Налажена мобильная связь по всему сухопутному маршруту в Крым

Крымский полуостров соединяется по суше с остальной Россией трассой, проходящей по территории ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. И сейчас наконец-то налажена российская мобильная связь по всему сухопутному маршруту в Крым.
Об этом информагентству РИА Новости рассказали в пресс-службе сотового оператора «+7Телеком».
Оператор «+7Телеком» обеспечил мобильной связью сухопутный маршрут в Крым, который проходит через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, протяженность пути составляет более 350 километров
- сообщили в компании.
В Запорожской и Херсонской областях оператор предоставляет населению свои услуги уже больше года. И сейчас он подключил к сети в Новоазовске базовые станции, расположенные по трассе, ведущей в Таганрог, а также в селе Безыменном, которое находится на азовском побережье, на пути из Мариуполя в Новоазовск. Помимо этого, новые станции «+7Телеком» появились в ряде населенных пунктов Мангушского и Новоазовского районов ДНР.
Таким образом, вдоль трассы начала работать сеть мобильной связи. В ней можно пользоваться не только сим-картами «+7Телеком», но и некоторых других сотовых операторов России, в том числе и четырех крупнейших из них, известных как «большая четверка».
Ранее 20 июля компания объявляла о своем намерении досрочно завершить подключение к мобильной сети всего сухопутного маршрута в Крым. На тот момент она действовала уже на 200 километрах трассы из 370.