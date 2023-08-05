В результате беспилотной атаки на город Рыльск Курской области повреждения получил православный храм

Украинским режимом совершена очередная атака на российские приграничные территории. На этот раз противник использовал беспилотник с системой сброса взрывного устройства в городе Рыльск Курской области. Город находится в нескольких десятках километров от границы с Сумской областью.
Губернатор Курской области подтверждает атаку на Рыльск, осуществлённую с применением дрона.
В результате атаки повреждения получил Покровской собор, в нём выбиты стёкла. Также есть повреждения двух административных зданий. Одно из них – здание местной администрации. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Курский губернатор:
На месте работают представители силовых структур и следственных органов.
Сегодня бригады приступают к восстановлению остекления в зданиях, где оно было нарушено в результате атаки.
Ранее против одного из микрорайонов Рыльска противник уже применял беспилотные летательные аппараты. Тогда так же обошлось без жертв.