Захарова назвала сроки открытия российских посольств в двух странах Африки

Как известно, в последнее время Россия очень активно стала строить отношения с африканскими странами, представители многих из которых уже побывали недавно в Санкт-Петербурге на саммите «Россия — Африка».
С некоторыми странами у Москвы не было дипломатических отношений на уровне посольств с тех пор, как развалился Советский Союз. Российский президент ранее заявил, что после 30-летнего перерыва вновь будут открыты посольства России в двух странах Африканского континента – Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. При этом президент Путин не уточнил сроки открытия посольств.
Как сообщает РИА Новости, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это должно произойти не позднее завершения 2023 года. Она заявила, что соответствующие распоряжения уже подписаны главой российского правительства Мишустиным.
Открытие российских дипмиссий должно состояться до конца этого года
— сказала представитель МИД РФ.
Дипломат добавила, что на данный момент идёт решение технических вопросов.
По словам Захаровой, потенциал стран Африки растет в геометрической прогрессии и Москва стремится к максимальному представительству в Африке. Для этого будут открываться новые дипломатические точки и увеличиваться штат уже существующих, отметила дипломат.