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Президент Венесуэлы обвинил Трампа в попытке организации покушения на него пять лет назад

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Президент Венесуэлы обвинил Трампа в попытке организации покушения на него пять лет назад

Бывший президент США Дональд Трамп мог быть причастен к организации покушения на президента Венесуэлы. С таким заявлением выступил сам глава венесуэльского государства Николас Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы.


В августе 2018 года несколько дронов во время проходившего военного парада врезались в трибуну, на которой находился президент Венесуэлы Николас Мадуро. В результате происшествия ранения получили несколько военнослужащих. Сам Мадуро не пострадал.

Сейчас венесуэльский лидер заявляет, что за этим покушением стоял лично тогдашний президент США Дональд Трамп. Именно он, по утверждению Мадуро, отдал приказ президенту соседней с Венесуэлой проамериканской Колумбии произвести покушение.

За несколько дней до покушения тогдашний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выступил с заявлением, что в Каракасе произойдет некий коллапс, и режим Мадуро падет. Но этого не произошло и Мадуро уже пять лет после неудавшегося покушения находится у власти.

Между тем, такое заявление является весьма примечательным, учитывая, что прозвучало оно именно сейчас, когда у Трампа возникли проблемы и в Соединенных Штатах. Экс-президента обвиняют в организации штурма Капитолия с целью воспрепятствовать вступлению в должность нового президента США Джо Байдена.

Руководство Венесуэлы еще со времен правления в этой стране Уго Чавеса вызывает резкую неприязнь США из-за своего независимого политического курса и стремления освободиться от экономического доминирования Запада. Для борьбы с неугодными венесуэльскими лидерами США прибегают к самым разным способам – от спонсирования оппозиции до покушений.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:32
    +1
    Президент Сша - ЦРУ - покушение или свержение режима это давняя и крепкая связка в структуре американской внешней политики. Будь на месте Трампа другой исполняющий эти обязанности в то время и он бы также отдал такой приказ. В то время американцам было необходимо кровь из носа поставить Гуайдо, у которого возникли проблемы с поддержкой населения Венесуэлы.
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:37
    +1
    Бывший президент США Дональд Трамп мог быть причастен к организации покушения на президента Венесуэлы. С таким заявлением выступил сам глава венесуэльского государства Николас Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы.
    Мадуро явно питает слабость к политике демократической партии в отношении Дональда Трампа bully
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 09:56
    +2
    Мадурушко ты наш, держись там, не сдавайся!
    Мы с тобой!
    Мы конечно с тебя ничего не имеем, да и обычные венесуэльцы уже более десятка лет в полной нищете живут, выживают только за счет раздачи пайков армией, но главное то совсем не в этом!

    Ты же символ гордого сопротивления всеобщей американской гегемонии, возможности жить «по другому», не рабом общества потребления, а высшими духовными ценностями.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:19
    0
    Вот в этом деле на трампа вообще бочку катить не стоит, это вы к цру обращайтесь и госдепу. Трамп сам по себе изгой одиночка в бизнестусовке америки и заказуха точно не его стиль. Сорос,Бжежинский те да,трамп точно мимо.