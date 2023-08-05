В Казахстане предложили запретить продажу товаров с символами Z, V и ЧВК «Вагнер»

Госорганы Казахстана прорабатывают правовые основания для запрета продажи на территории страны товаров с этнополитизированной символикой. Под запрет может попасть, в частности, продукция с символами Z, V и ЧВК "Вагнер".В прокуратуре страны отметили, что в 2022 году после начала вооруженного конфликта на Украине участились факты демонстрации на транспортных средствах, одежде и детских игрушках символики "Z", "V", "Армия России" и "Вежливые люди", что, по мнению казахских властей, вызывает неоднозначную реакцию в обществе. В связи с этим Генпрокуратурой Казахстана направлено предложение в правительство страны о вводе законодательного запрета и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны используемой противоборствующими сторонами в ходе вооруженных конфликтов символики.Примечательно, что запретить предлагается также атрибутику, используемую в "военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства". Согласно этой формулировке, казахским властям также следовало бы запретить любую символику, связанную с США, НАТО и Евросоюзом, однако запрет коснулся исключительно символики, связанной со спецоперацией на Украине...Власти страны также порекомендовали предпринимателям изъять из продажи соответствующую продукцию. Арендодателям торговых площадок порекомендовали регулярно проводить визуальный осмотр реализуемой арендаторами продукции, чтобы вовремя пресекать противоправные действия.