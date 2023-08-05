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Командующий Силами поддержки ВСУ назвал 5 главных препятствий для контрнаступления на Запорожском направлении

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Командующий Силами поддержки ВСУ назвал 5 главных препятствий для контрнаступления на Запорожском направлении

Очевидный провал украинского контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях заставляет командование ВСУ оправдываться, придумывая различные обоснования для недостаточно быстрых темпов продвижения. Командующий Силами поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега назвал 5 главных препятствий для контрнаступления украинских формирований на Запорожском направлении.


Первая причина – многоэшелонированная оборона российских войск на Запорожском направлении. По словам украинского военного, она состоит из нескольких полос инженерных ограждений. Каждая такая полоса имеет протяженность от 10 до 40 километров, плюс к тому они отличаются высокой плотностью.

Вторая причина – многокомпонентность этой линии обороны. В ее состав, по словам украинского офицера, входят противотанковые минные поля, противотанковые рвы и бетонные пирамиды «зубы дракона». Кроме того, везде расставлены противотанковые ежи, оборудованы препятствия из колючей проволоки.

В-третьих, российские войска широко применяют мины, и устанавливают их таким образом, что снять их не представляется возможным.

В-четвертых, отмечает украинский военный, у ВСУ нет должного количества инженерно-саперных подразделений и специальной техники, что позволяло бы преодолеть российские минные поля. Сейчас командование украинскими войсками уже сформировало 5 инженерно-саперных батальонов. Двести саперов прошли специальную подготовку за границей, а до конца августа планируется подготовить еще около 150 саперов.

Пятая причина, по утверждению командующего Силами поддержки ВСУ, заключается в том, что еще не в полной мере задействована та западная специальная техника, которая была передана Украине. Всего страны НАТО передали Киеву до 100 единиц специальной техники, с помощью которой планируется создавать проходы в заграждениях.

К этой технике относятся инженерные танки, установки разминирования, танковые мостовые составители. Однако у ВСУ пока нет должного количества специалистов, умеющих эксплуатировать данную технику, поэтому подготовка экипажей за рубежом еще ведется.

Но в этом случае не очень понятно, почему украинское командование надеялось на быстрые темпы контрнаступления, так как все перечисленные причины были очевидными и прежде. Сейчас ВСУ несут большие потери в технике и личном составе, а реального продвижения за два месяца так и нет.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:23
    +4
    Мужество и героизм наших бойцов сей хенерал не учитывает..Да уж..Силы поддержки штанов ВСУ..
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:26
    +6
    Трогательная история.
    А ещё про дельфина и русалку есть. До слёз.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:28
    +5
    Забыл сюда добавить погоду,то жара то дожди,высокий бурьян который с танков срывает гусеницы и броню с броневиков,пыль,комаров,прокусывающих бронежилеты насквозь,аж до позвоночника ,ветер,и слепящее глаза солнце...
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 08:29
    +2
    А как насчет "бубенцов", которые плохому танцору мешают...???
    Вы всё-таки, блин, идиоты
    Как вас ещё можно назвать…???
    Могли у России с Европой
    Транзитную соску сосать…
    Но вы предпочли вступить в НАТО,
    А НАТО, то это зачем…???
    Войны НАТО точно не надо –
    У НАТО хватает проблем…
    Не взяли «небратья» вас в НАТО,
    Не взяли вас в Евросоюз…
    Сказали – «Пусть ваши солдаты
    Несут на себе войны груз…»
    Пусть гибнут и кровь проливают
    И жизни свои отдают…
    Но в НАТО с ЕС твердо знают,
    Они Украину не ждут…
    1. JOYyppe
      JOYyppe Сегодня, 08:39
      +1
      А как насчет "бубенцов", которые плохому танцору мешают...???

      Они уже этот вопрос решают:
      Официальным представителем ВСУ для англоязычной аудитории назначена трансгендер из США
      Впервые официальным спикером вооруженных сил Украины назначена представитель нетрадиционного меньшинства с иностранным гражданством. Это – американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло.
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:32
    +2
    Слушал сегодня Сивкова. Так вот он интересную версию предлагает. Украинцев бросили в заведомо провальное наступление с целью ослабления самого ВСУ. Польша строит планы войти в Западную Украину и не факт что ее там встретят с цветами сами украинцы. Вот тут то и не помешает ослабить ВСУ.
    1. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 08:54
      +1
      Вдоль границы с Польшей наверняка стоят части ВСУ. Не все на восток ушло. Максимум батальонные группы с усилением.
  6. Andrea
    Andrea Сегодня, 08:49
    +1
    Ну надо же...
    Окопы сами нарылись. Минные поля сами выросли. Ну не пройти не проехать!
    Протез мозга не пора менять?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:50
    0
    То, что является азами организации обороны и необходимо при ее выстраивании оказывается мешает ВСУ добиться поставленной задачи. Так оборонительные сооружения и минные поля и создаются для того, чтобы не дать возможности противнику с легкостью их пройти. И это они еще не дошли даже до первой линии, т.к. наши их удерживают до сих пор на подходах к ней.
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:55
    0
    Да англицкая разведка уже доложила чо вам мешает "танцевать" , все думали что яйки , а оказалось....