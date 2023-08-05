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Фактическое введение санкций: Блинкен заявил о приостановке действия ряда програми по оказанию помощи Нигеру

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Фактическое введение санкций: Блинкен заявил о приостановке действия ряда програми по оказанию помощи Нигеру

Западные страны усиливают давление на новые власти Нигера. Смещение с президентского поста марионеточного для Запада президента Базума задело Вашингтон, Париж и Брюссель за живое. Как отметили новые власти Нигера, давление лишний раз демонстрирует неоколониальную политику в отношении стран Африки, которую реализуют страны Запада, в том числе посредством подконтрольных себе политиков.

Тем временем стало известно, что США «временно приостанавливают» работу нескольких программ по оказанию помощи государству Нигер. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США требуют вернуть «к законному исполнению обязанностей демократически избранного президента Базума»:

Помощь по ряду программ не будет направляться в Нигер до тех пор, пока президент не вернётся к исполнению своих должностных обязанностей.

По сути, это введение экономических санкций.

При этом Блинкен утверждает, что введённые ограничения не коснутся гуманитарной помощи, которая поставляется в Нигер по линии ряда международных организаций.

Напомним, что ранее новые власти Нигера разорвали соглашение о военном партнёрстве с Францией, а также приняли решение прекратить вещание французских телеканалов в стране. Эти каналы они назвали рупором антиафриканской пропаганды. Также ранее новые власти страны решили ввести запрет на добычу европейцами урана и золота. Это притом, что до 40 процентов атомной энергетики Франции основывается на уране, добытом в Нигере.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:42
    0
    Я так понимаю,что прозападных шавок в Африке спускают с поводка.Судя по этим двум статьям.Слово за Вами,"оркестранты"
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:00
    +1
    ранее новые власти Нигера разорвали соглашение о военном партнёрстве с Францией, а также приняли решение прекратить вещание французских телеканалов в стране. Эти каналы они назвали рупором антиафриканской пропаганды.

    И правильно сделали!
    до 40 процентов атомной энергетики Франции основывается на уране, добытом в Нигере.

    Допрыгался Макарончик! Теперь вся Эуропа ринется его поддерживать. Или утопить. )))
    Блинкен утверждает, что введённые ограничения не коснутся гуманитарной помощи, которая поставляется в Нигер по линии ряда международных организаций.

    А как же! Не будет "гуманитарной помощи" как оружие поставлять?
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:16
    +1
    Уверен что янки уже звонили в кремль и требовали и просили чтобы мы у них под ногами не путались,пока они с целой кучей шавок из антинигерской "коалиции"будут подавлять переворот в Нигере.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:25
    +2
    По сути, это введение экономических санкций.
    Т.е. излюбленный прием американцев добиться своего через экономическое давление, угрозы и шантаж. Для бедных стран таких как Нигер это конечно тяжелый груз. А тут еще некоторые африканские страны вдруг забрякали своими старыми ружьишками угрожая интервенцией. Остается пожелать Нигеру выстоять, т.к. союзники у них на континенте тоже имеются.
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:33
    0
    К сожалению, Россия сейчас не в том положении, чтобы вложиться в деколонизацию Африки, а значит Нигер в конечном итоге будет раздавлен. Тем не менее, следовало бы сделать официальное заявление, что Россия поддержит оружием и деньгами любой антизападный демарш стран третьего мира, не требуя ничего взамен. Это способно сильно дестабилизировать глобус и прибавить седых волос у всяких борелей фондерляйенов.