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В России началось производство созданного с учетом опыта применения дронов в спецоперации беспилотника-камикадзе «Гастелло»

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В России началось производство созданного с учетом опыта применения дронов в спецоперации беспилотника-камикадзе «Гастелло»

Важность беспилотной авиации в современной войне сложно переоценить, что показала специальная военная операция ВС РФ против киевского режима. Сейчас в России началось производство нового беспилотника-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом опыта применения дронов в специальной военной операции. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на инженера-разработчика.


Дрон был разработан с учетом рекомендаций операторов беспилотных летательных аппаратов, которые участвуют в специальной военной операции. Поэтому основной упор делался именно на те характеристики, которых не хватало многим беспилотникам на фронте. Так, дрон сможет совершать ночные полеты. Беспилотник работает по технологии First Person View (FPV, вид от первого лица). Оператор БПЛА видит изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.

Запланировано, что в месяц будут производить не менее 5 тысяч FPV-дронов, очень востребованных на фронте. Как сообщает РИА Новости, в настоящее время производимые на российском предприятии беспилотники на 30% состоят из отечественных комплектующих. Например, российскими являются карбоновые рамы и корпуса.

В обозримом будущем производители хотят увеличить российские комплектующие в новых ударных FPV-дронах до 95 процентов. Это позволит сократить зависимость от других государств, поставляющих комплектующие для беспилотников.

Примечательно и название дрона – в честь прославленного летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. Подвиг Гастелло заключается в том, что он совершил «огненный таран» - направил свой самолет на колонну гитлеровской военной техники.
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26 комментариев
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  1. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 07:23
    +16
    Конечно мы помним и чтим подвиг Гастелло, но он не был камикадзе , сомневаюсь что назвать так дрон это высокая честь...
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:26
      +8
      Согласен. Название беспилотника-камикадзе тоже резануло слух.
      1. C-Real
        C-Real Сегодня, 07:30
        +4
        Предлагаю переименовать в "Банзай". Так будет нейтральнее и аутентичнее.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 07:37
          +4
          Цитата: C-Real
          Предлагаю переименовать в "Банзай". Так будет нейтральнее и аутентичнее.

          Ну, зачем уж так "нейтральнее". В русских сказках кого только не сыщешь!! Например, "Лихо одноглазое". И прицепиться не к чему.
          А вот для дрона имя Гастелло вовсе ни к чему.
          1. Roma-1977
            Roma-1977 Сегодня, 07:59
            0
            Тогда уж "Аццкий сотона".
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 07:35
        +4
        Цитата: rotmistr60
        Название беспилотника-камикадзе резануло слух.

        У меня такое же впечатление !
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:36
        +4
        А по мне-нельзя называть дрон,пусть даже и направленный против нацистов ,именем Героя..Память нужна в другом
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:10
      +1
      Тут действительно ,название нужно вообще изменить на нейтральное,к примеру "ответка "или "нежданчик "!
    3. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 08:14
      +3
      Да уж, так себе названьице. Малость кощунственно дрон-камикадзе называть именем такого человека.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:26
    +9
    Примечательно и название дрона – в честь прославленного летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. Подвиг Гастелло заключается в том, что он совершил «огненный таран» - направил свой самолет на колонну гитлеровской военной техники.

    И это очень глупо, кретин придумал такое название
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:27
    -4
    Например, российскими являются карбоновые рамы и корпуса.

    Примитивно, т.е. дрон импортный. Раньше автосамодельщики выклеивали кузова из стеклоткани, т.е. делали карбон.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 07:35
      +1
      Походу это ты импортный. Казачок засланный. Чёрным по белому написано, 30% запчастей местные. Повторяю: Запчастей.

      Статья говорит о том, что запчасти забугорные, а сборка местная. А если дрон собирается в цеху, в урюпинске, то дрон Урюпинский, а не Ташкенский. В независимости где произведены запчасти. И сами дроны, или любые изделия произведённые из импортных запчастей уже не импрортные.

      И карбон не делается из стеклоткани. Учи матчасть, двоечник.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 07:44
        -5
        И карбон не делается из стеклоткани. Учи матчасть, двоечник


        Учи матчасть, двоечник.


        А почему на ты, знаток? Что карбон, что стеклоткань, это одно и тоже, УГЛЕПЛАСТИК. Просто для некоторых одаренных карбон звучит круче.
        Как сообщает РИА Новости, в настоящее время производимые на российском предприятии беспилотники на 30% состоят из отечественных комплектующих. Например, российскими являются карбоновые рамы и корпуса.
        1. Светлан
          Светлан Сегодня, 07:52
          +6
          laughing
          Стеклоткань это ткань из стеклянных нитей. Карбон это ткань из углеродных нитей.
          Ткань из шёлка и ткань из льна это не одно и тоже и из них получаются разная одежда.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 07:47
      0
      Цитата: Konnick
      Раньше автосамодельщики выклеивали кузова из стеклоткани, т.е. делали карбон.

      Не путайте "вилку с бутылкой" ! Из стеклоткани -стеклопластик ....из углеродной ткани -углепластик или карбон (carbon fibre,carbon fiber )
  4. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:30
    +1
    Карбоновые рамы и корпуса...
    ..
    Насколько помню, у FPV дронов нет корпусов. Только рамы на которые всё крепится.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:39
      -3
      Насколько помню, у таких дронов нет корпусов. Только рамы.

      Конечно, внешний кожух, а не корпус.
      Такой разработчик
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:32
    -3
    Беспилотник работает по технологии First Person View (FPV, вид от первого лица).

    Чисто российский беспилотник и "инженер-разработчик" не стесняется говорить об этом ...позорище, купил на авито и облицовку поменял, а теперь думает и потирает ручкит что "дурачки" из МО будут покупать его игрушку с таким "патриотичным" названием.
  6. Eug
    Eug Сегодня, 07:45
    +2
    Меня всегда удивляло (мягко говоря), когда рядом с фамилией Гастелло не упоминались фамилии его экипажа... не уверен, что стоило так называть БПЛА. Мне понравилось название "Банзай".
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:02
      0
      "Банзай - плохое название. Потому что полная фраза звучит: "Тенно хейку банзай", что означает нечто вроде пожелания "тысячу лет жизни императору".
      1. C-Real
        C-Real Сегодня, 08:17
        0
        Это короткое название. Полное - "Банзай Тоцугеки".
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:36
        0
        Цитата: Roma-1977
        Банзай - плохое название. Потому что полная фраза звучит:

        А мы коротким назовём. Уж во всяком случае это будет лучше, чем нынешнее название.
    2. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 08:39
      0
      Мне понравилось название "Банзай".

      Назвать дрон - "Привет".
  7. Odu1
    Odu1 Сегодня, 08:18
    0
    Могли бы и более актуально назвать. В честь пилота СУ 24, который "Встречайте, с..., Папу".
  8. Avsch
    Avsch Сегодня, 08:24
    +1
    Алё! Вообще с ума посходили, что за название? Мораль где?!!!
  9. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:37
    -1
    . на 30% состоят из отечественных комплектующих. Например, российскими являются карбоновые рамы и корпуса.

    Пластмасса наша. Уже радует!