Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры: Малые десантные группы ВСУ пытаются закрепиться на островах в пойме Днепра на Херсонском направлении

9
Военкоры: Малые десантные группы ВСУ пытаются закрепиться на островах в пойме Днепра на Херсонском направлении

Российские войска продолжают отражение попыток украинских формирований наступать на ряде направлений, а также продвигаются сами на Купянском и Краснолиманском направлениях. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов и сводок украинского командования.


На Херсонском направлении малые десантные группы ВСУ пытаются закрепиться на островах в пойме реки Днепр. Кроме того, противник активно обстреливает находящиеся на левом берегу реки Днепр населенные пункты российской Херсонской области.

Для корректировки ударов ВСУ применяют здесь беспилотную авиацию. Но ВС РФ успешно уничтожают украинские десантные группы, часто вместе с лодками и катерами. Тем не менее, украинское командование не оставляет попыток преодоления реки Днепр как естественной преграды для наступления на Херсонщине.


Неплохие новости приходят с Купянского и Краснолиманского направлений. Здесь российские войска демонстрируют определенные успехи, постепенно оттесняя и уничтожая противника и освобождая новые территории. Так, на Сватовском участке фронта фиксируется продвижение в районе Кармазиновки.

На Купянском направлении ВС РФ теснят противника в районе Куземовки. Переброшенные на Купянское направление формирования ВСУ подвергаются сильным артиллерийским обстрелам.

Командованию ВСУ уже приходится признавать непростую ситуацию на северных участках в зоне проведения спецоперации. Это следует из сообщений Минобороны Украины о «тяжелых боях» и о том, что ВС РФ предпринимают «стратегическое наступление» на Купянском и Краснолиманском направлениях.


На Артемовском направлении продолжаются атаки как украинских, так и российских войск. Зато у ВС РФ есть продвижение на Авдеевском направлении, где нашим бойцам удалось овладеть тремя линиями укреплений.

Отдельно стоит обратить внимание на ситуацию на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. В районе Работино ВС РФ артиллерийским огнем и ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» остановили попытку атаки ВСУ силами до роты личного состава. Однако на Угледарском участке Южно-Донецкого направления ВСУ удалось продвинуться в «серой зоне», теперь по ним работают артиллеристы ВС РФ и авиация.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:18
    +4
    Ракам на корм они отправляются, Зеля утилизирует самые боеспособные части , чтобы полякам зайти на Западень , никто не мешал.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:47
      +1
      На Херсонском направлении малые десантные группы ВСУ пытаются закрепиться на островах

      На Артемовском направлении продолжаются атаки как украинских, так и российских войск. Зато у ВС РФ есть продвижение на Авдеевском направлении,

      Короче, на фронте без перемен.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 10:57
        0
        А какой стратегический смысл закрепляться на островах?
        Тяжёлую технику туда не протащишь, от наблюдателя-дрона не укроешься, быстро ни в атаку, ни в отступление не пойдёшь.
        Сидячая мишень для артиллерии.
        Ладно бы там одного-двух наблюдателей, или операторов дронов, тут имеет смысл рискнуть, и в зелёнке укрыться можно.
        Но целое подразделение - это трупы.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:24
    +4
    ВС РФ успешно уничтожают украинские десантные группы, часто вместе с лодками и катерами
    А кому повезет добраться в последствии уничтожаются огнем артиллерии на островах. Куда ни кинь всюду клин, но попыток закрепиться под нашим огнем не оставляют. Упоротые, вот только от чего - от избытка "патриотизма" или все таки химии?
    1. Тромб
      Тромб Сегодня, 09:35
      +1
      А куда им деваться то когда сзади бандеры Азова их жопы на мушке держат.
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 10:37
        +1
        Цитата: Тромб
        А куда им деваться то когда сзади бандеры Азова их жопы на мушке держат.

        А сами перестрелять бандер Азова они не могут?
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:20
      0
      "от чего - от избытка "патриотизма"///
      ----
      Есть патриотизм российский и есть патриотизм украинский.
      Коса иногда находит на камень.
      Пора бы уже это понять через два года войны...
  3. Dusebai
    Dusebai Сегодня, 09:38
    +1
    Вот не понимаю я всушников ..На что они надеются ? Такие потери и мотивация на нуле Их же просто истребляют За кого и за что умирают ?
    А Россия не отступит и пойдет до конца ..Другого выхода у нас нет
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:53
    +1
    Укро-тиролли хоть бы шифровались, что ли... Рандомно "минусы" бы раздавали. Мозгов совсем нет. Аккуратненько, каждому комментарию по "шпале". Слово не в пользу Ураины - "шпала".

    Ну, что ж... У каждого своя война. Это они так в интернетах "за Украину воюют".