Подтвердилась украинская атака на российский танкер в районе Керченского пролива

Подтвердилась информация об атаке на российский танкер в районе Керченского пролива.
В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска рассказали ТАСС о том, что танкер получил повреждения. По последним сведениям, есть повреждение машинного отделения.
Экипаж танкера, а это 11 человек, не пострадал. Разлива топлива, к счастью, не произошло.
Сообщается, что танкер, вероятно, будет отбуксирован в ближайший порт для проведения детального анализа повреждений и решения вопроса о надлежащем ремонте.
Напомним, что ранее власти Украины отметились прямыми угрозами в адрес России в плане готовности атаковать, как они сами заявили, любые гражданские суда РФ в Чёрном море. И такая угроза уже реализована. По всей вероятности, для удара по российскому танкеру использовался морской беспилотник.
Напомним, что днём ранее украинский режим дронами пытался атаковать военную базу ЧФ РФ в Новороссийске. Сообщалось, что основная атака была отбита. Однако потом в сети появились кадры с тем, как один из дронов направляется к борту корабля «Оленегорский горняк». Минобороны ситуацию в этом плане на данный момент официально не комментировало.