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В Казахстане предложили запретить продажу товаров с символами Z, V и ЧВК «Вагнер»

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В Казахстане предложили запретить продажу товаров с символами Z, V и ЧВК «Вагнер»

Госорганы Казахстана прорабатывают правовые основания для запрета продажи на территории страны товаров с этнополитизированной символикой. Под запрет может попасть, в частности, продукция с символами Z, V и ЧВК "Вагнер".


В прокуратуре страны отметили, что в 2022 году после начала вооруженного конфликта на Украине участились факты демонстрации на транспортных средствах, одежде и детских игрушках символики "Z", "V", "Армия России" и "Вежливые люди", что, по мнению казахских властей, вызывает неоднозначную реакцию в обществе. В связи с этим Генпрокуратурой Казахстана направлено предложение в правительство страны о вводе законодательного запрета и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны используемой противоборствующими сторонами в ходе вооруженных конфликтов символики.

Примечательно, что запретить предлагается также атрибутику, используемую в "военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства". Согласно этой формулировке, казахским властям также следовало бы запретить любую символику, связанную с США, НАТО и Евросоюзом, однако запрет коснулся исключительно символики, связанной со спецоперацией на Украине...

Власти страны также порекомендовали предпринимателям изъять из продажи соответствующую продукцию. Арендодателям торговых площадок порекомендовали регулярно проводить визуальный осмотр реализуемой арендаторами продукции, чтобы вовремя пресекать противоправные действия.
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36 комментариев
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  1. BAI
    BAI Сегодня, 10:02
    +10
    Под запрет может попасть, в частности, продукция с символами Z, V и ЧВК "Вагнер".

    Букву О забыли.
    Дивизию Панфилова.
    И много еще чего
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:13
      +8
      Цитата: BAI
      Под запрет может попасть, в частности, продукция с символами Z, V и ЧВК "Вагнер".

      Букву О забыли.
      Дивизию Панфилова.
      И много еще чего

      А потому, что это позволяет им делать политическая власть России.
      Прокурора Казахстана в санкции, посла в МИД...
    2. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 10:13
      +7
      Ну и вот зачем мы тогда помогли им подавить мятеж? Чтобы вот это пришло к власти? Надо было действительно оставлять группировку, и делать военную базу, тогда бы гонора у них сразу стало поменьше. А так похоже готовят Украину 2.0 судя по риторике
      1. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Сегодня, 10:37
        0
        Для начало бы узнать при вводе войсе что конкретно делали наши военные.
        А то ходят разговоры, что русские военные охраняли пункты хранения вооружения.
        А вот разборкой с толпой занимались силовые ведомоства Казахстана.
        Если так, то какие претензии к Казахстану.
        Нам было выгодно, чтобы оружие не попало в неправильные руки. Чтобы, например контрабандисты и наркотарговцы из похищенного оружия не стреляли по российским пограничникам. Казахстан независимое государство, хотят и делают то, что считают нужным (выгодно определенным кланам в управлении).
        Если нет рычагов негласного влияния - это проблема чиновников, ответственных за направление.
        А вот российскому народу в уши не нужно лить, что вот казахстанский народ против России и русского народа. Это не так!
        Но независимое государство имеет право выбирать внешнеэкономическую политику. Например, российским властям никто не запрещает встречаться с северокорейскими. Это вектор нашего развития. Так на каком основании мы должны угрожать казахстану и его гражданам?
      2. САРМАТ123
        САРМАТ123 Сегодня, 10:58
        -1
        Нам Казахстан много преференций позволяет. К примеру я вчера с Сочи летел через территорию Казахстана, Каспийское море, такая красата. А верить всяким неподтверждённым писулькам...
    3. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 10:32
      +1
      Цитата: BAI
      Под запрет может попасть, в частности, продукция с символами Z, V и ЧВК "Вагнер".

      Букву О забыли.
      Дивизию Панфилова.
      И много еще чего

      316 стрелковую дивизию не забыли, национальный состав дивизии из более чем 11 тысяч солдат и офицеров, в которой русские составляли около 4,5 тысяч, казахи - 3,5 тысяч, украинцы - 2 тысячи человек, часть пополнялась призывниками из Киргизской ССР, опять же русскими, киргизами, казахами.
      Костанайская (Кустанайская), Северо-Казахстанская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Абайская, Алма-Атинская области, те районы, которые граничат с Россией населены преобладающе русскоязычным населением, этнические казахи населяющие эти области частично являются потомками от смешанных браков, или этнические более европеизированные (они ментально ориентированы на Запад), но лояльны к России. Наиболее националистически настроены казахи из центрального, южного и западного Казахстана, их называют мамбетами (селюками).
      Правящая казахская элита вынуждена лавировать (хитропопость) между местными националистами и т.н. "западниками".
      Данные переписи 2009 года о доли основных этносов Казахстана от 4 февраля 2010 года: казахов - 63,1 % населения, русских - 23,7 %, узбеков-2,8 %, украинцев - 2,1 %, уйгур - 1,4 %, татар - 1,3 %, немцев -1,1 %, других этносов - 4,5 %.
      Данные переписи населения Казахстана 2021 года: казахи -80,6 %, русские-10,1 %, узбеки-2,2 %, украинцы-1,5 %, уйгуры-1,5 %, немцы-1 %, татары-1 % ...

      Не все казахи (во всяком случае из областей граничащих с НСО, Алтайским краем и Респ. Алтай) поддерживают запрет символики Армии России, других символов армии в СВО и Вагнеров. Я сам в первый класс пошел в Алма-Ате, родня живет в Семипалатинске (Семей), Усть-Каменогорске, друзья из Экибастуза.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:26
        0
        Цитата: Lynx2000
        Я сам в первый класс пошел в Алма-Ате, родня живет в Семипалатинске (Семей), Усть-Каменогорске, друзья из Экибастуза.

        Когда моего отца Никита Хрущ отправил в ссылку в 1957 году, я три года жил в Семипалатинске.
        Это было самое неприятное и тяжёлое место за всю мою жизнь, хотя я жил в Забайкалье, Харбине, Белоруссии и Прибалтике, где и сейчас живу, здесь намного легче..
        1. Lynx2000
          Lynx2000 Сегодня, 11:42
          0
          Цитата: tihonmarine

          Когда моего отца Никита Хрущ отправил в ссылку в 1957 году, я три года жил в Семипалатинске.
          Это было самое неприятное и тяжёлое место за всю мою жизнь, хотя я жил в Забайкалье, Харбине, Белоруссии и Прибалтике, где и сейчас живу, здесь намного легче..

          Х.З. нормальный город, река Иртыш мне нравится, Алтайские горы от Казахстана до Саян.
          В г. Могочи был не понравился, в Чите в аэропорту в 2005 году был. В Прибалтике не был, судить не могу, родня в Германии живет на юге Баварии, мне ближе ДВ, на Аляске - Фербэнкс, Датч-Харбор (Уналашка), Вакканай, Пусан, Далянь, Циндао, только по работе.
          what Едешь, летишь, плывешь за горизонт, ждешь, думаешь там лучше пока тебя там нет, появляешься... приглядываешься, понимаешь: не место красит человека. Сейчас, в голове как у перелетного гуся работает компАс, синяя стрелка тянет на малую родину, там у меня "База" и семья... yes
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:57
      +3
      Цитата: BAI
      Под запрет может попасть, в частности, продукция с символами Z, V и ЧВК "Вагнер".

      Букву О забыли.
      Дивизию Панфилова.
      И много еще чего

      Ну вы их реально напугали. Так что они видят в вас потенциального агрессора, который попробует отторгнуть Северный Казахстан.
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: BAI
      Букву О забыли.
      Дивизию Панфилова.
      И много еще чего

      Ну да "казах" Панфилов, да и вся дивизия, такие же как и он "казахи", поэтому нет ничего удивительного, что националисты Казахстана возмущаются. Ну нет у них за всю историю ничего мал-мал выдающегося.
  2. Rudauto
    Rudauto Сегодня, 10:03
    +10
    Казахи уже не только с нами в одном окопе, но скорее в окопе с противоположной стороны.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:07
      +2
      Просто они понимают, что следующие на очереди. У них ведь тоже рыльце в пушку.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:10
      +3
      Неоднозначная реакция в обществе?В стаде,бляющим и следующим за козлом на бойню..В Казахстане это наблюдается,к сожалению
  3. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 10:03
    +11
    А как насчет укросимволики? Флаги, шевроны... Как просто бандеровские, так и явно нацистские.

    Но, видимо, для казахских всластей "это другое". am
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: RealPilot
      А как насчет укросимволики? Флаги, шевроны... Как просто бандеровские, так и явно нацистские.

      Но, видимо, для казахских всластей "это другое". am

      Так у ВСУ нету никаких шансов и идей отжать Казахстан, а у нас со всех СМИ сыпалось с начала СВО, что Казахи на очереди
  4. ltc35
    ltc35 Сегодня, 10:10
    +3
    Бедолаги хотят на двух стульях усидет, вот и подстраховываются. Только вот после нашей победы, как в глаза-то нам смотреть будут?
  5. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 10:17
    +2
    Весь казахстан это недоразумение республики Средней Азии имели государственность казахстан никогда
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 10:27
      +4
      Так там половина Казахстана это исконно русские земли. Там и казахи-то никогда не жили! А этот с напомаженными губами пытается все на двух стульях усидеть. А сам забыл, как его российская армия спасла, когда трон под ним закачался. И ведь знает гад, что нам сейчас и так трудно!
  6. Edward
    Edward Сегодня, 10:19
    +1
    Так казахи же сами перевели свой язык на латиницу.
  7. V.B.
    V.B. Сегодня, 10:19
    +6
    А какую часть Оренбургской области подарили казахстану? А каую часть Сибири? А какое государство историческое там существовало? А сколько русских, немцев, татар, армян и т.д. сбегало и бегут из казахстана до сих пор? А русский язык пытаются там дискриминировать? Давно пора им "козью морду" показать. "Восток- дело тонкое". Уважает только того, кто камчой по морде бьёт! Но только не этих кремлёвских сидельцев.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 10:32
      +1
      Раньше эти земли принадлежали казакам, да вот только выжгли их большевики каленым железом воспользовавшись их разобщённостью.
    2. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 10:55
      +1
      Расскажите с какого конкретно года вам удобно считать земли государства Россия?
      А то ведь неудобно может получиться, что к неандертальцам вернемся.
      Если Россия как правоприемница СССР. Есть договор о незыблемости границы, от 1991 года.
      Если Вам лично что-то не нравится, подавайте в конституционный суд и доказывайте что именно в законе нарушило конституцию или становитесь президентом РФ и вносите предложения.
      Мне территории хватает. Кто-бы добывал и перерабатывал ресурсы, производил продукуию товарную и облагораживал территорию России в достаточном количестве для жизни наших с Вами сограждан.
      Казахстан пусть живет как может и видит для смеётся смысл. Есть структуры, которые могут влиять на внешнюю политику соседнтх государств, пусть трудятся. Если Британия идёт, почему наши не могут...
      Важно, что народ был против развала СССР, но народ никто не слушал. А теперь мне кто-то рассказывает, что Казахстан - государство враг. У них есть государсивенный язык. Официальный. Документооборот на нём. Так почему люди не должны знать язык своей страны?
      Когда-то СССР развивал все свои территории, а сейчас такой страны нет. Флот олигархов РФ по водоизмещению и стоимости больше военно-морского флота РФ.
      Вот если юы вместо яхт, олигархи вклажывали средства в постройку в Казахстане предприятий и их оснащение оборудованием произведенным в России, то не возникло бы таких разговоров!
      Но сделано иначе. И я своей жизнью не собираюсь жертвовать из-за лени чиновников и ошибок олигархов!
  8. СтарыйДон
    СтарыйДон Сегодня, 10:21
    +4
    Ох чую скоро и там на майдане скакать начнут.
  9. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 10:25
    0
    Они под этот "шумок" крутят-вертят,Росс газ,нефть итд,"проходят" через Них)Сбывают-ет Я так- маё мнение))
  10. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 10:26
    +2
    Нужно под запрет поставить название "Казахстан" и сопутствующую символику.
    И пусть вертают в зад Российские города доставшиеся на халяву, как и потребовать компенсации за непомерный труд трудящегося люда при создании (в бытность) этого недоразумения.
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 11:00
      0
      А может для начала вернём трудящимся предприятия и отменим итоги приватизации в России?
      Или олигархи пусть богатеют, а мои сограждане должны идти с войной на соседа?
      Порядок дома давайте наведем, а там глядишь и соседи захотят присоединиться к сильному, богатому государству, где ценят и уважают простых людей и их труд!
  11. Баюн
    Баюн Сегодня, 10:33
    0
    Стоит указать вместо "казахстанских властей" ФИО Автора.
    Например, Безумат Тузбубенбабаев предложил... А в ответ открыть на Безумата уголовное дело в РФ.
  12. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:39
    +1
    Это полумеры. Нужно запретить буквы вообще. А то пишут этими буквами всякое, а у народа потом от этого отношения неоднозначные начинаются. Информацию надо передавать песнями у очага юрты, по вечерам, под кумыс. А не этими вашими буквами.
  13. HAM
    HAM Сегодня, 10:39
    0
    Надо понимать,что казахи скоро объявят о том что Каспийское море выкопали именно они!??
    Да вообще-китайцы произошли от казахов.... wassat
    Было бы смешно,если не было бы не так грустно....полный провал в работе с "бывшими"......................
  14. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 10:41
    0
    Как быстро забывают люди хорошое, жаль конечно. Но видимо и к ним идёт майдан, все это понимают и у нас и у них, поэтому стелют себе соломку, готовят почву. А мы что можем сделать?
  15. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 10:41
    0
    Ну вот и понятно кого после Украины денацифицировать будем.
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 11:00
      +1
      *Ну вот и понятно кого после Украины денацифицировать будем*.
      А эт не вы случаем клеите на стекло *На Берлин*! и *Можем повторить*.
  16. Arzt
    Arzt Сегодня, 10:59
    0
    Как по мне, просто не хотят конфликтов между русскими и украинцами. Посмотрев на Грузию. yes
  17. pavelpavel
    pavelpavel Сегодня, 11:04
    0
    Символика СВО это одно, а символика биологической опасности в местах биолабораторий для демократичного решения демографического вопроса. Имеем в США афроамериканцев а в Казахстане? Казамериканцев во главе правительства. Странно то, что казах, казак - в переводе свободный, вольный, выходит, что от суверенитета, от национальных, религиозных традиций. Казахстан за кастрацию детей, за гомосексуализм, за Западную идеологию сжигающую Коран, против джихада с сатанизмом отмеченного данными символами.
  18. alystan
    alystan Сегодня, 11:32
    +1
    Можно было бы и поконкретнее сообщение составить.
    А то пишут:

    В Казахстане предложили запретить продажу товаров с символами Z, V и ЧВК «Вагнер

    Потом сразу же идет:

    Госорганы Казахстана прорабатывают правовые основания для запрета продажи на территории страны товаров с этнополитизированной символикой. Под запрет может попасть, в частности, продукция с символами Z, V и ЧВК "Вагнер".

    Так запретили, предложили и/или может попасть под запрет?
    BAI Сегодня, 10:02

    Букву О забыли.
    Дивизию Панфилова.
    И много еще чего

    Когда надо, то в Казахстане начинают вспоминать про дивизию Панфилова и якобы их прямое отношение к ее созданию, хитро не упоминая тот факт, что дивизия берет начало из Фрунзе.
  19. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 11:38
    0
    Цитата: Lynx2000
    национальный состав дивизии из более чем 11 тысяч солдат и офицеров, в которой русские составляли около 4,5 тысяч, казахи - 3,5 тысяч, украинцы - 2 тысячи человек, часть пополнялась призывниками из Киргизской ССР, опять же русскими, киргизами, казахами.
    Костанайская (Кустанайская), Северо-Казахстанская, Павлодарская

    А чё враньё за кем то повторять? Думали пролезет? Нет.
    Национальный состав подразделений до сих пор не раскрывается.
    Для Панфиловской дивизии сделали исключение. Как раз в ответ на ложь, которую вы тут повторяет(знаю откуда)