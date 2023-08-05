В России началось производство созданного с учетом опыта применения дронов в спецоперации беспилотника-камикадзе «Гастелло»

Важность беспилотной авиации в современной войне сложно переоценить, что показала специальная военная операция ВС РФ против киевского режима. Сейчас в России началось производство нового беспилотника-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом опыта применения дронов в специальной военной операции. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на инженера-разработчика.
Дрон был разработан с учетом рекомендаций операторов беспилотных летательных аппаратов, которые участвуют в специальной военной операции. Поэтому основной упор делался именно на те характеристики, которых не хватало многим беспилотникам на фронте. Так, дрон сможет совершать ночные полеты. Беспилотник работает по технологии First Person View (FPV, вид от первого лица). Оператор БПЛА видит изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.
Запланировано, что в месяц будут производить не менее 5 тысяч FPV-дронов, очень востребованных на фронте. Как сообщает РИА Новости, в настоящее время производимые на российском предприятии беспилотники на 30% состоят из отечественных комплектующих. Например, российскими являются карбоновые рамы и корпуса.
В обозримом будущем производители хотят увеличить российские комплектующие в новых ударных FPV-дронах до 95 процентов. Это позволит сократить зависимость от других государств, поставляющих комплектующие для беспилотников.
Примечательно и название дрона – в честь прославленного летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. Подвиг Гастелло заключается в том, что он совершил «огненный таран» - направил свой самолет на колонну гитлеровской военной техники.