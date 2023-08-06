В США продолжается продление сроков службы боевых кораблей, чтобы численно не отстать от ВМС Китая

Добавление 23-летнего срока службы в совокупности за последние шесть месяцев — это значительные инвестиции в надводные боевые действия. Эти продления согласуются с обязательством министра военно-морских сил Дель Торо перед Конгрессом анализировать срок службы каждого корабля и расширять срок эксплуатации для подходящих кораблей.

Заказ новых кораблей не улучшает, в целом, ситуацию в надводном компоненте ВМС США. Заказано девять новых "Бьерков" и пока не известное количество фрегатов "Констелейшн". Но чтобы не отстать от китайских ВМС, Конгресс запрещает списывать корабли, достигшие предельных сроков службы или имеющих какие-то технические проблемы. Кроме запрета вывести из боевого состава двух УДК типа "Айленд", двух крейсеров УРО типа "Тикондерога" это правило распространили и на четыре эсминца типа "Бьерк".Сроки эксплуатации USS Ramage (DDG 61), базирующегося в Норфолке, Вирджиния, и USS Benfold (DDG 65), базирующегося в Йокосуке, Япония, были заранее продлены на пять лет - до 2035 и 2036 финансового года соответственно. Точно так же по срокам USS Mitscher (DDG 57), базирующийся в Норфолке, и USS Milius (DDG 69), базирующийся в Йокосуке, были продлены на четыре года до 2034 и 2035 финансового года соответственно.Эти продления последовали за продлением сроков эксплуатации USS Arleigh Burke (DDG 51) в марте 2023 года ещё на пять лет - до 2031 финансового года.Продление увеличивает расчетный срок службы каждого эсминца, составляющий 35 лет. «Эти продления срока службы демонстрируют приверженность ВМС обеспечению надлежащих возможностей и мощностей надводного флота », — сказал контр-адмирал Фред Пайл, директор отдела надводных боевых действий, добавив: