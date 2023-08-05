Фактическое введение санкций: Блинкен заявил о приостановке действия ряда програми по оказанию помощи Нигеру

Помощь по ряду программ не будет направляться в Нигер до тех пор, пока президент не вернётся к исполнению своих должностных обязанностей.

Западные страны усиливают давление на новые власти Нигера. Смещение с президентского поста марионеточного для Запада президента Базума задело Вашингтон, Париж и Брюссель за живое. Как отметили новые власти Нигера, давление лишний раз демонстрирует неоколониальную политику в отношении стран Африки, которую реализуют страны Запада, в том числе посредством подконтрольных себе политиков.Тем временем стало известно, что США «временно приостанавливают» работу нескольких программ по оказанию помощи государству Нигер. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.По его словам, США требуют вернуть «к законному исполнению обязанностей демократически избранного президента Базума»:По сути, это введение экономических санкций.При этом Блинкен утверждает, что введённые ограничения не коснутся гуманитарной помощи, которая поставляется в Нигер по линии ряда международных организаций.Напомним, что ранее новые власти Нигера разорвали соглашение о военном партнёрстве с Францией, а также приняли решение прекратить вещание французских телеканалов в стране. Эти каналы они назвали рупором антиафриканской пропаганды. Также ранее новые власти страны решили ввести запрет на добычу европейцами урана и золота. Это притом, что до 40 процентов атомной энергетики Франции основывается на уране, добытом в Нигере.