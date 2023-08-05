Военкоры: Малые десантные группы ВСУ пытаются закрепиться на островах в пойме Днепра на Херсонском направлении

Российские войска продолжают отражение попыток украинских формирований наступать на ряде направлений, а также продвигаются сами на Купянском и Краснолиманском направлениях. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов и сводок украинского командования.
На Херсонском направлении малые десантные группы ВСУ пытаются закрепиться на островах в пойме реки Днепр. Кроме того, противник активно обстреливает находящиеся на левом берегу реки Днепр населенные пункты российской Херсонской области.
Для корректировки ударов ВСУ применяют здесь беспилотную авиацию. Но ВС РФ успешно уничтожают украинские десантные группы, часто вместе с лодками и катерами. Тем не менее, украинское командование не оставляет попыток преодоления реки Днепр как естественной преграды для наступления на Херсонщине.
Неплохие новости приходят с Купянского и Краснолиманского направлений. Здесь российские войска демонстрируют определенные успехи, постепенно оттесняя и уничтожая противника и освобождая новые территории. Так, на Сватовском участке фронта фиксируется продвижение в районе Кармазиновки.
На Купянском направлении ВС РФ теснят противника в районе Куземовки. Переброшенные на Купянское направление формирования ВСУ подвергаются сильным артиллерийским обстрелам.
Командованию ВСУ уже приходится признавать непростую ситуацию на северных участках в зоне проведения спецоперации. Это следует из сообщений Минобороны Украины о «тяжелых боях» и о том, что ВС РФ предпринимают «стратегическое наступление» на Купянском и Краснолиманском направлениях.
На Артемовском направлении продолжаются атаки как украинских, так и российских войск. Зато у ВС РФ есть продвижение на Авдеевском направлении, где нашим бойцам удалось овладеть тремя линиями укреплений.
Отдельно стоит обратить внимание на ситуацию на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. В районе Работино ВС РФ артиллерийским огнем и ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» остановили попытку атаки ВСУ силами до роты личного состава. Однако на Угледарском участке Южно-Донецкого направления ВСУ удалось продвинуться в «серой зоне», теперь по ним работают артиллеристы ВС РФ и авиация.