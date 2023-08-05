Президент Нигерии направил на рассмотрение в сенат страны план интервенции в Нигер, где произошел антизападный военный переворот

В Западной Африке значительно возрастает риск начала крупномасштабного конфликта. Президент Нигерии Бола Тинубу вынес на рассмотрение сената страны план военного вторжения нигерийских войск в соседний Нигер для восстановления власти в этой стране прозападного президента Мохаммеда Базума. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Джазира».Напомним, что в ночь на 27 июля в Нигере произошел военный переворот, кардинально поменявший политический курс страны. Пришедшие к власти в Нигере военные образовали «Национальный совет по защите Отечества» во главе с экс-командующим президентской гвардией бригадным генералом Абдурахманом Тчиани.Одни из первых решений совета – запрет вещания французских телеканалов, прекращение поставок урана и золота во Францию (а Нигер обеспечивал до 35-40% поставок урана Парижу) и вывод французского военного контингента с территории страны. Естественно, что такие решения пришлись не по нраву Западу. Франция решила воздействовать на Нигер через ЭКОВАС – «Экономическое сообщество стран Западной Африки», в котором ключевые роли играют Нигерия и Сенегал.Президент Нигерии Тинубу, который, кстати, свою молодость до тридцати лет провел в США, заявил, что решение о развертывании в Нигере войск ЭКОВАС является следствием выводов, сделанных на встрече представителей сообщества в минувшее воскресенье. ЭКОВАС, председателем которого сейчас также является нигерийский президент, осудил переворот в Нигере и требует возвращения к власти свергнутого прозападного лидера Базума.Однако за Нигер уже заступились Мали и Буркина-Фасо, заявившие, что агрессия против этой страны будет рассматриваться ими как нападение на них самих. Еще более впечатляет заступничество Алжира, обладающего второй по мощи армией на всем Африканском континенте. Власти Алжира тоже поддержали антиколониальный переворот.