Президент Венесуэлы обвинил Трампа в попытке организации покушения на него пять лет назад

Бывший президент США Дональд Трамп мог быть причастен к организации покушения на президента Венесуэлы. С таким заявлением выступил сам глава венесуэльского государства Николас Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы.
В августе 2018 года несколько дронов во время проходившего военного парада врезались в трибуну, на которой находился президент Венесуэлы Николас Мадуро. В результате происшествия ранения получили несколько военнослужащих. Сам Мадуро не пострадал.
Сейчас венесуэльский лидер заявляет, что за этим покушением стоял лично тогдашний президент США Дональд Трамп. Именно он, по утверждению Мадуро, отдал приказ президенту соседней с Венесуэлой проамериканской Колумбии произвести покушение.
За несколько дней до покушения тогдашний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выступил с заявлением, что в Каракасе произойдет некий коллапс, и режим Мадуро падет. Но этого не произошло и Мадуро уже пять лет после неудавшегося покушения находится у власти.
Между тем, такое заявление является весьма примечательным, учитывая, что прозвучало оно именно сейчас, когда у Трампа возникли проблемы и в Соединенных Штатах. Экс-президента обвиняют в организации штурма Капитолия с целью воспрепятствовать вступлению в должность нового президента США Джо Байдена.
Руководство Венесуэлы еще со времен правления в этой стране Уго Чавеса вызывает резкую неприязнь США из-за своего независимого политического курса и стремления освободиться от экономического доминирования Запада. Для борьбы с неугодными венесуэльскими лидерами США прибегают к самым разным способам – от спонсирования оппозиции до покушений.