Военное обозрение
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Президент Нигерии направил на рассмотрение в сенат страны план интервенции в Нигер, где произошел антизападный военный переворот

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Президент Нигерии направил на рассмотрение в сенат страны план интервенции в Нигер, где произошел антизападный военный переворот

В Западной Африке значительно возрастает риск начала крупномасштабного конфликта. Президент Нигерии Бола Тинубу вынес на рассмотрение сената страны план военного вторжения нигерийских войск в соседний Нигер для восстановления власти в этой стране прозападного президента Мохаммеда Базума. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Джазира».


Напомним, что в ночь на 27 июля в Нигере произошел военный переворот, кардинально поменявший политический курс страны. Пришедшие к власти в Нигере военные образовали «Национальный совет по защите Отечества» во главе с экс-командующим президентской гвардией бригадным генералом Абдурахманом Тчиани.

Одни из первых решений совета – запрет вещания французских телеканалов, прекращение поставок урана и золота во Францию (а Нигер обеспечивал до 35-40% поставок урана Парижу) и вывод французского военного контингента с территории страны. Естественно, что такие решения пришлись не по нраву Западу. Франция решила воздействовать на Нигер через ЭКОВАС – «Экономическое сообщество стран Западной Африки», в котором ключевые роли играют Нигерия и Сенегал.

Президент Нигерии Тинубу, который, кстати, свою молодость до тридцати лет провел в США, заявил, что решение о развертывании в Нигере войск ЭКОВАС является следствием выводов, сделанных на встрече представителей сообщества в минувшее воскресенье. ЭКОВАС, председателем которого сейчас также является нигерийский президент, осудил переворот в Нигере и требует возвращения к власти свергнутого прозападного лидера Базума.

Однако за Нигер уже заступились Мали и Буркина-Фасо, заявившие, что агрессия против этой страны будет рассматриваться ими как нападение на них самих. Еще более впечатляет заступничество Алжира, обладающего второй по мощи армией на всем Африканском континенте. Власти Алжира тоже поддержали антиколониальный переворот.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Hussaina Muhammad (VOA)
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16 комментариев
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  1. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:38
    +1
    Ну вот и понеслось регулирование численности хомо сапиенс на планете.
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:38
    +1
    Наглосаксам выгоден конфликт ещё и в Африке , они всё сделают для его эскалации.
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 07:48
      +3
      А может это нам он выгоден? А то у вас любой кипеш выгоден этим самым, наглам.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:40
    +2
    Нигер - Нигерия! В первом французов погнали, во втором с США никак не распростятся!
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 07:44
      0
      В Нигерии прозападный лидер, а в Нигере такогого свергли. Вот и весь секрет конфликта...
    2. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 08:46
      0
      Слышал, что военные, совершившие переворот в Нигере заключили контракт с "Вагнером". Вот было бы забавно если "оркестранты" наваляют всем недовольным...
  4. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:56
    +1
    А кто-нибудь понимает, на чьей стороне Россия в этом конфликте? Вроде бы, во всех СМИ топят за повстанцев, а на официальном уровне от МИДа идут заявления с призывом скорейшего ВОССТАНОВЛЕНИЯ законности и порядка... это как понимать, возврат власти к свергнутому президенту? Что это, обычный дипломатический блеф или трусость в обозначении своих интересов? Почему Запад не стеснялся ничего, когда свергали Садама и Каддафи? Похоже наш МИД чувствует, что у России в данной ситуации не хватит сил поддержать переворот и оставляет за собой скверный дипломатический трёп. Но именно для таких ситуаций создаются ЧВК и вся надежда на "Вагнер".
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:08
      +1
      Запад возмущён, что убрали их человека. Россия, переворот оказался неожиданным СВР проспало, пока определяется с позицией, поэтому и общие фразы. То что генерал кинул несколько фраз против Запада и приостановил поставки сырья ещё не значит, что за него надо впрягаться. Время покажет.
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: Сабуров_Александр53
      А кто-нибудь понимает, на чьей стороне Россия в этом конфликте?


      У меня понимания нет.... с одной стороны, прозападный президент Нигера которого отстранили от власти, пользуется поддержкой Запада/стран прозападной направленности в Африки + его как ни странно поддерживает Китай.

      Мы же в этой ситуации, похоже со стороны решили понаблюдать, чем дело кончится..... хотя по идее нужно принять сторону повстанцев и оказать им поддержку, в том числе военно-техническую и прислать ЧВК "Вагнер" для помощи, но тут тоже не всё так гладко.... компания Конкорд (Пригожина) до сих пор под прессингом официальной власти, достаточно зайти в ВК и посмотреть что блокировка от генеральной прокуратуры так и висит, остальные активы тоже скорей всего в такой ситуации.... по факту картинку сделали для СМИ одну, а в реальности гнев на милость не сменили.

      Так что как там с финансированием ЧВК Вагнер (государством) и его взаимодействием с властью вопрос.... + если вмешиваться то нужно обеспечить их вооружением, с численностью тоже не понятно, сколько ЧВК сможет предоставить бойцов для Нигера и т.д. много вопросов ответов на которые нет.
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 07:58
    +2
    Записываем в методичку: если в какой-нибудь стране происходит переворот, то в неё можно устроить интервенцию при полном одобрении "мирового сообщества". Угу. А с Украиной тогда что не так?
  6. fiv
    fiv Сегодня, 07:58
    -2
    Стало быть, следующий переворот - в Нигерии! А не высовывайся!
  7. Алексей Т.
    Алексей Т. Сегодня, 08:01
    +2
    Такие странные неполные новости. Вообще из них ничего не понятно. Почему эковас проголосовал за вторжение? Как проголосовал? Никто состав не дает этой структуры, основ деятельности. Вот читаю, что туда входят в том числе Мали, Буркина Фасо (которые вроде как заступились за Нигер). Где бывший президент? Он вроде как под арестом был, а теперь статейки в мейнстримные амерские газеты пишет с призывом о вторжении.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:13
    -1
    Мы не должны стоять в стороне,наше участие,пусть и в завуалировонной форме ,должно иметь место быть.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 08:32
      +1
      Осталось только разобраться с участием, где и кто там наши и наши ли они вообще?
  9. Odu1
    Odu1 Сегодня, 08:24
    0
    Понеслась ... по кочкам. Третья мировая. Счас так и будет, в разных углах планеты.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    0
    С Нигерией все понятно - хотя и бывшая британская колония, но влияние англосаксов осталось. Да и президент провел молодость в Сша, что указывает на политическую ориентацию. Поэтому будут ориентироваться исключительно на Запад и пользоваться их методичками.