем, как один из дронов направляется к борту корабля «Оленегорский горняк». Минобороны ситуацию в этом плане на данный момент официально не комментировало.
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47 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:59
    +7
    Минобороны ситуацию в этом плане на данный момент официально не комментировало.

    А что МО может сказать в том плане? Только ручками развести! (((
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 07:05
      +2
      Действительно! У нас МО самое молчаливое на свете. Если бы не интернет, уже бы все враги были в на том свете request
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:46
        +2
        Вот и началась неограниченная морская война на Чёрном море. am
        Очередная Красная Линия осталась позади.
        Ждём очередных озабоченных озабоченностей от нашего МИДа. Где ответка? Где удары по центрам принятия решения? Где русские пираты? Может пора Вагнеру собственным флотом обзавестись?
        1. K._2
          K._2 Сегодня, 07:58
          +1
          Пока в высоких эшелонах элиты мелеют от мечтаний о новой зерновой, хамоне и виллах с дон периньоном на лазурном берегу, укрофашисты скатились в банальный террор и террористами их никто не признает, а зачем, лучше законы о мобилизации принимать людоедские, своих мужиков много, чай сдюжат до очередного договорняка на лбс..а недостаток мигрантами закроем потом, они то уж исправят демографию.
          1. Vita VKO
            Vita VKO Сегодня, 08:20
            +1
            Цитата: K._2
            Пока в высоких эшелонах элиты мелеют

            Укрофашисты могут легко направить такой беспилотник в сторону пляжа на побережье. И это станет очередной "неожиданностью" для МО РФ. Складывается ощущение, что главное для московских бонзов это безопасность Зеленского и его окружения.
        2. Escariot
          Escariot Сегодня, 08:14
          +1
          Вы же помните, кто первый об'явил все суда следующие на Украину законной военной целью. Через день противник сделал тоже самое. Многие тут смеялись. Результат как говорится очевиден.
          Пиратство ничем не поможет, ибо это пиратство и суда будут считаться захваченными пиратами. Другое дело, что в режиме "Война" каперы и в правду могут захватывать суда врага, но это работает в обе стороны, и с учётом бОльшего морского трафика у РФ ещё не понятно кому это выгодно.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:07
      +5
      Получается что по мощности заряды разные на дронах? Как раньше писали о 300 кг взрывчатки , такое количество наделало бы больше бед с БДК и танкером
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 08:28
        +2
        Возможно часть внутреннего об'ема можно перепрофилировать под топливо или взрывчатку в зависимости от того, что вам больше требуется в данной операции.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:09
      +2
      Цитата: Егоза
      Минобороны ситуацию в этом плане на данный момент официально не комментировало.

      А что МО может сказать в том плане? Только ручками развести! (((

      Интересно не то, что МО скажет, интересно, что будет наконец-то сказано в адрес МО.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 07:24
        +3
        Делаем господа выводы о возможностях управляемых безпилотников. Нам как морской державе стоило бы иметь морской вариант ланцета. А от террористического государства чего все ждали. У них и хозяин такойже. Пусть МО думает как контролить морское пространство, в советское время диверсант не проскочил бы.
        1. PN
          PN Сегодня, 07:50
          +1
          Ланцет скоростную маневровую цель не перехватит. Тут РЭБ мощная нужна, глушилки всякие. А у мореманов с этим делом походу туго, хотя энергии корабля хватило бы.
          1. Escariot
            Escariot Сегодня, 08:01
            0
            Вряд-ли и РЭБ сильно поможет поможет. Ну допустим вы сможете заглушить сигнал со спутника на расстоянии километра, однако противник может просто перейти на самонаводящиеся дроны и ИК головкой типа Джавелина.
            1. PN
              PN Сегодня, 08:13
              -1
              РЭБ должна не просто глушить сигнал, она должна "выжигать" электронику. Да, я понимаю, что это следующий уровень технического развития РЭБ, но энерговооруженность и место на корабле могут это позволить. Дело за инженерами.
              1. Escariot
                Escariot Сегодня, 08:34
                -1
                Отлично. На корабле есть своя электроника. Если вы собираетесь выжечь всю электронику на расстоянии сотен метров, то что будет с вашей же электронникой на корабле?
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:05
        +4
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        интересно, что будет наконец-то сказано в адрес МО.

        В адрес МО уже высказывались трое (Пригожин, Попов и Стрелков). Пока желающих больше нет.
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:11
      +1
      Радикальное решение проблемы - это взятие Киева или хотя бы Одессы. Но в целях СВО я об этом не слышал. Невольно рождается крамольный вопрос. А для чего все начиналось?
  2. Minus
    Minus Сегодня, 07:00
    +6
    Опять кто нибудь из властей невнятно промычит. Опять Медведев грозный пост выкатит.... И каааак утруться! И опять по бункерам, до следующих громких атак....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:13
      0
      Да,и заметьте-убытки свои угрозы реализовывают.Пусть частично.Но слов на ветер,как ДАМ не бросают.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 07:43
        +5
        Ручку там на стол, случайно, никто, не бросал...?
  3. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:02
    +4
    печально, что атаки результативны и нормального противодействия им нет.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:05
    +4
    Минобороны ситуацию в этом плане на данный момент официально не комментировало.

    Думают само рассосется и забудут. Возмутило больше вранье, честно бы признали бы провал, больше уважения бы было, а такие ходы МО РФ, причем вероятно рекомендованные высшим руководством, показало его недалекость и это очень напрягает.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:06
    +1
    Минобороны ситуацию в этом плане на данный момент официально не комментировало.
    Проволочка с предоставлением достоверной информации (даже если она не совсем приятная) вызывает недомолвки, вброс фейков и совершенно не нужную в таких случаях реакцию населения. Чем активно пользуются украинские и западные СМИ вбрасывая пачками необходимую им информацию. А это один из элементов информационной войны и реагировать на это необходимо без задержек иначе инициатива оказывается на стороне противника.
    власти Украины отметились прямыми угрозами в адрес России в плане готовности атаковать любые гражданские суда РФ в Чёрном море
    Необходимо лишить возможности украинским портам принимать какие бы то ни было суда и пока хоть так отрезать Украину от моря. А этому могут способствовать удары по портовой и припортовой инфраструктуре.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:10
      -1
      А причём тут порты краины? Суда идут в Грузию, Болгарию , Румынию.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 08:02
        -1
        значит никто там ходить не должен, надо набросать морских мин на путях прохода
  6. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 07:06
    +1
    Нельзя на это закрывать глаза, уже очевидно что угроза от украинских морских беспилотников стала системной и пока мы не разработаем эффективную систему их своевременного раннего обнаружения и уничтожения, всё это будет продолжаться и дальше.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:12
      +2
      Чёрное море хоть и называют ,,лужей,, но охватить и контролировать всё, мы в ближайшее время к сожалению не сможем.
  7. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:07
    -1
    Надо вооружать гражданские суда. Хотя бы на Чёрном море. И экипаж соответственно готовить к возможной атаке дронами. Война есть война.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:03
      +2
      Вооружать гражданские суда? А куда эти суда будут идти? Если между российскими портами, то ещё можно, а вот в порты других стран нельзя.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 08:49
        0
        Цитата: Escariot
        Вооружать гражданские суда? Если между российскими портами, то ещё можно, а вот в порты других стран нельзя.

        Правда нельзя?
        "Пентагон готов размещать военных моряков и морскую пехоту на торговых судах, проходящих через Персидский залив, чтобы помешать захвату их иранскими силами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Министерстве обороны США."
        Или просто кому-то нельзее? yes
        "Предлагая защиту судовладельцам, американцы будут учитывать ряд факторов: страну, под флагом которой ходит судно, национальность владельца, состав экипажа и характер груза."
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:09
    +3
    В мирное время эти БПА проблема.Придётся возвращаться к опыту 1и2 мировых войн.Дозоры,боновые заграждения и авиация,лучше БПЛА Форпосты и Иноходцы.И бомбить ,бомбить и бомбить одесскую область.Этот удар МО РФ предупреждение ,цель Украины обнулить нам трафик на Чёрном море.Цель запада принудить к зерновой сделке ,а после неё с наслаждением вытирать об нас ноги.Пока паники нет если смотреть маринтрафик.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:16
      +2
      Андрей, вчерашнее падение на Мос бирже не результат этой атаки? Просто время нападения не указано.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 07:23
        +2
        Как один из факторов возможно наложило свой отпечаток, но коррекция давно назревала. ММВБ на хаях уже который месяц.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:10
    0
    Это все было легкоипрогнозируемо,но кремль и мо никак не раскочаются в понимании создании флотилии ,или а воссоздании Азовской военной флотилии,приоритетной задачей которой являлась юы именно борьба с такими гидродронами при постоянном патрулировании внутренних вод страны,особенно акватории Азовского и Черного морей и портов там находящихся.
  10. avia12005
    avia12005 Сегодня, 07:14
    0
    Медлительность и отсутствие внятных ответов, реальных, а не информационных, внушает большие сомнения в соответствии своим должностям командования ЧФ и ВМФ. Но ведь это же не парады проводить.
  11. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 07:20
    0
    Стоп, а где наша противолодочная авиация? Почему не организовано постоянное дежурство? Т. Е все так печально?
    Опять же дроны большой дальности, которые показывают на всех выставках? Где они?
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 07:24
      +2
      Опять же дроны большой дальности, которые показывают на всех выставках? Где они?

      Как где? На выставках и остались.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 07:57
      +1
      Цитата: ism_ek
      Стоп, а где наша противолодочная авиация?

      В СССР осталась ! У РФ "кишка тонка", чтобы иметь то,что имел Союз !Особенно при таких "эффективных менеджерах " , что эффективно "пятые точки" правящему режиму лижут !
  12. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 07:32
    +2
    Цитата: Pharmacist
    Надо вооружать гражданские суда. Хотя бы на Чёрном море. И экипаж соответственно готовить к возможной атаке дронами. Война есть война.

    Ну, на тот же БДК ещё можно поставить с каждого борта по 2-3 точки с Кордами ( непонятно только, почему этого не было сделано уже ? ), а на каждом торговом - это слишком.
    1. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 08:35
      +1
      Судя по видео из интернета, БДК, атакованный на внешнем рейде Новороссийска, не находился в повышенной степени готовности: иллюминаторы не задраены, вахты на верхней палубе, видимо, не было, дрон никто не видел, не сопровождал, не обстреливал. Как я понимаю, то с учетом ведения боевых действий, корабль на якорной стоянке должен был находиться в повышенной степени готовности и выставить вооруженную вахту, должна быть назначена дежурная артустановка, открыты радиолокационная и гидроакустическая вахты... и т.д и т.п.
      И ещё. Видимо необходимо подумать об использовании бортовых противоминных сетей, как когда-то на броненосцах и первых линкорах.
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:42
    0
    Ну если так, то вообще все топить надо что идет в порты Одессы.
    Я уже предлагал создать патрульные боны. Поставить на них радиолокационное оборудование. Или патрульные беспилотные средства нужны. Охотники за беспилотными средства украины.
    Почему у нас джо сих пор нет беспилотников на которое мы могли бы поставить радиолокационное оборудование как у американцев?
    По башкам бить надо сидящим в Киеве
    За лидеров Укрорейха надо выплачивать хорошие суммы, в МО не подумали что украинцы готовы выложить его место расположение? Украинскому подполью надо платить деньги, так же как они сейчас делают у нас. Они у нас поджигают шкафы всякие военкоматы. А мы там ничего никому не платим. За танки платим, а людям которые бы выслали информацию об ангарах с оборудованием не платим. В великую отечественную были партизаны они и щас там найдутся в виде бабушек которые сливают информацию.
    Самое главное разбить их шайку лейку, потому что они там отправят на смерть каждого украинца? зАЧЕМ НАМ СТОЛЬКО их ТРУПОВ?
    оНИ ТАМ ЧТО ВОЮЮТ ЗА ВЫХОД В ЕВРОСОЮЗ, ОН ПРОСТО МНОГИМ НЕ НУЖЕН
    Они экономику там свою убили так что там работать не где стало, клянчат деньги у всех стран мира на войну.
    Сбу у многих убило родственников, найдутся желающие отомстить киевскому режиму
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:08
      +2
      Топить суда третьих стран в международных водах? Вам мало проблем с Украиной, предлагаете ещё кого-нибудь подтянуть в качестве наших противников?
  14. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 07:50
    +3
    А танкер ходил в Сирию ,поставлял топливо нашим войскам,это так,для размышление
    1. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 08:19
      +2
      Про то то что это может быть и Эрдоган, друг любезный - легко. Он уже перекрыл нам воздушное пространство для пролета в Сирию.
      А мы ему за это увеличили поток туристов, пусть подавится, да еще и на их самолетах, чтобы наши все сгнили на простое.
  15. unhappy
    unhappy Сегодня, 08:38
    0
    Управление дронами через спутники "старлинк". Связь у украинцев на фронте - тоже эти спутники. Я один считаю что этого достаточно для их уничтожения? am am
  16. Avsch
    Avsch Сегодня, 08:39
    +1
    Очередной ящик Пандоры открыт. Увы
  17. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 08:39
    +2
    Про озабоченность и красные линии сказать нужно.
    А то вообще уже н как такие новости не комментируют....
    Хочется опять крикнуть в пустоту... Доколе?!!!!.
    Пусть уж америкосы отнимут все деньги у российских олигархов, что бы уже не за что держаться было.
    1. К_4
      К_4 Сегодня, 08:50
      0
      так специально и не отнимают, ибо это самые что ни на есть "рычаги давления", а еще там детки почти всей нашей верхушки. Ну и как тут воевать? Удивительно как нас вообще с потрохами еще не сдали. Просто чудо какое-то.