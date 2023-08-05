ВС РФ отразили попытку ВСУ на 4 танках и 6 БМП атаковать под Кармазиновкой на Сватовском участке фронта

Поздно вечером 4 августа штурмовые подразделения ВСУ предприняли попытку атаковать российские позиции в районе Кармазиновки на Сватовском участке фронта. Здесь держат фронт бойцы 21-й мотострелковой бригады российской армии.
Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», украинские боевики пошли в атаку под прикрытием 4 танков и 6 боевых машин пехоты. Завязались интенсивные бои, в результате которых российским войскам при поддержке артиллерии удалось отбить украинскую атаку. Уцелевшие боевики ВСУ были вынуждены ретироваться с места боестолкновения.
По информации от военных корреспондентов, минимум две боевые машины пехоты противника были уничтожены российскими военными. Поставленная перед украинскими формированиями задача выбить российские подразделения с Кармазиновского выступа выполнена не была. После отражения украинской атаки ситуация на данном участке фронта стабилизировалась. Однако украинские формирования предпринимают беспорядочные обстрелы российских позиций.
Отметим, что на Сватовском участке нашим бойцам последнее время сопутствует удача. Это вынуждены признавать и представители командования ВСУ, и западные военные эксперты.
Ряд западных изданий обращает внимание на то, что мнимые успехи ВСУ на Запорожском направлении с лихвой перекрываются успехами российских войск на севере – на Сватовском участке и на Купянском направлении. Здесь нашим бойцам удалось освободить территории, которые по площади примерно аналогичны тем, что смогли взять под контроль украинские формирования на всех участках фронта, где осуществляется контрнаступление, на протяжении последних двух месяцев.