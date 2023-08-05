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Налажена мобильная связь по всему сухопутному маршруту в Крым

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Налажена мобильная связь по всему сухопутному маршруту в Крым

Крымский полуостров соединяется по суше с остальной Россией трассой, проходящей по территории ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. И сейчас наконец-то налажена российская мобильная связь по всему сухопутному маршруту в Крым.

Об этом информагентству РИА Новости рассказали в пресс-службе сотового оператора «+7Телеком».

Оператор «+7Телеком» обеспечил мобильной связью сухопутный маршрут в Крым, который проходит через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, протяженность пути составляет более 350 километров

- сообщили в компании.

В Запорожской и Херсонской областях оператор предоставляет населению свои услуги уже больше года. И сейчас он подключил к сети в Новоазовске базовые станции, расположенные по трассе, ведущей в Таганрог, а также в селе Безыменном, которое находится на азовском побережье, на пути из Мариуполя в Новоазовск. Помимо этого, новые станции «+7Телеком» появились в ряде населенных пунктов Мангушского и Новоазовского районов ДНР.

Таким образом, вдоль трассы начала работать сеть мобильной связи. В ней можно пользоваться не только сим-картами «+7Телеком», но и некоторых других сотовых операторов России, в том числе и четырех крупнейших из них, известных как «большая четверка».

Ранее 20 июля компания объявляла о своем намерении досрочно завершить подключение к мобильной сети всего сухопутного маршрута в Крым. На тот момент она действовала уже на 200 километрах трассы из 370.
Использованы фотографии:
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4 комментария
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 09:30
    +3
    В ней можно пользоваться не только сим-картами «+7Телеком», но и некоторых других сотовых операторов России

    И по чём роуминг?
    Расценки как в Крыму?
    Крым наш, только вот связь в Крыму не наша. am
    ПыСы. Задолбался симки менять туда сюда, по работе каждую неделю в Крым езжу.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 09:43
      +2
      Сразу вспомнился анекдот:
      -У тебя МТС?
      -Эх! Если бы у меня был МТС, я бы в Крыму не отдыхал. Минимум Монако и Лазурный берег. Так, что это не у меня МТС- это я у МТС.
    2. BASHAR ASAD
      BASHAR ASAD Сегодня, 10:54
      0
      Пересекали с семьёй крымский мост недавно, сразу у всех мегафон списал по 400 рублей, но услуги связи не предоставил. Пришлось покупать сим карту.
  2. UAndrey
    UAndrey Сегодня, 11:20
    0
    Цитата: BASHAR ASAD
    Пересекали с семьёй крымский мост недавно, сразу у всех мегафон списал по 400 рублей, но услуги связи не предоставил. Пришлось покупать сим карту.

    Дочь офицера?