В районе населенного пункта Новодонецкое огнем реактивной артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации был уничтожен пункт управления украинской беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» ВС РФ Олег Чехов, слова которого приводит ТАСС.
С уничтоженного российскими ударами пункта управления осуществлялась координация действий беспилотников ВСУ на данном участке фронта. Российские разведчики выяснили место расположения данного командного пункта, после чего он был накрыт огнем российской артиллерии.
Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Восток», в результате обстрелов российской артиллерией в районе Новоивановки также была уничтожена гаубица «Мста-Б» ВСУ.
К западу от поселка Золотая Нива российским войскам удалось уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы противника. К северу от Урожайного ВС РФ ликвидировали гранатометный расчет украинского формирования, а к северо-западу от Новодонецкого – минометный расчет ВСУ.
По сообщению Олега Чехова, ВС РФ с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» смогли также нанести поражение силам противника в районах к северо-западу от Великой Новоселки и Ровнополя. Здесь были уничтожены две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» украинских формирований.
Российским зенитчикам удалось сбить украинские дроны – два беспилотника «Валькирия» и один беспилотник «Лелека». Штурмовая авиация ВКС РФ, в свою очередь, продолжила нанесение ударов по местам скопления войск противника в районах Старомайорского и Приютного.