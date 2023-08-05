Военное обозрение
Войти Регистрация

В результате беспилотной атаки на город Рыльск Курской области повреждения получил православный храм

9
В результате беспилотной атаки на город Рыльск Курской области повреждения получил православный храм

Украинским режимом совершена очередная атака на российские приграничные территории. На этот раз противник использовал беспилотник с системой сброса взрывного устройства в городе Рыльск Курской области. Город находится в нескольких десятках километров от границы с Сумской областью.


Губернатор Курской области подтверждает атаку на Рыльск, осуществлённую с применением дрона.



В результате атаки повреждения получил Покровской собор, в нём выбиты стёкла. Также есть повреждения двух административных зданий. Одно из них – здание местной администрации. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Курский губернатор:

На месте работают представители силовых структур и следственных органов.

Сегодня бригады приступают к восстановлению остекления в зданиях, где оно было нарушено в результате атаки.

Ранее против одного из микрорайонов Рыльска противник уже применял беспилотные летательные аппараты. Тогда так же обошлось без жертв.
Использованы фотографии:
Topwar.ru, ВК/Типичный Рыльск
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:16
    +2
    Негодяи.Собственно самое мягкое слово,которое можно подобрать к подобному
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:43
      +4
      Не так. Враг уничтожает наши города, святыни.
      А мы играем в "благородство", "миротворцев", и "зерновые сделки".

      Надо просто дать свободу действий нашей армии. А политики, которые этого не понимают, должны уйти.

      А бизнесмены так называемые, которые торгуют с врагом, должны быть посажены.

      Я недавно перечитал "Огнем и мечом". Корни нынешних проблем - в глубине веков.

      Но что отличало и отличает малоросско-казацкую вольницу во все времена - это упоротость и упертость, хитрость, лживость и жестокость. Об этом нужно помнить.

      Никаких переговоров! Это хитрый, подлый враг!
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:23
    +7
    И как долго будет иметь место "молчание кремлят "?Путин ходит набрав в рот воды,и лихорадочно размышляя проглотить её или выплюнуть?Шойгу сам ничего нем в состоянии предпринять ,пока сверху не дадут команду?
  3. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 08:23
    0
    Так , возвращаемся в средневековье. И начинается война схизматами&?
    Меня, одно удивляет, когда :папа Римский, выдал им булу на войну с православием? Что-то не слышала
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:28
      +2
      Ну,почитайте историю.Кто и когда из римских "отцов"устроил унию,да и все про отношения католичества и православия
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:29
    +3
    А что скажет Папа Римский, Ватикан, ОБСЕ, ПАСЕ, МУС, ООН и куча остальных никчемных организаций?
    Нет смысла стучаться в закрытые двери нам...никто кроме нас не остановит эти разрушения и убийства совершаемые укронацистами и их пособниками с запада.
    Все решается на поле боя...нашими летчиками, моряками, солдатами и офицерами...на них уповаю я... у России только два защитника Армия и Флот... других нет и не будет.
    .
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:36
      0
      Ничего они не скажут,ибо своего голоса у них нет,а есть обязанность подгавкивать в первую очередь англосаксам.
  5. НСВ
    НСВ Сегодня, 08:35
    0
    Один подход должен быть к этим....не братьям!!!укросвин сдох-день не плох!!!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:38
    0
    К сожалению это будет продолжаться с той или иной долей успеха или неуспеха для Киева. Пока не раздолбаем их под корень и на каждый их удар им будет прилетать десяток наших и более сильных эта бодяга будет тянуться.