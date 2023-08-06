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В США продолжается продление сроков службы боевых кораблей, чтобы численно не отстать от ВМС Китая

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В США продолжается продление сроков службы боевых кораблей, чтобы численно не отстать от ВМС Китая

Заказ новых кораблей не улучшает, в целом, ситуацию в надводном компоненте ВМС США. Заказано девять новых "Бьерков" и пока не известное количество фрегатов "Констелейшн". Но чтобы не отстать от китайских ВМС, Конгресс запрещает списывать корабли, достигшие предельных сроков службы или имеющих какие-то технические проблемы. Кроме запрета вывести из боевого состава двух УДК типа "Айленд", двух крейсеров УРО типа "Тикондерога" это правило распространили и на четыре эсминца типа "Бьерк".


Сроки эксплуатации USS Ramage (DDG 61), базирующегося в Норфолке, Вирджиния, и USS Benfold (DDG 65), базирующегося в Йокосуке, Япония, были заранее продлены на пять лет - до 2035 и 2036 финансового года соответственно. Точно так же по срокам USS Mitscher (DDG 57), базирующийся в Норфолке, и USS Milius (DDG 69), базирующийся в Йокосуке, были продлены на четыре года до 2034 и 2035 финансового года соответственно.

Эти продления последовали за продлением сроков эксплуатации USS Arleigh Burke (DDG 51) в марте 2023 года ещё на пять лет - до 2031 финансового года.

Продление увеличивает расчетный срок службы каждого эсминца, составляющий 35 лет. «Эти продления срока службы демонстрируют приверженность ВМС обеспечению надлежащих возможностей и мощностей надводного флота», — сказал контр-адмирал Фред Пайл, директор отдела надводных боевых действий, добавив:

Добавление 23-летнего срока службы в совокупности за последние шесть месяцев — это значительные инвестиции в надводные боевые действия. Эти продления согласуются с обязательством министра военно-морских сил Дель Торо перед Конгрессом анализировать срок службы каждого корабля и расширять срок эксплуатации для подходящих кораблей.
Использованы фотографии:
https://www.naval-technology.com/
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5 комментариев
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  1. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:58
    +1
    хоть кто-то "демократов" напрягает.

    странные китаезы конечно, могли бы яхты 200 метровые строить,
    ан нет о стране думают, а не благополучии элит
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:12
      0
      У китаезов как Вы их называете, мозги быстро прочищают тем кто не в ту сторону думать начинает. А потом счёт родственникам за применённый боеприпас при исполнении....
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:08
    0
    Все будут хорошо или отлично от 3 рейха. Там яхты были у генералов бизнеса?
    А на мировые лидеры полезли
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 20:09
    -1
    ГЛАВНАЯ проблема- устаревание(за эти сроки) БИУС




    .
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:26
    +2
    А еще у Китая торговый флот огромный. Они своим морским грузоперевозчикам суда в Индонезии и Либерии не разрешают регистрировать.
    А в современных условиях любой контейнеровоз легко превращается в носителя ПКР.