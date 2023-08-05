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Литва пообещала передать Украине в ближайшее время комплекс ПВО NASAMS и средства борьбы с дронами

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Литва пообещала передать Украине в ближайшее время комплекс ПВО NASAMS и средства борьбы с дронами

В ближайшее время Литва направит Украине комплекс противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщило министерство обороны Литвы на своем сайте.


В новый пакет военной помощи Украине, помимо системы ПВО, войдут средства борьбы с беспилотниками, материально-техническое оборудование и даже раскладушки. Прибалтийские страны оказывают военную поддержку киевскому режиму с самого начала спецоперации, хотя и сами не обладают внушительными арсеналами.

В конце июня 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюсом были приобретены два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS – специально для того, чтобы передать их Украине. Как отметил в социальной сети литовский президент, передача Украине дополнительных комплексов позволит усилить возможности ее противовоздушной обороны.

Напомним, что NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) представляет собой передвижной зенитный ракетный комплекс норвежского производства. Он может уничтожать маневрирующие воздушные цели на малых и средних высотах, включая самолеты, вертолеты, баллистические и крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты. Комплекс относится к системам малого и среднего радиуса действия.

Украина уже имеет на вооружении системы противовоздушной обороны NASAMS, однако их наличие в распоряжении ВСУ не является существенной преградой для нанесения ВС РФ результативных ударов по объектам военной инфраструктуры киевского режима.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ministerie van Defensie
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7 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:58
    +1
    Прибалтийские страны оказывают военную поддержку киевскому режиму с самого начала спецоперации

    Этот территориальный отросток не лучше укро - бандеровцев.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:30
      0
      Фашисты - везде фашисты. Гена! hi
      Тттттть
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:59
    +2
    Какой то один обьект этот комплекс и прикроет.Возможно.Но он не для поля боя.А именно там сейчас решается все на войне.
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:24
    0
    Ума в Литве совсем нет, кто бы не победил в выборах президента России всё равно придётся делать сухопутный путь в Калининградскую область, а Вильнюс будет райцентром или России или Белоруссии.
    Законы географии. Все земли Пруссии отойдут России. soldier
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:30
    +1
    да по ходу макеты передадут....потому как комплекс денег стоит из за лужи спросят потом где подевался...потому макеты не больше
  5. Sith
    Sith Сегодня, 11:16
    0
    Интересный момент ... мелкие страны , кровно нажитым делятся ...
    А США у которого вроде и мега-экономика и они сами большую часть этого добра разработали и впарили мелким союзникам ... нет
    Ну тут может , США выкупают у них это ПВО конечно по меньшей чем закупочная цена ... но в целом не понятны эти телодвижения внутри бурлящего русофобией НАТО
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    0
    Литва направит Украине комплекс противовоздушной обороны NASAMS
    Украинским нацикам от литовских с любовью! Такие же отморозки были в период ВОВ, как и ОУН-УНСО. В итоге 2 ЗРК (запланированных к передаче) погоду не сделают, но помощь какую-никакую окажут.