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Захарова назвала сроки открытия российских посольств в двух странах Африки

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Захарова назвала сроки открытия российских посольств в двух странах Африки

Как известно, в последнее время Россия очень активно стала строить отношения с африканскими странами, представители многих из которых уже побывали недавно в Санкт-Петербурге на саммите «Россия — Африка».


С некоторыми странами у Москвы не было дипломатических отношений на уровне посольств с тех пор, как развалился Советский Союз. Российский президент ранее заявил, что после 30-летнего перерыва вновь будут открыты посольства России в двух странах Африканского континента – Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. При этом президент Путин не уточнил сроки открытия посольств.

Как сообщает РИА Новости, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это должно произойти не позднее завершения 2023 года. Она заявила, что соответствующие распоряжения уже подписаны главой российского правительства Мишустиным.

Открытие российских дипмиссий должно состояться до конца этого года

— сказала представитель МИД РФ.

Дипломат добавила, что на данный момент идёт решение технических вопросов.

По словам Захаровой, потенциал стран Африки растет в геометрической прогрессии и Москва стремится к максимальному представительству в Африке. Для этого будут открываться новые дипломатические точки и увеличиваться штат уже существующих, отметила дипломат.
Использованы фотографии:
Официальный сайт МИД РФ
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:39
    0
    Я так понимаю,это дипломатическая поддержка подразделений всем известного оркестра(не электрического света)?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:56
      0
      Дипломат добавила, что на данный момент идёт решение технических вопросов

      Что это за технические вопросы, которые нужно решать пять месяцев? what
      Ох, обленились в МИД.
  2. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 09:41
    -1
    Лучше бы что путное сказала, а то всё коричневые линии рисуют.
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:52
    +1
    Кстати, в Сьерра-Леоне (1991 - 2002 гг) было не только советское посольство, но и культурный центр.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:57
      0
      Про "культурные центры","россотрудничество"итд...К сожалению в нашей новейшей истории они совершенно не работали в том направлении,которое нужно.Особенно в странах СНГ
  4. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:56
    +1
    Похоже, что создаются новые ребочие места для дипломатов которые потеряли работу в Европе.
  5. Ватервейс 672
    Ватервейс 672 Сегодня, 10:49
    0
    В 1979 году в кают-компании нашего корабля был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сан -томе и Принсипи. В Википедии об этом можно почитать - эм «Спешный ».Посольство сейчас объединённое с ангольским. На этом фото сотрудники нашего посольства в Луанде. Экскурсия на наш корабль, 1979 год.
  6. solar
    solar Сегодня, 11:17
    0
    Кажется, образовался избыток дипломатов, нужно хоть куда-то пристроить.